A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, com a primeira passagem pelo Rio Grande do Sul, no Velopark, recebendo a terceira etapa da temporada 2025, marcando a estreia dos SUVs em terras gaúchas.

Felipe Fraga lidera o campeonato com 127 pontos, apenas quatro à frente de Gui Salas. Gianluca Petecof vem na terceira posição, com 110. Felipe Baptista é o quarto, com 103, enquanto Allam Khodair completa o top 5 um pouco mais atrás, com 87.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 09h15 - Treino Livre 1 Sexta-feira 10h35 - Treino Livre 2 Sexta-feira 14h50 - Classificação Sábado 10h05 Canal Oficial da categoria no YouTube, BandSports e SporTV Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 15h00 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV

