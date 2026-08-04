Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Santa Cruz do Sul, com Turismo Nacional
Principal categoria do automobilismo nacional entra na segunda metade da temporada 2026
Stock Car Santa Cruz do Sul
Foto de: Duda Bairros
A Stock Car volta a acelerar neste fim de semana, entrando na segunda metade da temporada 2026 em sua visita ao Autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.
Após seis etapas, o atual campeão, Felipe Fraga, segue na liderança do campeonato. O piloto da Eurofarma tem 619 pontos, contra 455 de Felipe Massa em segundo, e de Sérgio Sette Câmara, em terceiro. Gabriel Casagrande é o quarto com 439, enquanto Rafael Suzuki fecha o top 5 com 420.
Já a Turismo Nacional realiza a quarta etapa da temporada 2026. Neste fim de semana, a categoria realiza sua prova endurance, com as corridas sendo substituídas por uma única prova de três horas de duração.
Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.
Confira os horários da Stock Car Pro Series:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
11h30
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h15
|-
|Classificação
|Sábado
|08h30
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|13h00
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (50 minutos + 1 volta)
|Domingo
|12h00
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários da Turismo Nacional:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
09h00
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h45
|-
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|13h30
|-
|Treino Livre 4
|Sexta-feira
|15h45
|-
|Classificação
|Sábado
|09h45
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida Endurance (3 Horas + 1 volta)
|Sábado
|14h15
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Motorsport.com transmite NASCAR em Iowa; saiba horários e como assistir
Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Portland, com Caio Collet
F1: McLaren cria divisão 'focada no desempenho do motor' após desvantagem em relação a Mercedes
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Santa Cruz do Sul, com Turismo Nacional
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários