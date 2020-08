Stock Car: Cesar Ramos destaca carro “pronto” da equipe para pista molhada

Cesar Ramos foi o mais rápido da sexta-feira em Interlagos, palco das etapas 2 e 3 da Stock Car no fim de semana. Os pilotos da maior categoria do automobilismo brasileiro encontraram um cenário completamente diferente do que foi enfrentado em Goiânia. Saiu o calor e o tempo seco, característico da região centro-oeste, e entrou o frio e a chuva paulistana.

E se tem chuva, tem pneus para pista molhada, colocando mais um fator para equipes e pilotos lidarem, e o piloto da Ipiranga Racing conseguiu tirar o melhor de seu Corolla.

“Nunca tínhamos andado com pneus de chuva e o carro já chegou na pista praticamente pronto”, disse Ramos. “Só trabalhamos o acerto fino durante o dia e o carro respondeu sempre bem.”

“Se a classificação e a corrida de amanhã acontecerem com o piso semelhante ao de hoje tenho certeza de que nossas perspectivas são as melhores, mas creio que se secar e botarmos pneus slick também vamos bem.”

“A única coisa certa é que a equipe evoluiu muito da primeira etapa para essa, o trabalho feito na oficina foi fantástico.”

