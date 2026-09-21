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Stock Car Brasília - Endurance

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa Endurance de Brasília, com Stock Light, F4 Brasil e Turismo Nacional

Stock Car e Stock Light farão corridas de longa duração neste fim de semana na capital do país

Redação Motorsport.com
Editado:
Felipe Fraga, Brasília

A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana em uma etapa mais do que especial. O Autódromo Internacional Nelson Piquet recebe a prova Endurance, em mais uma edição da Corrida de Duplas

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Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

10h40

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 14h30 -
Classificação Sábado 14h15 Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida Endurance (2 Horas + 1 volta) Domingo 12h15 Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da Stock Light:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira

16h30

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h45 -
Classificação Sexta-feira 16h45 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida Endurance (2 Horas + 1 volta) Sábado 09h30

BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

Confira os horários da F4 Brasil:

F4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 11h50 -
Classificação Sexta-feira 17h40 Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports
Corrida 1 (30 Minutos + 1 Volta) Sábado 12h10 Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports
Corrida 2 (30 Minutos + 1 Volta) Sábado 17h05 Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports
Corrida 3 (30 Minutos + 1 Volta)

Domingo

 15h05  Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports

Confira os horários da Turismo Nacional:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

08h00

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h05 -
Treino Livre 3 Sexta-feira 13h55 -
Classificação Sexta-feira 17h40 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 08h10 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Sábado 15h50 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Domingo 08h20 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 4 (30 minutos + 1 volta) Domingo 16h20 Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube

A principal categoria do automobilismo nacional volta a realizar a prova de duplas, que teve sua última edição na abertura da temporada 2022. Desta vez, a etapa, a nona da temporada 2026, será realizada em uma única prova, com 2h mais uma volta de duração.

Entre os nomes já confirmados, temos duplas como Enzo Elias e Gianluca Petecof na A.Mattheis/TMG, Daniel Serra e Marcos Gomes na Blau, Felipe Fraga e Felipe Nasr e Gaetano di Mauro e Felipe Drugovich na Eurofarma-RC, Felipe Massa e Caio Collet na Lubrax e mais.

Olhando para a classificação, temos Felipe Fraga na liderança com 746 pontos, enquanto Gabriel Casagrande é o segundo com 603. Gaetano di Mauro é o terceiro com 594, Felipe Massa tem 532 e Rafael Suzuki fecha o top 5 com 524.

A Stock Light também acelera neste fim de semana com uma etapa Endurance própria, sendo a sexta e penúltima do campeonato. Nomes como Gabriel Casagrande, Sérgio Sette Câmara e Nelsinho Piquet estão entre os nomes confirmados para a corrida de duplas, que também terá duração de 2h mais uma volta.

Gabriel Koenigan lidera o campeonato com 354 pontos, bem à frente do segundo colocado, Enzo Bedani, com 229. A briga pelo vice está bem acirrado, com Alexandre Bastos tendo 225, Erick Schotten com 224 e João Bortoluzzi com 222.

A F4 Brasil entra na segunda metade da temporada, com a quarta de seis etapas. Fausto Arnaudo lidera o campeonato com 123 pontos, enquanto Bernardo Gentil tem 101. Pietro Mesquita tem 95 e Pedro Lins e Paulo Willemann Filho fecham o top 5 empatados com 69.

Já a Turismo Nacional realiza a sexta de oito etapas da temporada 2026, tendo João Cardoso na ponta com 270 pontos, contra 238 de Alberto Catucci.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

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