Stock Car: Casagrande segura Camilo e converte pole em vitória em Cascavel

Da pole à vitória! Gabriel Casagrande foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na corrida principal da Stock Car Pro Series neste domingo, em Cascavel. O piloto do carro #83 segurou os ataques de Thiago Camilo, que foi segundo colocado, durante grande parte da prova e garantiu a primeira vitória da temporada. Julio Campos completou o pódio.

A largada foi agitada, com Thiago Camilo tentando roubar a liderança nos primeiros metros. Ainda assim, Casagrande conseguiu se manter a frente. Metros depois, o piloto da Mercado Livre Racing perdeu a posição para Julio Campos, que chegou a segunda posição. Logo atrás, Elias superou Suzuki e era quarto.

No meio do pelotão, Fraga ultrapassou o companheiro de equipe Gaetano Di Mauro e era 11º. Os dois chegaram a se tocar levemente e se mantiveram muito próximos um do outro, com Di Mauro superando Fraga momentos depois. Nas primeiras posições, Thiago Camilo ultrapassou Campos e retomou a segunda posição.

Ricardo Maurício foi o primeiro no box, seguido por Gui Salas, Zonta e Khodair.

Na quinta colocação, Suzuki passa a ser muito pressionado por Leis Reis e chegou a perder a colocação, mas logo deu o troco. No entanto, Reis não desistiu e se manteve muito próximo, chegando a sair da pista na reta de largada.

Na sétima posição, André Moraes chegou na briga, trazendo também Felipe Massa, em oitavo. Leo Reis saiu a frente na disputa, como P5, seguido por Moraes Jr.. Daniel Serra, que era nono, também se aproveitou da situação e chegou a P7, com Suzuki e Gaetano Di Mauro, que ultrapassou Massa, logo atrás.

Segundos depois da briga "se acalmar", mais drama: Felipe Massa, ao tentar uma ultrapassagem, bateu em Di Mauro na altura da entrada do box. Suzuki e Bueno haviam acabado de entrar para fazer a parada obrigatória e mais pilotos aproveitaram para ir ao box, mesmo sem o acionamento do safety car.

Com 33 minutos para o fim, o carro de segurança entrou na pista. A interrupção durou cerca de sete minutos e, na relargada, Casagrande se manteve a frente, seguido por Camilo e Campos. Salas e Elias completavam o top cinco.

Thiago não se distanciou de Casagrande, mantendo a vantagem do líder sempre a menos de 0,3s. No meio do pelotão, disputa acirrada do 15º ao 20º colocado, envolvendo Ibiapina, Bueno, Rafa Reis, Zonta, Leist e Suzuki, mas mantendo as posições.

Com 17 minutos restantes, Ibiapina tenta ataque em Muggiati, a 0,2s de distância em busca da 14ª posição. Mais a frente, André Moraes tenta ataque sobre Leo Reis, mas não consegue a ultrapassagem. Enquanto isso, Ramos supera Fraga e é décimo.

Com dez minutos para o fim, Casagrande mantinha vantagem de 0,5s em relação a Camilo e os dois se mantinham longe de Campos. Na oitava colocação, Moraes Jr. não desistia de buscar a sétima posição de Leo Reis, se mantendo sempre muito próximo.

Minutos depois, foi Reis quem tentou um ataque em Ricardo Mauricio pelo P6, mas Moraes ainda estava muito próximo. Reis e Moraes chegaram ficar lado a lado e os dois ainda dividiram a pista com Daniel Serra, que também chegou para a briga. André estava do lado de dentro na curva seguinte e Reis errou, indo até a grama, porém, quem mais aproveitou a situação foi César Ramos, que era décimo mas superou Serra e Moraes, avançando para o P7.

Logo atrás, Serra superou Moraes e chegou a oitava posição. Na frente do pelotão, Casagrande se mantinha 0,35s de Camilo. Terceiro colocado, Campos estava nove segundos atrás do carro #21. A dois minutos para o fim, mudança no top cinco: Elias superou Salas no bacião e conquistou o P4.

Camilo continuou tentando ultrapassar Casagrande, mas o #83 conseguiu se defender e se manteve a frente. No fim, Gabriel Casagrande foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, seguido por Thiago Camilo e Julio Campos.

Classificação Final - Corrida Cascavel

Pos Nº Piloto Equipe Voltas Dif. Primeiro Dif. Anterior 1 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 46 - - 2 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 46 0.512 0.512 3 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG 46 10.653 10.141 4 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 46 15.481 4.828 5 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 46 18.067 2.586 6 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 46 18.679 0.612 7 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 46 18.955 0.276 8 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 46 19.842 0.887 9 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 46 19.979 0.137 10 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 46 20.914 0.935 11 121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 46 21.260 0.346 12 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 46 21.725 0.465 13 293 LEONARDO REIS CAR RACING 46 22.105 0.380 14 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC 46 25.626 3.521 15 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 46 25.928 0.302 16 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 46 26.257 0.329 17 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 46 28.459 2.202 18 8 RAFAEL SUZUKI FULL TIME SPORTS 46 29.523 1.064 19 301 RAFAEL REIS CAR RACING 46 30.126 0.603 20 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 46 31.088 0.962 21 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 46 31.970 0.882 22 24 FELIPE BARTZ ALBATROZ RACING 46 39.697 7.727 23 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 45 1 Lap 1 Lap 24 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 45 1 Lap 10.148 25 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 38 8 Laps 7 Laps

Não Classificados (Mínimo de 34 Voltas)

Nº Piloto Equipe Voltas Dif. Primeiro Dif. Anterior 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 28 18 voltas 10 voltas 444 VICENTE ORIGE STERLING RACING 17 29 voltas 11 voltas 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 14 32 voltas 3 voltas 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 13

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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