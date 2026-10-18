Stock Car: Casagrande segura Camilo e converte pole em vitória em Cascavel
Piloto do carro #83 alcançou sua primeira vitória da temporada
Gabriel Casagrande
Foto de: Rodrigo Guimarães
Da pole à vitória! Gabriel Casagrande foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na corrida principal da Stock Car Pro Series neste domingo, em Cascavel. O piloto do carro #83 segurou os ataques de Thiago Camilo, que foi segundo colocado, durante grande parte da prova e garantiu a primeira vitória da temporada. Julio Campos completou o pódio.
A largada foi agitada, com Thiago Camilo tentando roubar a liderança nos primeiros metros. Ainda assim, Casagrande conseguiu se manter a frente. Metros depois, o piloto da Mercado Livre Racing perdeu a posição para Julio Campos, que chegou a segunda posição. Logo atrás, Elias superou Suzuki e era quarto.
No meio do pelotão, Fraga ultrapassou o companheiro de equipe Gaetano Di Mauro e era 11º. Os dois chegaram a se tocar levemente e se mantiveram muito próximos um do outro, com Di Mauro superando Fraga momentos depois. Nas primeiras posições, Thiago Camilo ultrapassou Campos e retomou a segunda posição.
Ricardo Maurício foi o primeiro no box, seguido por Gui Salas, Zonta e Khodair.
Na quinta colocação, Suzuki passa a ser muito pressionado por Leis Reis e chegou a perder a colocação, mas logo deu o troco. No entanto, Reis não desistiu e se manteve muito próximo, chegando a sair da pista na reta de largada.
Na sétima posição, André Moraes chegou na briga, trazendo também Felipe Massa, em oitavo. Leo Reis saiu a frente na disputa, como P5, seguido por Moraes Jr.. Daniel Serra, que era nono, também se aproveitou da situação e chegou a P7, com Suzuki e Gaetano Di Mauro, que ultrapassou Massa, logo atrás.
Segundos depois da briga "se acalmar", mais drama: Felipe Massa, ao tentar uma ultrapassagem, bateu em Di Mauro na altura da entrada do box. Suzuki e Bueno haviam acabado de entrar para fazer a parada obrigatória e mais pilotos aproveitaram para ir ao box, mesmo sem o acionamento do safety car.
Com 33 minutos para o fim, o carro de segurança entrou na pista. A interrupção durou cerca de sete minutos e, na relargada, Casagrande se manteve a frente, seguido por Camilo e Campos. Salas e Elias completavam o top cinco.
Thiago não se distanciou de Casagrande, mantendo a vantagem do líder sempre a menos de 0,3s. No meio do pelotão, disputa acirrada do 15º ao 20º colocado, envolvendo Ibiapina, Bueno, Rafa Reis, Zonta, Leist e Suzuki, mas mantendo as posições.
Com 17 minutos restantes, Ibiapina tenta ataque em Muggiati, a 0,2s de distância em busca da 14ª posição. Mais a frente, André Moraes tenta ataque sobre Leo Reis, mas não consegue a ultrapassagem. Enquanto isso, Ramos supera Fraga e é décimo.
Com dez minutos para o fim, Casagrande mantinha vantagem de 0,5s em relação a Camilo e os dois se mantinham longe de Campos. Na oitava colocação, Moraes Jr. não desistia de buscar a sétima posição de Leo Reis, se mantendo sempre muito próximo.
Minutos depois, foi Reis quem tentou um ataque em Ricardo Mauricio pelo P6, mas Moraes ainda estava muito próximo. Reis e Moraes chegaram ficar lado a lado e os dois ainda dividiram a pista com Daniel Serra, que também chegou para a briga. André estava do lado de dentro na curva seguinte e Reis errou, indo até a grama, porém, quem mais aproveitou a situação foi César Ramos, que era décimo mas superou Serra e Moraes, avançando para o P7.
Logo atrás, Serra superou Moraes e chegou a oitava posição. Na frente do pelotão, Casagrande se mantinha 0,35s de Camilo. Terceiro colocado, Campos estava nove segundos atrás do carro #21. A dois minutos para o fim, mudança no top cinco: Elias superou Salas no bacião e conquistou o P4.
Camilo continuou tentando ultrapassar Casagrande, mas o #83 conseguiu se defender e se manteve a frente. No fim, Gabriel Casagrande foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, seguido por Thiago Camilo e Julio Campos.
Classificação Final - Corrida Cascavel
|Pos
|Nº
|Piloto
|Equipe
|Voltas
|Dif. Primeiro
|Dif. Anterior
|1
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|46
|-
|-
|2
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|46
|0.512
|0.512
|3
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|46
|10.653
|10.141
|4
|73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|46
|15.481
|4.828
|5
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|46
|18.067
|2.586
|6
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|46
|18.679
|0.612
|7
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|46
|18.955
|0.276
|8
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|46
|19.842
|0.887
|9
|22
|ANDRE MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|46
|19.979
|0.137
|10
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|46
|20.914
|0.935
|11
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|46
|21.260
|0.346
|12
|12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|46
|21.725
|0.465
|13
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|46
|22.105
|0.380
|14
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|46
|25.626
|3.521
|15
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|46
|25.928
|0.302
|16
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|46
|26.257
|0.329
|17
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|46
|28.459
|2.202
|18
|8
|RAFAEL SUZUKI
|FULL TIME SPORTS
|46
|29.523
|1.064
|19
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|46
|30.126
|0.603
|20
|6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|46
|31.088
|0.962
|21
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|46
|31.970
|0.882
|22
|24
|FELIPE BARTZ
|ALBATROZ RACING
|46
|39.697
|7.727
|23
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|45
|1 Lap
|1 Lap
|24
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|45
|1 Lap
|10.148
|25
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|38
|8 Laps
|7 Laps
Não Classificados (Mínimo de 34 Voltas)
|Nº
|Piloto
|Equipe
|Voltas
|Dif. Primeiro
|Dif. Anterior
|27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|28
|18 voltas
|10 voltas
|444
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|17
|29 voltas
|11 voltas
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|14
|32 voltas
|3 voltas
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|13
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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