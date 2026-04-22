É hora de acelerar! A Stock Car Pro Series realiza sua primeira visita da temporada 2026 ao Autódromo Internacional José Carlos Pace, em São Paulo, para a terceira etapa do ano, em um fim de semana repleto de ação e emoção em Interlagos!

A Stock Car realiza neste fim de semana a terceira etapa da temporada 2026, de um total de doze. Após as disputas de Curvelo e Cascavel, o atual campeão, Felipe Fraga, segue na liderança. O piloto da RC-Eurofarma tem 218 pontos, contra 191 de Enzo Elias, 183 de Felipe Massa, 172 de Rubens Barrichello e 170 de Rafael Suzuki.

O TCR South America e o TCR Brasil também realizam neste fim de semana suas terceiras etapas do ano, em um formato diferente. Interlagos recebe o Super Challenge, que é basicamente a corrida de duplas do TCR. Em vez de duas corridas, será realizada apenas uma prova de longa duração, com 58min mais uma volta.

Com isso, o TCR terá três sessões de treinos livres e uma classificação em duas partes, com os pilotos titulares e os convidados indo à pista e o grid sendo formado pela combinação das melhores voltas de cada um.

Entre os nomes confirmados para os convidados, temos pilotos conhecidos do automobilismo nacional, como Felipe Fraga, Alex Seid, Beto Monteiro e Gaetano di Mauro e nomes do circuito sul-americano, incluindo Esteban Guerrieri e Santiago Urrutia.

Olhando para a classificação do TCR South America, Nestor Girolami é o líder com 96 pontos, apenas um a mais que Camilo Trappa, enquanto o atual campeão, Leonel Pernía, tem 94. Em quinto, Rapha Reis é o melhor entre os brasileiros, com 78. Já no TCR Brasil, é Pernía quem está à frente, com 112, contra 111 de Reis e 87 de Juan Manuel Casella.

Já a F4 Brasil e a Stock Light realizam as etapas de abertura de suas respectivas temporadas.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h00 - Treino Livre 2 Sexta-feira 15h00 - Classificação Sábado 08h45 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 13h30 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h00 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da Stock Light:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h30 - Treino Livre 2 Sexta-feira 12h15 - Treino Livre 3 Sexta-feira 14h20 - Classificação Sexta-feira 16h45 Canal Oficial da categoria no YouTube Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Sábado 16h20 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Domingo 16h25 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 3 (25 minutos + 1 volta) Domingo 17h05 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários do TCR South America / TCR Brasil:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h50 - Treino Livre 2 Sexta-feira 17h15 - Treino Livre 3 Sábado 08h00 - Classificação Sábado 15h05 BandSports, Canal TV Gazeta no YouTube, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, BandPlay Corrida (58 minutos + 1 volta) Domingo 14h30 TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da F4 Brasil:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 - Treino Livre 2 Sexta-feira 10h05 - Treino Livre 3 Sexta-feira 13h30 - Classificação Sexta-feira 16h15 Canal Oficial da categoria no YouTube Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 10h10 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Sábado 17h30 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Domingo 08h00 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

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