Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Stock Car Curvelo

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com TCR South America

Principal categoria do automobilismo nacional viaja à Minas Gerais com a companhia do TCR South America

Editado:
A nova era SUV de carros da BRB Stock Car estará em ação no Velocitta (Marcelo Machado de Melo/BRB Stock Car)

A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, retornando ao Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais, pela primeira vez desde 2017 para a quinta etapa da temporada 2025.

Leia também:

O fim de semana em Curvelo contará novamente com sessões de treinos extras para o desenvolvimento dos carros na quinta-feira e na sexta pela manhã.

Na classificação, Gaetano di Mauro chega à Minas Gerais na liderança do campeonato. O piloto da Eurofarma tem 294 pontos, contra 252 de Gui Salas e 244 de Felipe Fraga. Felipe Baptista é o quarto, com 236, enquanto Arthur Leist fecha o top 5 com 220.

O fim de semana em Curvelo marca também o início da pernada brasileira do TCR South America, que faz as quatro etapas finais da temporada 2025 por aqui, encerrando o campeonato junto com a Stock Car em dezembro em Interlagos. Esses quatro finais de semana marcarão também a disputa do TCR Brasil.

Leonel Pernía segue tranquilo na liderança do campeonato. O argentino tem 406 pontos, bem à frente dos três brasileiros que vêm na sequência. Atual campeão do TCR South America, Pedro Cardoso é o segundo com 321, enquanto Nelsinho Piquet tem 295 e Rapha Reis 277. Juan Ángel Rosso fecha o top 5 com 249.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Shakedown Quinta-feira 11h20 -
Treino Livre 1 Sexta-feira

13h15

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 16h05 -
Classificação Sábado 09h40 Canal Oficial da categoria no YouTube, BandSports e SporTV
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 14h40 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV
Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV

Confira os horários do TCR South America:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Shakedown Sábado

09h00

 -
Treino Livre 1 Sábado 10h40 -
Treino Livre 2 Sábado 13h10 -
Classificação Sábado 16h05 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Domingo 09h40 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 14h10 Canal Oficial da categoria no YouTube

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Stock Car TCR South America
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Vicar reformula estrutura de marketing e comercial

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Red Bull oficializa demissão de Horner em documento no Reino Unido

F1: Red Bull oficializa demissão de Horner em documento no Reino Unido

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Red Bull oficializa demissão de Horner em documento no Reino Unido
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com TCR South America

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com TCR South America

STCK Stock Car
Curvelo
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com TCR South America
MotoGP: "Sempre perdi [na Áustria] para uma Ducati, mas agora piloto uma", diz Márquez

MotoGP: "Sempre perdi [na Áustria] para uma Ducati, mas agora piloto uma", diz Márquez

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: "Sempre perdi [na Áustria] para uma Ducati, mas agora piloto uma", diz Márquez
FIA introduz sistema de concessões 'no estilo MotoGP' para evitar eras de domínio na F1

FIA introduz sistema de concessões 'no estilo MotoGP' para evitar eras de domínio na F1

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
FIA introduz sistema de concessões 'no estilo MotoGP' para evitar eras de domínio na F1

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros