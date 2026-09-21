Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa Endurance de Brasília, com Stock Light, F4 Brasil e Turismo Nacional
Stock Car e Stock Light farão corridas de longa duração neste fim de semana na capital do país
A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana em uma etapa mais do que especial. O Autódromo Internacional Nelson Piquet recebe a prova Endurance, em mais uma edição da Corrida de Duplas.
Confira os horários da Stock Car Pro Series:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
10h40
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h30
|-
|Classificação
|Sábado
|14h15
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida Endurance (2 Horas + 1 volta)
|Domingo
|12h15
|Band, Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários da Stock Light:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|
16h30
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h45
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|16h45
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida Endurance (2 Horas + 1 volta)
|Sábado
|09h30
|
BandSports. Canal oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
Confira os horários da F4 Brasil:
|F4 Brasil
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h50
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|17h40
|Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports
|Corrida 1 (30 Minutos + 1 Volta)
|Sábado
|12h10
|Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports
|Corrida 2 (30 Minutos + 1 Volta)
|Sábado
|17h05
|Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports
|Corrida 3 (30 Minutos + 1 Volta)
|
Domingo
|15h05
|Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports
Confira os horários da Turismo Nacional:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
08h00
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h05
|-
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|13h55
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|17h40
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|08h10
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|15h50
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|08h20
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 4 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|16h20
|Bandsports, Canal Oficial da categoria no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube
A principal categoria do automobilismo nacional volta a realizar a prova de duplas, que teve sua última edição na abertura da temporada 2022. Desta vez, a etapa, a nona da temporada 2026, será realizada em uma única prova, com 2h mais uma volta de duração.
Entre os nomes já confirmados, temos duplas como Enzo Elias e Gianluca Petecof na A.Mattheis/TMG, Daniel Serra e Marcos Gomes na Blau, Felipe Fraga e Felipe Nasr e Gaetano di Mauro e Felipe Drugovich na Eurofarma-RC, Felipe Massa e Caio Collet na Lubrax e mais.
Olhando para a classificação, temos Felipe Fraga na liderança com 746 pontos, enquanto Gabriel Casagrande é o segundo com 603. Gaetano di Mauro é o terceiro com 594, Felipe Massa tem 532 e Rafael Suzuki fecha o top 5 com 524.
A Stock Light também acelera neste fim de semana com uma etapa Endurance própria, sendo a sexta e penúltima do campeonato. Nomes como Gabriel Casagrande, Sérgio Sette Câmara e Nelsinho Piquet estão entre os nomes confirmados para a corrida de duplas, que também terá duração de 2h mais uma volta.
Gabriel Koenigan lidera o campeonato com 354 pontos, bem à frente do segundo colocado, Enzo Bedani, com 229. A briga pelo vice está bem acirrado, com Alexandre Bastos tendo 225, Erick Schotten com 224 e João Bortoluzzi com 222.
A F4 Brasil entra na segunda metade da temporada, com a quarta de seis etapas. Fausto Arnaudo lidera o campeonato com 123 pontos, enquanto Bernardo Gentil tem 101. Pietro Mesquita tem 95 e Pedro Lins e Paulo Willemann Filho fecham o top 5 empatados com 69.
Já a Turismo Nacional realiza a sexta de oito etapas da temporada 2026, tendo João Cardoso na ponta com 270 pontos, contra 238 de Alberto Catucci.
Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.
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