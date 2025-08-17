Stock Car: Cesar Ramos celebra vitória dominante em Curvelo

Neste domingo (17) Cesar Ramos celebrou a vitória na corrida principal da quinta etapa da temporada 2025 da Stock Car, disputada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

O piloto do Toyota Corolla Cross número 30 da Ipiranga Racing largou da pole position e se manteve na ponta ao longo dos 50 minutos de prova para garantir a vitória no interior mineiro.

Ramos partiu da posição de honra e abriu vantagem sobre os rivais ao longo da prova, e chegou a ter uma frente superior a cinco segundos em relação ao segundo colocado. Na parte final da disputa, mesmo com uma relargada após uma entrada do Safety Car, o piloto gaúcho não foi ameaçado e seguiu para garantir a vitória.

"Foi um final de semana incrível.. A gente sabe o quanto lutou por esse resultado. A gente vinha tendo bons resultados, mas ontem veio a pole position e hoje a vitória em um resultado construído desde a quinta-feira. A gente merece, a marca, a equipe e eu. Vamos seguir nesse ritmo porque a temporada está no começo", disse Ramos, logo após a corrida.

"O segredo do avanço da equipe em relação à última etapa foi o trabalho. A Stock Car tem muitos detalhes e a gente vem trabalhando muito. É mérito da equipe e dos engenheiros. Eu faço a parte final, que é guiar o carro, e que também não é fácil. Mas são eles que trazem o carro bem equilibrado para a gente depois de trabalhar dia e noite", completou.

