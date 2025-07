É hora de acelerar! A Stock Car está de volta à ação neste fim de semana, com o circuito do Velocitta recebendo a quarta etapa da temporada 2025.

Após adiar a que seria a primeira etapa do Velocitta em 2025, a Stock Car planeja uma semana de atividades intensas no circuito de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. A etapa começa ainda nesta terça-feira (15) com uma série de testes com o novo carro, com o início oficial do fim de semana apenas na sexta, com os primeiros treinos livres.

Depois da passagem pelo Velopark, Gui Salas lidera com 243 pontos, contra 180 de Gaetano di Mauro. Gianluca Petecof é o terceiro, com 171, enquanto César Ramos vem em quarto, com 157. Felipe Fraga fecha o top 5, com 155.

A Stock Light também corre neste fim de semana, com a terceira etapa da temporada 2025. Enzo Bedani está na liderança com 131 pontos, 30 à frente de Leo Reis. Pipe Barrichello Bartz é o terceiro colocado, com 97, enquanto Mathias de Valle é o quarto, com 84, apenas um à frente de Guto Rotta.

Pra fechar, a F4 Brasil realiza a segunda etapa da temporada. Com os resultados da abertura do campeonato, em Interlagos, temos Heitor Dall'Agnol na liderança com 44 pontos, com Pietro Mesquita em segundo, com 34 e Murilo Rocha e Ciro Sobral na sequência, com 31 cada.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Quinta-feira 13h00 - Treino Livre 1 Sexta-feira 09h25 - Treino Livre 2 Sexta-feira 14h30 - Classificação Sábado 10h15 Canal Oficial da categoria no YouTube, BandSports e SporTV Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 14h10 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV

Confira os horários da Stock Light:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 14h45 - Treino Livre 2 Sexta-feira 08h50 - Treino Livre 3 Sexta-feira 13h55 - Classificação Sexta-feira 16h55 Canal Oficial da categoria no YouTube Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Sábado 11h40 Canal Oficial da categoria no YouTube Corridas 2 e 3 (20 minutos + 1 volta / 25 minutos + 1 volta) Domingo 14h00 Canal Oficial da categoria no YouTube

Confira os horários da F4 Brasil:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h00 - Treino Livre 2 Sexta-feira 11h40 - Classificação Sexta-feira 16h25 Canal Oficial da categoria no YouTube Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 07h50 Canal Oficial da categoria no YouTube Corrida 1 (20 minutos + 1 volta) Sábado 15h35 Canal Oficial da categoria no YouTube Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Domingo 08h20 Canal Oficial da categoria no YouTube

