Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com Stock Light e Turismo Nacional
Principal categoria do automobilismo brasileiro retorna ao palco da abertura da temporada 2026
A Stock Car volta a acelerar e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo nacional retorna a Curvelo para a oitava etapa da temporada 2026.
Felipe Fraga segue tranquilo na liderança. O atual campeão tem 705 contra 522 de seu rival mais próximo, Gabriel Casagrande. Felipe Massa é o terceiro, com 497, enquanto Sérgio Sette Câmara tem 489 e Gaetano di Mauro fecha o top 5 com 484.
A Stock Light realiza neste fim de semana a quinta de sete etapas da temporada 2026, e tem Gabriel Koenigan na liderança com 285 pontos, com Enzo Bedani em segundo com 215 e Vinicius Paparelli em terceiro com 185.
Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.
Confira os horários da Stock Car Pro Series:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
10h30
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|13h30
|-
|Classificação
|Sábado
|08h00
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|13h50
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)
|Domingo
|12h10
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários da Stock Light:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quarta-feira
|
16h15
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h45
|-
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|12h45
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|15h30
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
|Sábado
|10h45
|
BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)
|Domingo
|13h45
|BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)
|Domingo
|14h25
|BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários da Turismo Nacional:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
08h00
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h50
|-
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|14h45
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|16h10
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|09h30
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|15h10
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|08h30
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 4 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|15h30
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
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Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com Stock Light e Turismo Nacional
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