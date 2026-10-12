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Stock Car Cascavel II

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Cascavel

Principal categoria do automobilismo nacional visita pela segunda vez em 2026 o circuito do interior paranaense

Redação Motorsport.com
Editado:
Felipe Fraga na etapa de Cascavel da Stock Car.

Felipe Fraga na etapa de Cascavel da Stock Car.

Foto de: Luis França / P1 Media Relations

A Stock Car volta a acelerar neste fim de semana, visitando pela segunda vez no ano o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, para a 10ª e antepenúltima etapa da temporada 2026.

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Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

11h35

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 -
Classificação Sábado 08h00 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta) Sábado 15h30 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida Principal (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Olhando para a classificação, Felipe Fraga segue tranquilo na liderança. O atual campeão tem 789 pontos contra 679 de seu companheiro de Eurofarma, Gaetano di Mauro. Gabriel Casagrande está em terceiro com 647, enquanto Gui Salas é o quarto com 638 e Sérgio Sette Câmara fecha o top 5 com 623.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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