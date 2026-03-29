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Stock Car Cascavel

Stock: Piquet dá 'passadão' em di Mauro e vence primeira na temporada em Cascavel

Piloto da Scuderia Bandeiras persegue pole position durante toda a corrida principal no Paraná e faz ultrapassagem perfeita no Bacião para faturar a prova

Fabio Tarnapolsky
Editado:
Nelsinho Piquet na etapa de Cascavel da Stock Car.

Nelsinho Piquet largou da segunda colocação e se manteve na cola de di Mauro em toda a prova para passar nos momentos finais e vencer.

Foto de: Marcelo Machado de Melo

Gaetano di Mauro resistiu por 45 minutos aos ataques de Nelsinho Piquet, mas não conseguiu segurar um 'passadão' do ex-piloto da Fórmula 1 na Curva do Bacião e o viu vencer a corrida principal da Stock Car em Cascavel neste domingo (29). O líder do campeonato, Felipe Fraga, fechou em quarto e estendeu a vantagem na tabela.

A rodada no Paraná trouxe o primeiro triunfo no ano ao piloto da Scuderia Bandeiras, que foi 19º e 26º nas duas corridas de Curvelo. Para o paulista da Eurofarma, foi a segunda prova em que liderava e deixou escapar. Não somente isso, ainda foi ultrapassado por Felipe Massa e fechou em terceiro.

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Fraga terminou uma posição à frente de Enzo Elias e, assim, aumentou a diferença na liderança do campeonato de pilotos para 27 pontos, marcando 218 contra 191 do adversário da A.Mattheis TMG. Com a vitória na corrida principal, Piquet subiu para o oitavo lugar, com 149.

Massa também saltou na classificação com o fim de semana em Cascavel e é agora o terceiro colocado, com 183 pontos. Fecham o top 5 Rubens Barrichello, que tem 169, e Rafael Suzuki, com 166.

Como foi a corrida principal da etapa de Cascavel da Stock Car

A largada foi limpa e os ponteiros mantiveram suas primeiras colocações, com di Mauro puxando o pelotão e Nelsinho, Átila Abreu e Fraga o acompanhando de perto. A movimentação ficava por conta do meio do grid, com destaque para Arthur Leist, que subiu duas posições, de 11º para nono.

A corrida não ficou sem incidentes por muito tempo, porém. Na saída do 'S', Rafael Reis e Alfredinho Ibiapina se 'enroscaram'  e rodaram na pista. Pouco depois, o piloto da Full Time, com problemas na suspensão, passou reto na curva antes da reta principal e parou na barreira de proteção.

Di Mauro largou da pole position na corrida principal em Cascavel, mas fechou na terceira posição.

Di Mauro largou da pole position na corrida principal em Cascavel, mas fechou na terceira posição.

Foto de: Vanderley Soares

O safety car foi acionado e escoltou o pelotão durante cerca de seis minutos até a prova ser retomada, já com a janela de pit stops aberta. Fraga, que era o quarto, foi o primeiro entre os líderes a parar e trocou os pneus esquerdos. Na volta seguinte, o líder di Mauro se dirigiu aos boxes e fez a mesma troca.

Nelsinho adotou estratégia diferente e mudou os compostos do lado direito, enquanto Átila optou por um stint mais longo e ficou mais tempo na pista, mas a tática começou a dar errado quando seu Mitsubishi Eclipse superaqueceu e ele despencou no grid. Na sequência, precisou abandonar.

Com ele fora do páreo e Fraga sem conseguir acompanhar o ritmo dos ponteiros - que não eram os líderes naquele momento, mas seriam quando todos fossem aos boxes, a briga ficou polarizada entre di Mauro e Nelsinho, que colocava muita pressão no pole position.

Felipe Massa foi o último a parar nos boxes e pilotou em ritmo máximo nos momentos finais da prova para chegar em segundo.

Felipe Massa foi o último a parar nos boxes e pilotou em ritmo máximo nos momentos finais da prova para chegar em segundo.

Foto de: Luis França

O representante da Eurofarma na briga pela vitória segurou até restar 16 minutos, quando levou um 'passadão' na Curva do Bacião e viu o adversário não só tomar à frente como abrir vantagem.

Restou a Nelsinho apenas administrar e vencer a corrida principal de Cascavel da Stock Car. Massa, que foi o último a parar nos boxes e tinha os pneus mais novos, apertou o ritmo e escalou o pelotão para superar di Mauro e fechar em segundo, jogando o paulista para a terceira colocação.

Resultado da etapa de Cascavel da Stock Car

  1. Nelsinho Piquet
  2. Felipe Massa
  3. Gaetano di Mauro
  4. Felipe Fraga
  5. Enzo Elias
  6. Ricardo Zonta
  7. Sérgio Sette Câmara
  8. Arthur Leist
  9. Rafael Suzuki
  10. Leo Reis
  11. Felipe Baptista
  12. Rubens Barrichello
  13. Guilherme Salas
  14. Allam Khodair
  15. Ricardo Maurício
  16. Renan Guerra
  17. Gabriel Casagrande
  18. André Moraes
  19. Hélio Castroneves
  20. Lucas Foresti
  21. Vicente Orige
  22. Zezinho Muggiati
  23. Cesar Ramos
  24. Rafael Reis
  • Abandonaram: Júlio Campos, Cacá Bueno, Lucas Kohl, Átila Abreu, Daniel Serra, Alfredinho Ibiapina e Thiago Camilo

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