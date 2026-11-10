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Stock Car Velopark

Stock Car: Confira horários e como assistir à Corrida do Milhão no Velopark, com Turismo Nacional

Principal categoria do automobilismo nacional realiza a penúltima etapa da temporada 2026 com o retorno de uma de suas provas mais icônicas

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Stock Car em Cascavel

Chegou a hora! A Corrida do Milhão, uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro, está de volta à programação da Stock Car, e será realizada neste fim de semana, no Velopark, como a penúltima etapa da temporada 2026.

Leia também:

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

11h30

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 14h15 -
Classificação Sábado 08h30 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta) Sábado 12h40 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida do Milhão (50 minutos + 1 volta Domingo 12h10 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da Turismo Nacional:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

09h00

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h45 -
Treino Livre 3 Sexta-feira 13h30 -
Classificação Sexta-feira 15h45 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 09h50 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Sábado 13h45 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Domingo 08h15 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 4 (30 minutos + 1 volta) Domingo 14h00 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Vale destacar que o formato da Stock neste fim de semana é o mesmo das demais etapas, com a corrida sprint no sábado e a principal no domingo, sendo que a Corrida do Milhão propriamente dita é a do domingo, com duração de 50 minutos + uma volta.

Com 137 pontos em jogo no fim de semana, Felipe Fraga pode conquistar o tricampeonato com antecedência. O piloto da Eurofarma tem 884 contra 759 de Gabriel Casagrande.

Com uma diferença de 125 pontos entre eles, Fraga precisa aumentar essa vantagem para pelo menos 138 para garantir a conquista antecipada. Outros cinco pilotos ainda seguem matematicamente vivos na briga pelo título: Gui Salas (743), Gaetano di Mauro (721), Rafael Suzuki (674), Enzo Elias (647) e Sérgio Sette Câmara (641).

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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