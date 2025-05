Stock Car: Confira pintura do carro de Felipe Massa para 2025

Tecnologia é a palavra da vez para o Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, para a temporada da Stock Car de 2025. Assim como a nova geração de carros da principal categoria do Brasil promete trazer muita inovação para as pistas, o lubrificante líder de mercado, que sempre oferece o melhor desempenho para o público, também vem de cara nova para esta temporada, reforçando seu compromisso com desempenho de ponta. Os carros de Felipe Massa e Julio Campos vão estampar a nova identidade de Lubrax, que mantém as tradicionais cores verde e amarela, mas em tons mais modernos e nova tipografia.

Para esta temporada, os pilotos do Time Lubrax contarão com máquinas totalmente novas: Massa defenderá as cores da TMG no Chevrolet Tracker #19, mesma equipe com que conquistou o título por equipes em 2024, enquanto Julio Campos assume o volante do Toyota Corolla Cross Cross #4 e está de volta à Crown Racing, depois de cinco temporadas.

A chegada da nova identidade visual de Lubrax à Stock Car não poderia ser mais simbólica. Assim como a categoria passa por uma revolução tecnológica, a marca de lubrificantes também se reinventa, trazendo um design mais moderno e conectado com o futuro. A nova identidade de Lubrax, que reflete sua evolução em tecnologia e desempenho, encontra eco perfeito no cenário da Stock Car, onde performance e inovação são pilares fundamentais.

A Stock Car vive um momento histórico com a introdução dos novos SUVs, que substituem os sedãs e trazem inovações como asa móvel e carroceria em materiais como fibra de carbono, aramida, fibra de vidro e kevlar. O pacote tecnológico inclui ainda câmbio sequencial semiautomático de seis velocidades, amortecedores reguláveis e suspensão independente nas quatro rodas, elevando o nível técnico da competição.

Dentro do cockpit, a experiência do piloto ganha novos contornos com painéis digitais multifuncionais e sistemas integrados de monitoramento. Toda essa evolução é movida por motores que entregam cerca de 500 cv de potência, alimentados pela gasolina Petrobras Podium, garantindo desempenho máximo nas retas e curvas dos autódromos.

Depois do melhor desempenho do Time Lubrax no ano passado, brigando pelo título com seus dois pilotos até a última etapa – Massa como vice-campeão e Julio Campos fechando em quinto lugar –, o Time Lubrax chega ainda mais forte em 2025, determinado a conquistar posições ainda mais altas no campeonato.

“A pintura, com a nova logo de Lubrax, ficou muito bonita e a expectativa é gigante para conhecer e me adaptar o mais rápido possível a esse novo stock car. Claro que com esse apoio fundamental da Vibra pelo quinto ano seguido e o trabalho excelente de todos da equipe, vamos buscar conhecer logo os limites do carro para brigar na frente desde a primeira corrida”, afirmou Massa.

Julio também não vê a hora de acelerar e desvendar cada detalhe do novo carro, demonstrando entusiasmo com as novidades:

“O início do campeonato se aproxima, tenho conversado muito com a equipe, que já está trabalhando na montagem do carro na oficina, mas o que a gente quer mesmo é ir logo para a pista, entender as novas tecnologias embarcadas. O jogo começa zerado para todo mundo, mas queremos pular na frente. O carro está lindo e tenho certeza de que vamos para mais uma grande temporada pelo sexto ano seguido com a Vibra”, declarou Julio.

A primeira etapa da temporada 2025 da Stock Car está marcada para os dias 2 a 4 de maio, no Autódromo de Interlagos, onde o Time Lubrax vai em busca de novas conquistas.

Rebranding de Lubrax na Stock: modernidade e performance



A nova logo de Lubrax, com sua tipografia atualizada e cores que remetem à alta tecnologia, agora estampa os carros de Felipe Massa e Julio Campos, reforçando a sinergia entre a marca e a competição. Assim como os novos veículos da categoria trazem materiais avançados, como fibra de carbono e kevlar, e sistemas de última geração, Lubrax também se posiciona como uma marca que não para de evoluir, oferecendo lubrificantes desenvolvidos para as demandas mais exigentes do mercado.

“O Time Lubrax na Stock Car é nosso laboratório de alta performance. Cada curva, cada volta, cada vitória comprova a eficiência dos nossos lubrificantes em condições extremas. Essa parceria vai muito além do branding - é a prova definitiva da qualidade Lubrax. Assim como a Stock Car está revolucionando seus carros, nós estamos evoluindo com Lubrax", afirma Vanessa Gordilho, vice-presidente executiva de Comercial Varejo da Vibra.

"Nosso rebranding e nosso patrocínio esportivo contam a mesma história: Lubrax é performance que se reinventa. Enquanto a Stock Car avança com SUVs high-tech, nós evoluímos nossos lubrificantes para acompanhar essa nova era”.

O movimento de rebranding de Lubrax vai muito além de uma simples mudança visual – é uma afirmação de seu compromisso com a inovação e a excelência, valores que também definem a Stock Car. A nova identidade da marca, criada para reforçar sua liderança e conexão com o público, dialoga diretamente com o espírito competitivo da categoria, onde cada detalhe faz a diferença na busca pela vitória.

Além disso, a modernização de Lubrax chega em um momento crucial para a Stock Car, que inicia uma nova era com carros mais tecnológicos e competitivos. Essa sintonia entre a evolução da marca e a transformação da categoria reforça o posicionamento de Lubrax não apenas como patrocinadora, mas como parte integrante desse avanço. A presença da nova identidade visual nos carros de Massa e Julio Campos simboliza essa união entre tradição e futuro, entre confiança e inovação.

GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!