Stock: Piquet dá 'passadão' em di Mauro e vence primeira na temporada em Cascavel
Piloto da Scuderia Bandeiras persegue pole position durante toda a corrida principal no Paraná e faz ultrapassagem perfeita no Bacião para faturar a prova
Nelsinho Piquet largou da segunda colocação e se manteve na cola de di Mauro em toda a prova para passar nos momentos finais e vencer.
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Gaetano di Mauro resistiu por 45 minutos aos ataques de Nelsinho Piquet, mas não conseguiu segurar um 'passadão' do ex-piloto da Fórmula 1 na Curva do Bacião e o viu vencer a corrida principal da Stock Car em Cascavel neste domingo (29). O líder do campeonato, Felipe Fraga, fechou em quarto e estendeu a vantagem na tabela.
A rodada no Paraná trouxe o primeiro triunfo no ano ao piloto da Scuderia Bandeiras, que foi 19º e 26º nas duas corridas de Curvelo. Para o paulista da Eurofarma, foi a segunda prova em que liderava e deixou escapar. Não somente isso, ainda foi ultrapassado por Felipe Massa e fechou em terceiro.
Fraga terminou uma posição à frente de Enzo Elias e, assim, aumentou a diferença na liderança do campeonato de pilotos para 27 pontos, marcando 218 contra 191 do adversário da A.Mattheis TMG. Com a vitória na corrida principal, Piquet subiu para o oitavo lugar, com 149.
Massa também saltou na classificação com o fim de semana em Cascavel e é agora o terceiro colocado, com 183 pontos. Fecham o top 5 Rubens Barrichello, que tem 169, e Rafael Suzuki, com 166.
Como foi a corrida principal da etapa de Cascavel da Stock Car
A largada foi limpa e os ponteiros mantiveram suas primeiras colocações, com di Mauro puxando o pelotão e Nelsinho, Átila Abreu e Fraga o acompanhando de perto. A movimentação ficava por conta do meio do grid, com destaque para Arthur Leist, que subiu duas posições, de 11º para nono.
A corrida não ficou sem incidentes por muito tempo, porém. Na saída do 'S', Rafael Reis e Alfredinho Ibiapina se 'enroscaram' e rodaram na pista. Pouco depois, o piloto da Full Time, com problemas na suspensão, passou reto na curva antes da reta principal e parou na barreira de proteção.
Di Mauro largou da pole position na corrida principal em Cascavel, mas fechou na terceira posição.
Foto de: Vanderley Soares
O safety car foi acionado e escoltou o pelotão durante cerca de seis minutos até a prova ser retomada, já com a janela de pit stops aberta. Fraga, que era o quarto, foi o primeiro entre os líderes a parar e trocou os pneus esquerdos. Na volta seguinte, o líder di Mauro se dirigiu aos boxes e fez a mesma troca.
Nelsinho adotou estratégia diferente e mudou os compostos do lado direito, enquanto Átila optou por um stint mais longo e ficou mais tempo na pista, mas a tática começou a dar errado quando seu Mitsubishi Eclipse superaqueceu e ele despencou no grid. Na sequência, precisou abandonar.
Com ele fora do páreo e Fraga sem conseguir acompanhar o ritmo dos ponteiros - que não eram os líderes naquele momento, mas seriam quando todos fossem aos boxes, a briga ficou polarizada entre di Mauro e Nelsinho, que colocava muita pressão no pole position.
Felipe Massa foi o último a parar nos boxes e pilotou em ritmo máximo nos momentos finais da prova para chegar em segundo.
Foto de: Luis França
O representante da Eurofarma na briga pela vitória segurou até restar 16 minutos, quando levou um 'passadão' na Curva do Bacião e viu o adversário não só tomar à frente como abrir vantagem.
Restou a Nelsinho apenas administrar e vencer a corrida principal de Cascavel da Stock Car. Massa, que foi o último a parar nos boxes e tinha os pneus mais novos, apertou o ritmo e escalou o pelotão para superar di Mauro e fechar em segundo, jogando o paulista para a terceira colocação.
Resultado da etapa de Cascavel da Stock Car
- Nelsinho Piquet
- Felipe Massa
- Gaetano di Mauro
- Felipe Fraga
- Enzo Elias
- Ricardo Zonta
- Sérgio Sette Câmara
- Arthur Leist
- Rafael Suzuki
- Leo Reis
- Felipe Baptista
- Rubens Barrichello
- Guilherme Salas
- Allam Khodair
- Ricardo Maurício
- Renan Guerra
- Gabriel Casagrande
- André Moraes
- Hélio Castroneves
- Lucas Foresti
- Vicente Orige
- Zezinho Muggiati
- Cesar Ramos
- Rafael Reis
- Abandonaram: Júlio Campos, Cacá Bueno, Lucas Kohl, Átila Abreu, Daniel Serra, Alfredinho Ibiapina e Thiago Camilo
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