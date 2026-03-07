Pular para o conteúdo principal

Stock Car Curvelo

Stock Car: Desclassificação muda pole da etapa de Curvelo

Após vistoria técnica da CBA, que constatou irregularidade no carro de Felipe Baptista, ordem do grid de domingo é alterada. Gaetano Di Mauro é o novo pole da etapa

Publicado:
Gaetano di Mauro

A etapa de abertura da Stock Car Pro Series tem um novo pole position. Após uma vistoria técnica realizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), foi constatado que o carro #121 de Felipe Baptista apresentava uma irregularidade, com a altura mínima abaixo do permitido pelas normas de homologação. Portanto, o piloto foi desclassificado e perdeu a pole position conquistada na última sexta-feira (6).

Leia também:

Com isso, Gaetano Di Mauro herdará a posição de honra no grid da corrida principal, que será realizada no domingo (8). Vale lembrar que, para a corrida sprint, disputada neste sábado (7), os 12 primeiros colocados do classificatório largam com o grid invertido.

Confira o resultado da classificação da etapa de Curvelo:

1. Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/ Mitsubishi) – 1min21s181

2. Felipe Fraga (Eurofarma RC/ Mitsubishi) – 1min21s312

3. Julio Campos (Time Lubrax TMG/ Chevrolet) - 1min21s384

4. Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport/ Chevrolet) - 1min21s433

5. Daniel Serra (Blau Motorsport/ Mitsubishi) - 1min21s615

6. Sérgio Sette Câmara (RCM/ Mitsubishi) – 1min21s782

7. Léo Reis (Car Racing/ Toyota) – 1min21s878

8. Rafael Suzuki (Scuderia Bandeiras/ Chevrolet) – 1min21s465

9. Rubens Barrichello (Scuderia Bandeiras Sports/ Mitsubishi) – 1min21s567

10. Zezinho Mugiatti (RCM/ Mitsubishi) – 1min21s569

11. Thiago Camilo (Mercado Livre Racing Team/ Toyota) – 1min21s634

12. Enzo Elias (A.Mattheis-TMG/ Toyota) – 1min21s720

13. Arthur Leist (Crown Racing/ Toyota) – 1min21s722

14. Lucas Foresti (Vogel Motorsport/ Chevrolet) – 1min21s736

15. Cesar Ramos (Mercado Livre Racing/ Toyota) – 1min21s748

16. Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports/ Chevrolet) – 1min21s757

17. Felipe Massa (Time Lubrax TMG/ Chevrolet) – 1min21s860

18. Vicente Orige (Sterling Racing/ Mitsubishi) – 1min21s971

19.  Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras/ Chevrolet) – sem tempo no Q2

20. Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli/ Chevrolet) - 1min21s515

21. Rafael Reis (Car Racing/ Toyota) – 1min21s760

22. Allam Khodair (Blau Motorsport/ Mitsubishi) – 1min21s607

23. Átila Abreu (Scuderia Bandeiras Sports/ Mitsubishi) – 1min21s923

24. Alfredo Ibiapina (Full Time/ Toyota) - 1min22s051

25. Renan Guerra (A.Mattheis-TMG/ Toyota) – 1min22s109

26. Hélio Castroneves (Mercado Livre Racing/ Toyota) – 1min22s273

27. Ricardo Zonta (Full Time/ Toyota) – 1min22s274

28. André Moraes Jr. (Scuderia Chiarelli/ Chevrolet) 1min22s373

29. Lucas Kohl (Crown Racing/ Toyota) 1min22s391

30. Ricardo Maurício (Valda Cavaleiro Sports/ Chevrolet) – 1min22s423

31. Felipe Barrichello Bartz (RTR Sport Team/ Mitsubishi) 1min23s189

32. Bruna Tomaselli (RTR SG28/ Toyota) 1min52s605

33. Tatiana Calderón (RTR SG28/ Toyota) - Sem tempo

34. Felipe Baptista (Sterling Racing/ Mitsubishi) – Desclassificado

