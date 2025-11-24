Todas as categorias

Stock Car Brasília

Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light

Principal categoria do automobilismo nacional faz a reinauguração do circuito na capital do país

Redação Motorsport.com
Editado:
Ricardo Maurício, Cuiabá

A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, e a principal categoria do automobilismo nacional segue em sua turnê pelo Centro-Oeste, visitando a capital do país, Brasília, para a penúltima etapa da temporada 2025.

Leia também:

Com 10 de 12 etapas já realizadas, e 270 pontos em jogo nos dois finais de semana restantes (80 na corrida principal e 55 na sprint), a briga pelo título está se afunilando, especialmente com os descartes sendo aplicados após as provas de Brasília.

Felipe Fraga segue na liderança, com 790 pontos, contra 722 de seu companheiro de Eurofarma-RC, Gaetano di Mauro. Gabriel Casagrande é o terceiro, com 618, mesmo total de Enzo Elias, enquanto Gui Salas fecha o top 5 com 605.

Já a Stock Light realiza neste fim de semana a última etapa da temporada 2025, coroando o grande campeão do ano. E a briga está mais quente do que nunca! Enzo Bedani lidera com 287 pontos, contra 285 de Pipe Barrichello Bartz. Léo Reis completa o top 3 com 242.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.

Confira os horários da Stock Car Pro Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

11h35

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 15h15 -
Classificação Sábado 10h40 Canal Oficial da categoria no YouTube, BandSports e SporTV
Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 15h40 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV
Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 15h30 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV

Confira os horários da Stock Light:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

12h55

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 14h40 -
Classificação Sábado 10h00 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Sábado 12h10 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Domingo 11h40 Canal Oficial da categoria no YouTube
Corrida 3 (25 minutos + 1 volta) Domingo 12h20 Canal Oficial da categoria no YouTube

NORRIS e Piastri DESCLASSIFICADOS de VEGAS! MAX fica a 24 pontos da ponta

Podcast #361: DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Barrichello correrá pela Scuderia Bandeiras em 2026

