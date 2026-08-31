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Stock Car Chapecó

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com Stock Light e Turismo Nacional

Principal categoria do automobilismo brasileiro retorna ao palco da abertura da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Editado:
Rafael Suzuki

A Stock Car volta a acelerar e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo nacional retorna a Curvelo para a oitava etapa da temporada 2026.

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Felipe Fraga segue tranquilo na liderança. O atual campeão tem 705 contra 522 de seu rival mais próximo, Gabriel Casagrande. Felipe Massa é o terceiro, com 497, enquanto Sérgio Sette Câmara tem 489 e Gaetano di Mauro fecha o top 5 com 484.

A Stock Light realiza neste fim de semana a quinta de sete etapas da temporada 2026, e tem Gabriel Koenigan na liderança com 285 pontos, com Enzo Bedani em segundo com 215 e Vinicius Paparelli em terceiro com 185.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

10h30

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 13h30 -
Classificação Sábado 08h00 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta) Sábado 13h50 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida Principal (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da Stock Light:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quarta-feira

16h15

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 09h45 -
Treino Livre 3 Sexta-feira 12h45 -
Classificação Sexta-feira 15h30 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Sábado 10h45

BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Domingo 13h45 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 3 (25 minutos + 1 volta) Domingo 14h25 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da Turismo Nacional:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

08h00

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 11h50 -
Treino Livre 3 Sexta-feira 14h45 -
Classificação Sexta-feira 16h10 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 09h30 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Sábado 15h10 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Domingo 08h30 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 4 (30 minutos + 1 volta) Domingo 15h30 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

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