Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Cascavel, com TCR South America e Turismo Nacional
Principal categoria do automobilismo brasileiro realiza a segunda etapa da temporada no circuito paranaense
A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, visitando o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, para a segunda etapa da temporada 2026.
Após uma passagem movimentada por Curvelo na abertura do campeonato, o atual campeão, Felipe Fraga, chega ao Paraná na liderança do campeonato. Fraga tem 122 pontos, contra 109 de Rubens Barrichello em segundo, 107 de Gabriel Casagrande, 106 de Júlio Campos e 101 de Rafael Suzuki, fechando o top 5.
O TCR South America e o TCR Brasil realizam também as segundas etapas da temporada 2026 neste fim de semana. Pelo campeonato sul-americano, liderança de Juan Ángel Rosso, com 58 pontos, contra 56 de Nestor Girolami e 53 de Camilo Trappa. Já pelo certame nacional, Rapha Reis lidera com 66, contra 60 de Nelson Neto e 57 de Leonel Pernía.
Já a Turismo Nacional abre as atividades da temporada neste fim de semana, com quatro corridas ao longo do sábado e do domingo.
Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.
Confira os horários da Stock Car Pro Series:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
10h10
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|13h45
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|16h50
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|10h10
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (50 minutos + 1 volta)
|Domingo
|12h10
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários do TCR South America / TCR Brasil:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
13h05
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h00
|-
|Classificação
|Sábado
|12h00
|Band, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, Canal TV Gazeta no YouTube
|Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
|Sábado
|15h40
|Band, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, Canal TV Gazeta no YouTube
|Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|14h15
|Band, TV Gazeta, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, Canal TV Gazeta no YouTube
Confira os horários da Turismo Nacional:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
08h00
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h25
|-
|Treino Livre 3
|Sábado
|08h20
|-
|Classificação
|Sábado
|11h10
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|14h20
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|17h05
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|08h30
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 4 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|15h30
|Canal Oficial da categoria no YouTube
