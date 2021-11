A Stock Car Pro Series confirmou nesta terça-feira (09) que a final da temporada 2021 será realizada no Autódromo de Interlagos no dia 12 de dezembro, com arquibancadas liberadas para 100% da capacidade.

A categoria tentou realizar a 12ª e última etapa de 2021 no Autódromo de Brasília, mas como as reformas no circuito começaram apenas no mês passado, não haveria tempo útil suficiente para sua conclusão antes da prova.

A etapa de Interlagos será a segunda do ano com a presença de público. Em 21 de novembro, a principal categoria do automobilismo nacional volta a Santa Cruz do Sul, com arquibancadas parcialmente abertas. A final será a primeira corrida com 100% de ocupação.

Com apenas duas etapas para o fim da temporada, Gabriel Casagrande segue na liderança do campeonato, tendo 309 pontos, 302 após a aplicação dos descartes. Em seguida, vem Daniel Serra, com 296 com descartes e 283 sem.

Confira abaixo o top 15 da Stock Car após a passagem pelo Velocitta no mês passado:

Piloto / Pontuação total / Com descartes

1º - Gabriel Casagrande – 309 (302)

2º - Daniel Serra – 296 (283)

3º - Ricardo Zonta – 251 (251)

4º - Rubens Barrichello – 251 (249)

5º - Ricardo Maurício – 243 (243)

6º - Cesar Ramos – 240 (240)

7º - Thiago Camilo – 236 (236)

8º - Átila Abreu – 213 (213)

9º - Allam Khodair – 204 (204)

10º - Diego Nunes – 194 (194)

11º - Bruno Baptista – 184 (184)

12º - Denis Navarro – 181 (181)

13º - Guilherme Salas – 179 (179)

14º - Marcos Gomes – 178 (178)

15º - Rafael Suzuki – 165 (165)

