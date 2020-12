Stock Car: Com Ricardo Zonta, Shell chega pela primeira vez à final

Chegou a hora da decisão para a Shell e Ricardo Zonta. Pela primeira vez, a marca disputa o título da Stock Car na Grande Final, no próximo domingo, em Interlagos. Com duas vitórias na temporada, Zonta está em quarto na classificação geral, apenas 12 pontos atrás do líder, e com 60 em jogo para o vencedor, já que a pontuação da prova será dobrada.

Uma das apostas de Zonta para brigar por mais uma vitória em Interlagos é o fato de não haver a obrigatoriedade de lastro para os líderes do campeonato. Por ter começado a temporada já entre os ponteiros, o piloto da Shell carregou peso em seu carro durante praticamente todas as etapas, exceto justamente nas duas em que não carregou o lastro.

A Stock Car já visitou Interlagos no começo da temporada deste ano, e Zonta foi o vencedor da Corrida do Milhão pela segunda vez na carreira - a anterior havia sido em 2013. O competidor do carro #10 também já venceu no autódromo paulistano uma corrida válida pela Grande Final, no campeonato de 2018.

Outro que venceu uma corrida de fim de temporada no circuito de 4.309 metros foi Átila Abreu, em 2015. Gaetano di Mauro, por sua vez, venceu uma prova final em Interlagos com pontuação dobrada, em 2017, pelo Brasileiro de Turismo. Já Galid Osman esteve muito perto de ganhar a Corrida do Milhão na pista, em 2012, mas o combustível acabou na última volta.

A programação do fim de semana será diferenciada, com a realização de apenas um treinamento livre, na sexta-feira. No sábado, serão disputadas mais uma sessão livre e a classificação, com a corrida final tendo sua largada às 12h30 de domingo. A prova decisiva da Stock Car será transmitida pela Band na TV aberta e pelo SporTV na fechada.

"É difícil falar sobre essa última etapa”, disse Zonta. “Na Corrida do Milhão, andamos tão bem, tínhamos um carro muito bem equilibrado, que se chegássemos da mesma forma como na Corrida do Milhão, eu estaria muito feliz. Mas sabemos que depois da Corrida do Milhão, mudou muito. Todas as equipes evoluíram, carregamos lastro o campeonato inteiro, então hoje é difícil medir como estaremos comparados com os outros, mas nosso carro é o que corri a Corrida do Milhão, com algumas coisas melhores. Então é chegar e brigar pela vitória, meu foco é ganhar a corrida."

"Uma vez que, com dor no coração, estou fora da disputa pelo título, já que as últimas duas etapas foram muito ruins e se tivéssemos pontuado nos credenciaria a brigar, resta tentar um bom resultado e 'estragar a festa' dos outros, buscando um pódio e uma vitória, já que passamos longe disso”, comentou Átila Abreu. “É tentar terminar o ano de uma maneira promissora, já visualizando 2021, um novo cenário e uma nova estrutura. Terminar o ano em alta será importante."

"Estou bastante animado para essa última etapa, estamos numa crescente”, disse Galid. “Na última etapa, em Goiânia, largamos em oitavo, o que não é tão ruim. A equipe tem totais condições de nos colocar para fechar o ano com chave de ouro. Um ano que tivemos bastante dificuldade em termos de velocidade, mas acredito muito na equipe. O fato de andar na Porsche com certeza serviu como treino para a última etapa da Stock, mesma pista, condição de tempo parecida. Vamos ver o que vai dar.”

"Estou muito contente, quando você vem de um bom resultado, tudo fica diferente”, comentou Gaetano. “Estou cada vez mais me entrosando com a equipe, buscando cada vez mais o acerto. Tivemos uma evolução muito grande desde a hora que entrei na equipe. Estou muito positivo, ainda mais depois de dar uma treinada no Endurance da Porsche, o que é muito bom, estar em cima da pista de Interlagos, uma pista difícil, mas que temos um bom histórico. É bom estar treinado, é bom estar num carro mais bem acertado. Muita coisa vai mudar, é final de campeonato, pessoal sem lastro, não sabemos bem o que vai ser. A equipe e eu estamos trabalhando duro para ter o melhor resultado possível e tentar chegar no top 5."

