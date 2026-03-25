Stock Car Cascavel

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Cascavel, com TCR South America e Turismo Nacional

Principal categoria do automobilismo brasileiro realiza a segunda etapa da temporada no circuito paranaense

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Casagrande lidera pelotão

A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, visitando o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, para a segunda etapa da temporada 2026.

Após uma passagem movimentada por Curvelo na abertura do campeonato, o atual campeão, Felipe Fraga, chega ao Paraná na liderança do campeonato. Fraga tem 122 pontos, contra 109 de Rubens Barrichello em segundo, 107 de Gabriel Casagrande, 106 de Júlio Campos e 101 de Rafael Suzuki, fechando o top 5.

O TCR South America e o TCR Brasil realizam também as segundas etapas da temporada 2026 neste fim de semana. Pelo campeonato sul-americano, liderança de Juan Ángel Rosso, com 58 pontos, contra 56 de Nestor Girolami e 53 de Camilo Trappa. Já pelo certame nacional, Rapha Reis lidera com 66, contra 60 de Nelson Neto e 57 de Leonel Pernía.

Já a Turismo Nacional abre as atividades da temporada neste fim de semana, com quatro corridas ao longo do sábado e do domingo.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

10h10

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 13h45 -
Classificação Sexta-feira 16h50 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 10h10 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários do TCR South America / TCR Brasil:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

13h05

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 -
Classificação Sábado 12h00 Band, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, Canal TV Gazeta no YouTube
Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Sábado 15h40 Band, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, Canal TV Gazeta no YouTube
Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 14h15 Band, TV Gazeta, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, Canal TV Gazeta no YouTube

Confira os horários da Turismo Nacional:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

08h00

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h25 -
Treino Livre 3 Sábado 08h20 -
Classificação Sábado 11h10 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 14h20 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Sábado 17h05 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Domingo 08h30 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 4 (30 minutos + 1 volta) Domingo 15h30 Canal Oficial da categoria no YouTube

