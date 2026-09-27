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Relato da corrida
Stock Car Brasília - Endurance

Stock Car: Com ultrapassagem no fim, Sette Câmara/Di Grassi vencem a corrida de duplas em Brasília

Dupla do Team RC retomou a liderança na relargada faltando duas voltas para o fim da corrida

Isa Fernandes
Isa Fernandes
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Com muita movimentação, safety car e troca de liderança, Lucas Di Grassi e Sergio Sette Câmara venceram a corrida endurance da Stock Car neste fim de semana em Brasília. A vitória da dupla veio depois de Di Grassi retomar a liderança na penúlltima volta da prova ao ultrapassar Alfredinho Ibiapina na relargada. Além disso, o triunfo marca a primeira vitória de Sette Câmara na categoria.

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A corrida

A largada da corrida não teve problemas, com Gabriel Robbe mantando a liderança de maneira tranquila. Com menos de dez minutos para o fim, Ricardo Maurício rodou na pista sozinho, mas conseguiu retornar normalmente. 

Uma hora e 46 minutos havia se passado quando Antonella Bassani perdeu o controle do carro na curva 3, foi para brita e acertou a barreira de proteção. Por isso, o safety car foi acionado. Por ser a sexta volta, a troca de pilotos já estava autorizada e, quase todo o grid se encaminhou para a o pit.

Passado os cinco minutos obrigatórios nos boxes, a fila se formou atrás do safety car para a relargada. O reinício da corrida aconteceu quando restavam exatamente uma hora e meia para o fim. 

 

Fim de prova para Leo Reis que teve problemas mecânicos e abandonou. Na sequência, o pneu do carro de Felipe Bapstista estourou e o safety car retornou à pista. Por isso, muitas duplas aproveitaram para fazer novamente uma parada. Com todas as paradas e mudanças, neste momento, a liderança estava com Gianluca Petecof.

Ao chegar na 20ª volta, o primeiro estágio foi completado e com isso, a vitória ficou com Petecof e Enzo Elias. Na marca de 1 hora e 10, a bandeira verde reapareceu e a corrida foi retomada. 

A metade da prova chegou e a liderança seguia com Elias e Petecof, atrás deles estava Zezinho Muaggiati em segundo e Cacá Bueno completando os três primeiros colocados. Exatamente neste momento, Renan Guerra colocou de lado e abandonou a prova e, mais uma vez, o safety car apareceu. 

 

Dos que já tinha feito as três paradas obrigatórias, a liderança da prova, na teoria, estava com Lucas Foresti. O crônometro marcada 32 minutos quando Felipe Fraga conseguiu colocar de lado na reta de largada e assumiu o segundo lugar. A diferença para o líder, no momento, era de 10s. 

28 minutos e, por ter que fazer o terceiro pit stop obrigatório, Fraga foi para os boxes perdendo o segundo lugar. O P1, na ocasião, estava com Sette Câmara, mas que também tinha apenas duas trocas. Entre os carros com as três paradas, o segundo lugar estava em disputa entre Thiago Camilo e Casagrande.

Nos 20 minutos finais, Sette Câmara entrou nos boxes e a liderança foi  para as mãos de Guilherme Salas. Restando menos de 15 minutos para o fim, os três primeiros colocados estavam com as paradas obrigatórias cumpridas e a sequência era: Daniel Serra, Alfredinho Ibiapina e Foresti.

 

Nos dez minutos finais, o carro de Casagrande e Robbe apresentou problemas e começou a ficar lento no traçado. Dois minutos depois, o carro de Serra, líder da prova, parou na área de escape e o safety car fez mais uma aparição.

A relargada aconteceu no último minuto de prova. Na reta de largada, Di Grassi colocou de lado em cima de Piquet e assukou a ponta da prova na penúltima volta. 

 

 

 

 

 

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