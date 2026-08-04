A Stock Car volta a acelerar neste fim de semana, entrando na segunda metade da temporada 2026 em sua visita ao Autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Após seis etapas, o atual campeão, Felipe Fraga, segue na liderança do campeonato. O piloto da Eurofarma tem 619 pontos, contra 455 de Felipe Massa em segundo, e de Sérgio Sette Câmara, em terceiro. Gabriel Casagrande é o quarto com 439, enquanto Rafael Suzuki fecha o top 5 com 420.

Já a Turismo Nacional realiza a quarta etapa da temporada 2026. Neste fim de semana, a categoria realiza sua prova endurance, com as corridas sendo substituídas por uma única prova de três horas de duração.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h30 - Treino Livre 2 Sexta-feira 14h15 - Classificação Sábado 08h30 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 13h00 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h00 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da Turismo Nacional:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h00 - Treino Livre 2 Sexta-feira 10h45 - Treino Livre 3 Sexta-feira 13h30 - Treino Livre 4 Sexta-feira 15h45 - Classificação Sábado 09h45 Canal Oficial da categoria no YouTube Corrida Endurance (3 Horas + 1 volta) Sábado 14h15 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

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