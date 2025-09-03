Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Stock Car Cascavel II

Stock Car: Com três pódios e uma vitória em Cascavel, Suzuki quer "etapa de pontos cheios"

Piloto da TMG Racing vai completar 250 corridas na Stock na prova principal deste domingo

Redação Motorsport.com
Publicado:
Rafael Suzuki

Rafael Suzuki tem bom retrospecto no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), onde será disputada a sexta etapa da temporada 2025 da Stock Car. O piloto da TMG Racing já conquistou três pódios na categoria nacional e uma vitória na TCR nesta pista e conta com esse desempenho para esquecer as dificuldades da etapa de maio no traçado do oeste paranaense e se reerguer no campeonato.

Leia também:

“Na primeira etapa que disputamos em Cascavel esse ano, tivemos um fim de semana que não foi dos melhores. Até largamos em primeiro no sábado, com o grid invertido, mas um pneu furou e, no domingo, também tivemos problemas. Então, temos que zerar o que aconteceu e partir para uma nova tentativa de um bom fim de semana, com um approach positivo”, disse Suzuki.

“O grande objetivo é ter uma etapa de pontos cheios, perto dos 100 pontos, o que a gente ainda não teve na temporada, para subir no campeonato e chegar no fim do ano disputando o título”, explicou o piloto do Tracker #8.

Suzuki chegará à expressiva marca de 250 corridas na Stock Car na prova principal da etapa neste domingo. E é exatamente nesta disputa mais longa, com 50 minutos mais uma volta e que vale mais pontos, que ele vem se saindo melhor na temporada. Até aqui foram quatro top-10, sendo um pódio.

“O legal desse número de 250 corridas é que mostra a nossa longevidade na principal categoria do Brasil, certamente fruto do bom trabalho ao longo dos anos ao lado dos meus patrocinadores e equipes por onde passei. Que a gente consiga mais um bom resultado para que a comemoração seja completa”, finalizou Suzuki.

Os pilotos da Stock Car começam a acelerar nesta sexta, com um shakedown e dois treinos livres. O sábado é dia do treino classificatório e da corrida sprint, enquanto a corrida principal é no domingo.

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Stock Car
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Barrichello corre com coração dividido entre Cascavel, Monza e COTA
Próximo artigo No 4º fim de semana seguido nas pistas, Arthur Gama corre de Stock Car em Cascavel

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1 - Bortoleto: "Meu objetivo não é ser o melhor novato, é ser, um dia, o melhor piloto"

F1 - Bortoleto: "Meu objetivo não é ser o melhor novato, é ser, um dia, o melhor piloto"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bortoleto: "Meu objetivo não é ser o melhor novato, é ser, um dia, o melhor piloto"
Chefão da Cadillac F1 diz que Colton Herta correrá na F2 em 2026

Chefão da Cadillac F1 diz que Colton Herta correrá na F2 em 2026

Fórmula 1
Chefão da Cadillac F1 diz que Colton Herta correrá na F2 em 2026
F1 e FIA planejam reunião sobre retorno dos motores V8 após GP da Itália; saiba mais

F1 e FIA planejam reunião sobre retorno dos motores V8 após GP da Itália; saiba mais

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 e FIA planejam reunião sobre retorno dos motores V8 após GP da Itália; saiba mais

Últimas notícias

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MGP MotoGP
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

F1 Fórmula 1
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

F3 F3
Monza
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros