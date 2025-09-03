Stock Car: Com três pódios e uma vitória em Cascavel, Suzuki quer "etapa de pontos cheios"
Piloto da TMG Racing vai completar 250 corridas na Stock na prova principal deste domingo
Rafael Suzuki tem bom retrospecto no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), onde será disputada a sexta etapa da temporada 2025 da Stock Car. O piloto da TMG Racing já conquistou três pódios na categoria nacional e uma vitória na TCR nesta pista e conta com esse desempenho para esquecer as dificuldades da etapa de maio no traçado do oeste paranaense e se reerguer no campeonato.
“Na primeira etapa que disputamos em Cascavel esse ano, tivemos um fim de semana que não foi dos melhores. Até largamos em primeiro no sábado, com o grid invertido, mas um pneu furou e, no domingo, também tivemos problemas. Então, temos que zerar o que aconteceu e partir para uma nova tentativa de um bom fim de semana, com um approach positivo”, disse Suzuki.
“O grande objetivo é ter uma etapa de pontos cheios, perto dos 100 pontos, o que a gente ainda não teve na temporada, para subir no campeonato e chegar no fim do ano disputando o título”, explicou o piloto do Tracker #8.
Suzuki chegará à expressiva marca de 250 corridas na Stock Car na prova principal da etapa neste domingo. E é exatamente nesta disputa mais longa, com 50 minutos mais uma volta e que vale mais pontos, que ele vem se saindo melhor na temporada. Até aqui foram quatro top-10, sendo um pódio.
“O legal desse número de 250 corridas é que mostra a nossa longevidade na principal categoria do Brasil, certamente fruto do bom trabalho ao longo dos anos ao lado dos meus patrocinadores e equipes por onde passei. Que a gente consiga mais um bom resultado para que a comemoração seja completa”, finalizou Suzuki.
Os pilotos da Stock Car começam a acelerar nesta sexta, com um shakedown e dois treinos livres. O sábado é dia do treino classificatório e da corrida sprint, enquanto a corrida principal é no domingo.
