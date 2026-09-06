Stock Car: Cesar Ramos domina e vence corrida marcada por bandeiras amarelas em Curvelo

A Stock Car Pro Series voltou ao Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG) neste fim de semana para a oitava etapa da temporada de 2026 e Cesar Ramos, da Mercado Livre Racing, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada.

A largada foi tranquila, com Cesar Ramos mantendo a liderança, seguido por Sergio Sette Câmara. Logo atrás, Guilherme Salas mergulhou e ultrapassou Rafael Suzuki, conquistando a terceira posição. Saindo da quinta colocação, Felipe Fraga também tentou um ataque e Gabriel Casagrande ia atrás de Enzo Elias.



Saindo da 14ª colocação, Felipe Baptista ganhou posições importantes na primeira volta, assim como Leo Reis. Concluída a primeira volta, Ramos, Sette Câmara, Salas, Elias e Suzuki eram o top cinco, seguidos por Fraga, Foresti, Casagrande, Leist e Baptista.



Passadas cinco voltas, Leist superou Baptista pela nona posição, porém, o gaúcho da Crown perdeu o controle do carro segundos depois e saiu da pista, ficando parado próximo ao muro. Por meio da recuperação de imagem, vê-se que Leist havia dividido a curva um com Leo Reis e Baptista, com possibilidade de toque entre os carros.



O safety car foi acionado para que o carro de Leist pudesse ser retirado do circuito, exatamente no momento em que a janela de box seria aberta. A corrida voltou ao regime de bandeira verde com pouco mais de 36 minutos no cronômetro com Ramos se mantendo a frente, seguido por Sette Câmara e Salas.



Passada a primeira volta após a relargada, diversos pilotos foram ao box, liderados por Di Mauro e Leo Reis. No entanto, Salas foi o primeiro a retornar a pista. No pit lane, Allam Khodair teve problemas e abandonou a prova.



O movimento nos boxes continuou agitado, com vários pilotos parando na marca de meia hora para o fim de prova. Na pista, Ramos mantinha a liderança, seguido por Baptista e Campos. Dois minutos depois, o líder decidiu parar, assim como Campos, no entanto, Foresti escapou na curva dois e ficou parado na grama.



Ramos conseguiu retornar a frente de Sette Câmara, líder virtual da prova, segundos antes da bandeira amarela ser acionada e do safety car entrar na pista. Neste momento, Baptista, Muggiati, Zonta e Castroneves eram o top quatro, pois ainda não tinham parado.

A pista foi liberada com pouco mais de 22 minutos no cronômetro e Castroneves foi o primeiro a parar. Na sexta colocação, Salas ultrapassou Sette Câmara e chegou a quinto. Virtualmente, o piloto da Cavaleiro era segundo, atrás de Ramos.



A pouco mais de onze minutos para o fim, o terceiro safety car do dia foi acionado, pois Sette Câmara teve problemas com o carro, pois o motor superaqueceu, ficando parado no meio da pista.



A corrida voltou ao regime de bandeira verde e Ramos se manteve a frente com tranquilidade, seguido por Salas e Elias. Porém, a pouco mais de dois minutos para o fim, Fraga, que era quarto, passou pela grama e perdeu a roda. O safety car foi acionado mais uma vez.



No fim, Ramos foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, seguido por Guilherme Salas e Enzo Elias. Gaetano Di Mauro e Rafael Suzuki completaram o top cinco.

Tabela em instantes.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!