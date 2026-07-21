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Stock Car Velocitta

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta, com Stock Light, F4 Brasil, e a final do TCR Brasil

Principal categoria do automobilismo brasileiro chega à metade da temporada 2026 com a sexta de 12 etapas

Redação Motorsport.com
Editado:
Arthur Gama; Stock Car

A Stock Car volta a acelerar neste fim de semana, visitando o Velocitta, no interior de São Paulo, para a sexta de 12 etapas da temporada 2026, com uma programação repleta de ação em Mogi Guaçu.

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Na Stock Car, Felipe Fraga segue na liderança do campeonato com 499 pontos, contra 423 de Gabriel Casagrande, 410 de Felipe Massa, 383 de Sérgio Sette Câmara e Rafael Suzuki fechando o top 5 com 377.

Já a Stock Light realiza a quarta de sete etapas da temporada 2026 tendo Gabriel Koenigan na liderança. O piloto da W2 Racing tem 212 pontos, bem à frente dos 158 de Enzo Bedani, 153 de João Bortoluzzi, 149 de Erick Schotten e 122 de Alexandre Bastos.

A F4 Brasil retoma as atividades após uma pausa de três meses, realizando a segunda de seis etapas da temporada 2026. Após a abertura do campeonato em Interlagos, Bernardo Gentil é o líder com 49 pontos. Pietro Mesquita é o vice com 39 e Ignacio Diaz fecha o top 3 com 34.

Para fechar, o TCR South America faz a quinta e última etapa da fase brasileira do calendário 2026, em um fim de semana que traz também a grande final do TCR Brasil.

Olhando para a classificação do TCR South America, Leonel Pernía lidera com 207 pontos contra 193 de Raphael Reis. Néstor Girolami está em terceiro com 150, enquanto Camilo Trappa (142) e Juan Ángel Rosso (127) fecham o top 5.

Na classificação do TCR Brasil, Rapha Reis chega na liderança para a final, com 228 pontos, seguido de perto por Leonel Pernía, com 225. Enzo Gianfratti é o terceiro com 149, seguido de Pedro Cardoso com 143 e 134 de Thiago Pernía.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

11h10

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 13h45 -
Classificação Sábado 08h00 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 12h15 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da Stock Light:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira

10h20

 -
Treino Livre 2 Quinta-feira 12h15 -
Treino Livre 3 Sexta-feira 12h15 -
Classificação Sexta-feira 16h20 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Sábado 13h40

BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Domingo 15h20 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 3 (25 minutos + 1 volta) Domingo 16h00 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da F4 Brasil:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

08h00

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h20 -
Classificação Sexta-feira 15h00 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 15h00 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Domingo 08h20 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Domingo 16h45 BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da TCR South America / TCR Brasil

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

13h00

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 15h30 -
Classificação Sábado 09h15

BandSports, Canal TV Gazeta no YouTube, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, BandPlay
Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Sábado 16h30

BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (25 minutos + 1 volta) Domingo 14h00

TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube

Ogura 'ACIMA' de Martín? MÁRQUEZ, Diogo BRILHANDO e mais: os DESTAQUES da 1ª metade da MOTOGP 2026

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