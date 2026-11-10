Stock Car: Com vencedores da Corrida do Milhão, Mitsubishi alia tradição e boa fase para o desafio inédito do Velopark

A Stock Car Pro Series entra na reta final da temporada 2026 neste final de semana com a disputa da 11ª e penúltima etapa no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O evento marca o aguardado retorno da Corrida do Milhão, prova icônica do automobilismo nacional realizada em 12 edições entre 2008 e 2020.

Em clima de decisão e de olho na primeira vitória na prova especial, a Mitsubishi chega à pista gaúcha ostentando números de destaque no ano e um retrospecto histórico de peso por meio de suas equipes e pilotos.

Esta será apenas a segunda participação da Mitsubishi como marca na Corrida do Milhão. A única aparição da fabricante no evento ocorreu justamente na edição inaugural, em 2008, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E na estreia, a pole position foi da Mitsubishi Motors, com Cacá Bueno, pela Eurofarma RC.

Naquela oportunidade, durante a primeira fase do fabricante na categoria, os modelos Mitsubishi Lancer Racing fecharam a prova no top-15 com Ingo Hoffmann em oitavo lugar, Cacá Bueno em nono, Rodrigo Sperafico em 11º, Felipe Maluhy em 12º e Duda Pamplona na 13ª posição.

Apesar da pouca presença direta da marca no histórico da prova, os nomes que que hoje pilotam os Mitsubishi Eclipse Cross no grid atual carregam uma bagagem vitoriosa expressiva. Pilotos que defendem a marca na temporada 2026 somam triunfos na prova milionária: Felipe Fraga venceu em 2016 no Autódromo de Interlagos e Daniel Serra conquistou a edição de 2017 em Curitiba (PR), no extinto Autódromo de Pinhais.

Além deles, Rubens Barrichello, que correu com a marca durante o ano, também figura na lista de vencedores do evento com as conquistas de 2014 e 2018 em Goiânia (GO). Ao todo, a Corrida do Milhão já passou por Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Curitiba, sendo sete edições em Interlagos, três em Goiânia, uma em Jacarepaguá e uma em Curitiba, fazendo do Velopark o quinto palco inédito a receber o evento.

Entre as estruturas, o domínio histórico dos times que atualmente competem com a Mitsubishi é ainda mais marcante. As equipes que hoje colocam o Eclipse Cross na pista venceram sete das 12 edições já disputadas da Corrida do Milhão.

O Team RC, atual terceiro colocado na tabela, venceu em quatro oportunidades, nos anos de 2011, 2012, 2015 e 2020, esta última a edição mais recente da prova. Já a Eurofarma RC soma três troféus do Milhão, conquistados em 2010, 2017 e 2019.

O desempenho estatístico encontra respaldo direto nos números da atual temporada. A Mitsubishi lidera a tabela de pilotos com Felipe Fraga, que soma 884 pontos, e comanda a classificação entre as equipes com a Eurofarma RC, acumulando 1.605 pontos. Nas dez etapas realizadas até aqui, os carros da marca conquistaram cinco pole positions e venceram dez das 19 corridas disputadas no ano.

No campeonato de pilotos, a marca coloca três nomes no grupo dos dez primeiros colocados. Além da liderança de Fraga, Gaetano di Mauro ocupa a quarta posição com 721 pontos, e Sérgio Sette Câmara aparece na oitava colocação com 641 pontos.

Na disputa entre as equipes, três estruturas da fabricante figuram entre as seis primeiras da tabela: a Eurofarma RC lidera, o Team RC ocupa a terceira posição com 1.140 pontos e a Blau Motorsport surge em sexto lugar com 921 pontos.

O desafio do final de semana será no circuito mais curto do calendário. Com apenas 2.278 metros de extensão, o traçado localizado em Nova Santa Rita recebe a Corrida do Milhão pela primeira vez. A pista traz boas recordações recentes para a marca, que conquistou no ano passado sua primeira vitória no local com Gaetano di Mauro na corrida Sprint.

As atividades de pista no traçado gaúcho começam na sexta-feira (13), com a realização de dois treinos livres. No sábado (14), os pilotos voltam ao circuito às 8h30 para o treino classificatório que define os grids de largada, enquanto a corrida Sprint, com duração de 30 minutos mais uma volta, tem início marcado para as 14h15.

A programação se encerra no domingo (15), feriado de Proclamação da República, com o warmup às 9h15 e a largada da Corrida do Milhão, disputada em 50 minutos mais uma volta, às 12h10. Todo o evento no Velopark terá transmissão ao vivo pela Band, e pelo canal oficial da Stock Car no YouTube.

Pilotos que hoje defendem a Mitsubishi e que já venceram a Corrida do Milhão: Rubens Barrichello (2014, 2018 – Goiânia), Felipe Fraga (2016 – Interlagos) e Daniel Serra (2017 – Curitiba)

Equipes que hoje defendem a Mitsubishi e que já venceram a Corrida do Milhão: Team RC (2011 e 2012 em Interlagos, 2015 em Goiânia e 2020 em Interlagos) e Eurofarma RC (2010, 2017 e 2019, todas em Interlagos)

Edições da Corrida do Milhão: 2008 (Rio de Janeiro), 2010, 2011, 2012, 2013 (Interlagos), 2014, 2015 (Goiânia), 2016 (Interlagos), 2017 (Curitiba), 2018 (Goiânia), 2019 e 2020 (Interlagos)

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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