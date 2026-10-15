Stock Car: De olho na tabela, Arthur Leist volta a Cascavel confiante em manter ritmo competitivo

A Stock Car Pro Series retorna a Cascavel (PR) entre os dias 16 e 18 de outubro para a disputa da 10ª etapa da temporada 2026. Será a segunda passagem da categoria pelo Autódromo Internacional Zilmar Beux neste ano, e Arthur Leist chega motivado para buscar outros bons resultados.

Na primeira visita ao circuito, no fim de março, o piloto mostrou competitividade nas duas corridas. Na sprint, protagonizou uma disputa acirrada pelas primeiras posições e garantiu o quarto lugar. Na prova principal, cruzou a linha de chegada em oitavo. Os resultados reforçaram a confiança de Leist em uma pista que, segundo ele, historicamente representava um desafio.

“Estou animado para a etapa de Cascavel. É uma pista que sempre nos desafiou e em que, por alguma razão, as coisas não encaixavam. Mas, no começo do ano, já mudamos esse cenário. Fizemos uma boa disputa pelo Top 3 e ficamos em quarto na Sprint. Depois, na corrida principal, voltamos a figurar no Top 10. Temos mostrado muita competitividade e bom desempenho, especialmente nessa segunda metade do ano. Estou feliz com o que temos feito e otimista para essas últimas disputas. Vamos trabalhar para buscar outros bons resultados nesta reta final, com o objetivo de avançar na tabela”, afirma Leist.

A expectativa agora é aproveitar o bom momento vivido na segunda metade do campeonato para avançar na classificação. Arthur vem demonstrando ritmo forte e competitividade, com dois pódios no período e a conquista do Troféu de Melhor Ultrapassagem em duas etapas consecutivas: a sexta, no Velocitta, e a sétima, em Santa Cruz do Sul. Mais recentemente, na nona etapa, disputada no formato Endurance em Brasília, terminou na sétima posição ao lado de Gabriel Koenigkan e somou 89 pontos, a quarta maior pontuação entre os competidores na etapa. Lembrando que os pontos da Endurance são computados ao piloto titular.

Na reta final da temporada, o objetivo do piloto gaúcho é manter a evolução demonstrada nas últimas etapas e somar pontos importantes para melhorar sua posição no campeonato. Arthur Leist ocupa atualmente a oitava colocação, com 572 pontos. Das 17 corridas disputadas até aqui, terminou nove no Top-10, pontuou em 15 e não completou apenas duas provas.

Programação da 10ª etapa Stock Car em Cascavel:

Sexta-feira, 16/10

9h - Shakedown

11h35- 1º Treino Livre

16h - 2º Treino Livre

Sábado, 17/10

8h - Classificação

13h15 - Visitação aos Boxes

15h35 – Largada Corrida Sprint (30 minutos + uma volta)

Domingo, 18/10

09h25 - Warm-up

09h45 - Visitação aos Boxes

12h10 - Largada Corrida Principal (50 min + uma volta)

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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