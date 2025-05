A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, com o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no interior do Paraná, recebendo a segunda de 12 etapas da temporada 2025.

A principal categoria do automobilismo nacional volta a se reunir após a abertura da temporada em Interlagos, que marcou a estreia da nova era da Stock Car, com a chegada dos modelos SUV de Chevrolet, Toyota e Mitsubishi.

Diferentemente da primeira etapa, onde foi realizada apenas uma corrida, neste fim de semana retornamos ao formato original de disputa, com a sprint no sábado e a prova principal, no domingo.

O formato diferenciado de Interlagos trouxe também uma pontuação especial para a etapa. Felipe Fraga lidera com 15 pontos, à frente de Gaetano di Mauro (14), Gui Salas (13), Felipe Baptista (12) e Lucas Foresti (11).

Um diferencial desta etapa é a realização de treinos extras na quinta-feira, para que equipes e pilotos possam seguir com o processo de aclimatação com os novos carro da categoria.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Extra 1 Quinta-feira 12h25 - Treino Extra 1 Quinta-feira 15h25 - Shakedown Sexta-feira 09h40 - Treino Livre 1 Sexta-feira 12h20 - Treino Livre 2 Sexta-feira 15h00 - Classificação Sábado 08h30 Canal Oficial da categoria no YouTube, BandSports e SporTV Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 15h10 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 14h10 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV

