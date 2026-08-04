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Stock Car

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Santa Cruz do Sul, com Turismo Nacional

Principal categoria do automobilismo nacional entra na segunda metade da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Editado:
Stock Car Santa Cruz do Sul

Stock Car Santa Cruz do Sul

Foto de: Duda Bairros

A Stock Car volta a acelerar neste fim de semana, entrando na segunda metade da temporada 2026 em sua visita ao Autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

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Após seis etapas, o atual campeão, Felipe Fraga, segue na liderança do campeonato. O piloto da Eurofarma tem 619 pontos, contra 455 de Felipe Massa em segundo, e de Sérgio Sette Câmara, em terceiro. Gabriel Casagrande é o quarto com 439, enquanto Rafael Suzuki fecha o top 5 com 420. 

Já a Turismo Nacional realiza a quarta etapa da temporada 2026. Neste fim de semana, a categoria realiza sua prova endurance, com as corridas sendo substituídas por uma única prova de três horas de duração.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

11h30

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 14h15 -
Classificação Sábado 08h30 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 13h00 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h00 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da Turismo Nacional:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

09h00

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h45 -
Treino Livre 3 Sexta-feira 13h30 -
Treino Livre 4 Sexta-feira 15h45 -
Classificação Sábado 09h45 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida Endurance (3 Horas + 1 volta) Sábado 14h15 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

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Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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