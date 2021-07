A sexta etapa da Stock Car Pro Series acontece no fim de semana, em Curitiba. O Circuito Raul Boesel recebe a primeira de duas etapas em dois fins de semana consecutivos, sendo que a rodada seguinte terá o traçado modificado, com o uso apenas do anel externo.

A liderança ainda é de Daniel Serra, com 160 pontos, seguido de Gabriel Casagrande, com 156. O primeiro representante Toyota Gazoo Racing é Cesar Ramos, em terceiro, com 143.

O treino de classificação e as duas corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, com as opções em inglês e russo.

Confira os horários da etapa de Curitiba

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 10h10 Treino Livre 2 Sábado 13h YouTube Stock Car Treino Classificatório Sábado 15h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 13h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 13h48 Motorsport.com e Motorsport.tv

Veja como foi a etapa de Cascavel

