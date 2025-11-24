Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
Principal categoria do automobilismo nacional faz a reinauguração do circuito na capital do país
A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, e a principal categoria do automobilismo nacional segue em sua turnê pelo Centro-Oeste, visitando a capital do país, Brasília, para a penúltima etapa da temporada 2025.
Com 10 de 12 etapas já realizadas, e 270 pontos em jogo nos dois finais de semana restantes (80 na corrida principal e 55 na sprint), a briga pelo título está se afunilando, especialmente com os descartes sendo aplicados após as provas de Brasília.
Felipe Fraga segue na liderança, com 790 pontos, contra 722 de seu companheiro de Eurofarma-RC, Gaetano di Mauro. Gabriel Casagrande é o terceiro, com 618, mesmo total de Enzo Elias, enquanto Gui Salas fecha o top 5 com 605.
Já a Stock Light realiza neste fim de semana a última etapa da temporada 2025, coroando o grande campeão do ano. E a briga está mais quente do que nunca! Enzo Bedani lidera com 287 pontos, contra 285 de Pipe Barrichello Bartz. Léo Reis completa o top 3 com 242.
Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa da etapa.
Confira os horários da Stock Car Pro Series:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
11h35
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|15h15
|-
|Classificação
|Sábado
|10h40
|Canal Oficial da categoria no YouTube, BandSports e SporTV
|Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
|Sábado
|15h40
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV
|Corrida 2 (50 minutos + 1 volta)
|Domingo
|15h30
|Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV
Confira os horários da Stock Light:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
12h55
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h40
|-
|Classificação
|Sábado
|10h00
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
|Sábado
|12h10
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)
|Domingo
|11h40
|Canal Oficial da categoria no YouTube
|Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)
|Domingo
|12h20
|Canal Oficial da categoria no YouTube
