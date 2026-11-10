Stock Car: Confira horários e como assistir à Corrida do Milhão no Velopark, com Turismo Nacional
Principal categoria do automobilismo nacional realiza a penúltima etapa da temporada 2026 com o retorno de uma de suas provas mais icônicas
Chegou a hora! A Corrida do Milhão, uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro, está de volta à programação da Stock Car, e será realizada neste fim de semana, no Velopark, como a penúltima etapa da temporada 2026.
Confira os horários da Stock Car Pro Series:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
11h30
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h15
|-
|Classificação
|Sábado
|08h30
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|12h40
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida do Milhão (50 minutos + 1 volta
|Domingo
|12h10
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários da Turismo Nacional:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
09h00
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h45
|-
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|13h30
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|15h45
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|09h50
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|13h45
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|08h15
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 4 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|14h00
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Vale destacar que o formato da Stock neste fim de semana é o mesmo das demais etapas, com a corrida sprint no sábado e a principal no domingo, sendo que a Corrida do Milhão propriamente dita é a do domingo, com duração de 50 minutos + uma volta.
Com 137 pontos em jogo no fim de semana, Felipe Fraga pode conquistar o tricampeonato com antecedência. O piloto da Eurofarma tem 884 contra 759 de Gabriel Casagrande.
Com uma diferença de 125 pontos entre eles, Fraga precisa aumentar essa vantagem para pelo menos 138 para garantir a conquista antecipada. Outros cinco pilotos ainda seguem matematicamente vivos na briga pelo título: Gui Salas (743), Gaetano di Mauro (721), Rafael Suzuki (674), Enzo Elias (647) e Sérgio Sette Câmara (641).
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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