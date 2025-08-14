A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, retornando ao Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais, pela primeira vez desde 2017 para a quinta etapa da temporada 2025.

O fim de semana em Curvelo contará novamente com sessões de treinos extras para o desenvolvimento dos carros na quinta-feira e na sexta pela manhã.

Na classificação, Gaetano di Mauro chega à Minas Gerais na liderança do campeonato. O piloto da Eurofarma tem 294 pontos, contra 252 de Gui Salas e 244 de Felipe Fraga. Felipe Baptista é o quarto, com 236, enquanto Arthur Leist fecha o top 5 com 220.

O fim de semana em Curvelo marca também o início da pernada brasileira do TCR South America, que faz as quatro etapas finais da temporada 2025 por aqui, encerrando o campeonato junto com a Stock Car em dezembro em Interlagos. Esses quatro finais de semana marcarão também a disputa do TCR Brasil.

Leonel Pernía segue tranquilo na liderança do campeonato. O argentino tem 406 pontos, bem à frente dos três brasileiros que vêm na sequência. Atual campeão do TCR South America, Pedro Cardoso é o segundo com 321, enquanto Nelsinho Piquet tem 295 e Rapha Reis 277. Juan Ángel Rosso fecha o top 5 com 249.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Quinta-feira 11h20 - Treino Livre 1 Sexta-feira 13h15 - Treino Livre 2 Sexta-feira 16h05 - Classificação Sábado 09h40 Canal Oficial da categoria no YouTube, BandSports e SporTV Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 14h40 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV

Confira os horários do TCR South America:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sábado 09h00 - Treino Livre 1 Sábado 10h40 - Treino Livre 2 Sábado 13h10 - Classificação Sábado 16h05 Canal Oficial da categoria no YouTube Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Domingo 09h40 Canal Oficial da categoria no YouTube Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 14h10 Canal Oficial da categoria no YouTube

