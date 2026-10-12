Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Cascavel
Principal categoria do automobilismo nacional visita pela segunda vez em 2026 o circuito do interior paranaense
Felipe Fraga na etapa de Cascavel da Stock Car.
Foto de: Luis França / P1 Media Relations
A Stock Car volta a acelerar neste fim de semana, visitando pela segunda vez no ano o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, para a 10ª e antepenúltima etapa da temporada 2026.
Confira os horários da Stock Car Pro Series:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
11h35
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h00
|-
|Classificação
|Sábado
|08h00
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|15h30
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)
|Domingo
|12h10
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Olhando para a classificação, Felipe Fraga segue tranquilo na liderança. O atual campeão tem 789 pontos contra 679 de seu companheiro de Eurofarma, Gaetano di Mauro. Gabriel Casagrande está em terceiro com 647, enquanto Gui Salas é o quarto com 638 e Sérgio Sette Câmara fecha o top 5 com 623.
Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.
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Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Cascavel
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