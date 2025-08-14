Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com TCR South America
Principal categoria do automobilismo nacional viaja à Minas Gerais com a companhia do TCR South America
A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, retornando ao Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais, pela primeira vez desde 2017 para a quinta etapa da temporada 2025.
O fim de semana em Curvelo contará novamente com sessões de treinos extras para o desenvolvimento dos carros na quinta-feira e na sexta pela manhã.
Na classificação, Gaetano di Mauro chega à Minas Gerais na liderança do campeonato. O piloto da Eurofarma tem 294 pontos, contra 252 de Gui Salas e 244 de Felipe Fraga. Felipe Baptista é o quarto, com 236, enquanto Arthur Leist fecha o top 5 com 220.
O fim de semana em Curvelo marca também o início da pernada brasileira do TCR South America, que faz as quatro etapas finais da temporada 2025 por aqui, encerrando o campeonato junto com a Stock Car em dezembro em Interlagos. Esses quatro finais de semana marcarão também a disputa do TCR Brasil.
Leonel Pernía segue tranquilo na liderança do campeonato. O argentino tem 406 pontos, bem à frente dos três brasileiros que vêm na sequência. Atual campeão do TCR South America, Pedro Cardoso é o segundo com 321, enquanto Nelsinho Piquet tem 295 e Rapha Reis 277. Juan Ángel Rosso fecha o top 5 com 249.
Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.
Confira os horários da Stock Car Pro Series:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Shakedown
|Quinta-feira
|11h20
|-
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
13h15
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h05
|-
|Classificação
|Sábado
|09h40
|Canal Oficial da categoria no YouTube, BandSports e SporTV
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|14h40
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV
|Corrida 2 (50 minutos + 1 volta)
|Domingo
|12h10
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV
Confira os horários do TCR South America:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Shakedown
|Sábado
|
09h00
|-
|Treino Livre 1
|Sábado
|10h40
|-
|Treino Livre 2
|Sábado
|13h10
|-
|Classificação
|Sábado
|16h05
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
|Domingo
|09h40
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|14h10
|Canal Oficial da categoria no YouTube
