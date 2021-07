A Stock Car Pro Series estará de volta no fim de semana, com a quinta etapa do campeonato de 2021, desta vez no circuito com a maior média horária do calendário, Cascavel. O traçado que fica no oeste paranaense tem uma das curvas mais icônicas do Brasil, o Bacião.

O campeonato tem um ‘velho conhecido’ na liderança, Daniel Serra, com 131 pontos. Gabriel Casagrande é o segundo colocado, com 116. Ricardo Zonta, o primeiro representante da Toyota Gazoo Racing, com 113. Cesar Ramos e Diego Nunes completam o top-5, com 112 e 106 pontos, respectivamente.

A etapa prevê dois treinos livres na manhã/tarde do sábado, além do treino classificatório no mesmo dia. O domingo fica reservado para as duas corridas. A classificação e as corridas terão transmissão ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 9h Treino Livre 2 Sábado 12h05 Classificação Sábado 15h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 12h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 12h48 Motorsport.com e Motorsport.tv

Veja como foi a quarta etapa da Stock Car no Velocitta

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.