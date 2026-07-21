Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta, com Stock Light, F4 Brasil, e a final do TCR Brasil
Principal categoria do automobilismo brasileiro chega à metade da temporada 2026 com a sexta de 12 etapas
A Stock Car volta a acelerar neste fim de semana, visitando o Velocitta, no interior de São Paulo, para a sexta de 12 etapas da temporada 2026, com uma programação repleta de ação em Mogi Guaçu.
Na Stock Car, Felipe Fraga segue na liderança do campeonato com 499 pontos, contra 423 de Gabriel Casagrande, 410 de Felipe Massa, 383 de Sérgio Sette Câmara e Rafael Suzuki fechando o top 5 com 377.
Já a Stock Light realiza a quarta de sete etapas da temporada 2026 tendo Gabriel Koenigan na liderança. O piloto da W2 Racing tem 212 pontos, bem à frente dos 158 de Enzo Bedani, 153 de João Bortoluzzi, 149 de Erick Schotten e 122 de Alexandre Bastos.
A F4 Brasil retoma as atividades após uma pausa de três meses, realizando a segunda de seis etapas da temporada 2026. Após a abertura do campeonato em Interlagos, Bernardo Gentil é o líder com 49 pontos. Pietro Mesquita é o vice com 39 e Ignacio Diaz fecha o top 3 com 34.
Para fechar, o TCR South America faz a quinta e última etapa da fase brasileira do calendário 2026, em um fim de semana que traz também a grande final do TCR Brasil.
Olhando para a classificação do TCR South America, Leonel Pernía lidera com 207 pontos contra 193 de Raphael Reis. Néstor Girolami está em terceiro com 150, enquanto Camilo Trappa (142) e Juan Ángel Rosso (127) fecham o top 5.
Na classificação do TCR Brasil, Rapha Reis chega na liderança para a final, com 228 pontos, seguido de perto por Leonel Pernía, com 225. Enzo Gianfratti é o terceiro com 149, seguido de Pedro Cardoso com 143 e 134 de Thiago Pernía.
Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.
Confira os horários da Stock Car Pro Series:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
11h10
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|13h45
|-
|Classificação
|Sábado
|08h00
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|12h15
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (50 minutos + 1 volta)
|Domingo
|12h10
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários da Stock Light:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|
10h20
|-
|Treino Livre 2
|Quinta-feira
|12h15
|-
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|12h15
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|16h20
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
|Sábado
|13h40
|
BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)
|Domingo
|15h20
|BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)
|Domingo
|16h00
|BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários da F4 Brasil:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
08h00
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h20
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|15h00
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|15h00
|BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)
|Domingo
|08h20
|BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|16h45
|BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários da TCR South America / TCR Brasil
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
13h00
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|15h30
|-
|Classificação
|Sábado
|09h15
|
BandSports, Canal TV Gazeta no YouTube, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, BandPlay
|Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
|Sábado
|16h30
|
BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)
|Domingo
|14h00
|
TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube
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