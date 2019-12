A família Serra agora tem seis títulos da Stock Car, três com Chico Serra (1999, 2000 e 2001) e três com Daniel (2017, 2018 e 2019).

O pai, sempre presente nas etapas da categoria, acompanhando e aconselhando o filho que também tem duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans e foi anunciado como piloto oficial da Ferrari nos GTs, demonstrou toda sua felicidade e alívio após a prova de Interlagos.

“É corrida, as coisas podem acontecer diferentes do que estamos esperando”, disse Chico ao Motorsport.com. “O Daniel disse que o carro estava bom, desde o quali, ele classificou de tanque cheio, tanto que ele pouco abasteceu no pit stop.”

“Eu sabia que em condições normais ele chegaria muito bem, mas sempre tem os riscos da largada, da corrida, é sempre tenso.”

Orgulhoso, Chico não fez questão de esconder que celebraria muito o feito do filho: “Eu vou comemorar com ele porque isso é muito bacana”, completou.

Temporada histórica

O ano de 2019 foi histórico para a Stock Car, já que a categoria completou quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: