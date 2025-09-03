Rafael Suzuki tem bom retrospecto no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), onde será disputada a sexta etapa da temporada 2025 da Stock Car. O piloto da TMG Racing já conquistou três pódios na categoria nacional e uma vitória na TCR nesta pista e conta com esse desempenho para esquecer as dificuldades da etapa de maio no traçado do oeste paranaense e se reerguer no campeonato.

“Na primeira etapa que disputamos em Cascavel esse ano, tivemos um fim de semana que não foi dos melhores. Até largamos em primeiro no sábado, com o grid invertido, mas um pneu furou e, no domingo, também tivemos problemas. Então, temos que zerar o que aconteceu e partir para uma nova tentativa de um bom fim de semana, com um approach positivo”, disse Suzuki.

“O grande objetivo é ter uma etapa de pontos cheios, perto dos 100 pontos, o que a gente ainda não teve na temporada, para subir no campeonato e chegar no fim do ano disputando o título”, explicou o piloto do Tracker #8.

Suzuki chegará à expressiva marca de 250 corridas na Stock Car na prova principal da etapa neste domingo. E é exatamente nesta disputa mais longa, com 50 minutos mais uma volta e que vale mais pontos, que ele vem se saindo melhor na temporada. Até aqui foram quatro top-10, sendo um pódio.

“O legal desse número de 250 corridas é que mostra a nossa longevidade na principal categoria do Brasil, certamente fruto do bom trabalho ao longo dos anos ao lado dos meus patrocinadores e equipes por onde passei. Que a gente consiga mais um bom resultado para que a comemoração seja completa”, finalizou Suzuki.

Os pilotos da Stock Car começam a acelerar nesta sexta, com um shakedown e dois treinos livres. O sábado é dia do treino classificatório e da corrida sprint, enquanto a corrida principal é no domingo.

