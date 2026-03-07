Stock Car: Desclassificação muda pole da etapa de Curvelo
Após vistoria técnica da CBA, que constatou irregularidade no carro de Felipe Baptista, ordem do grid de domingo é alterada. Gaetano Di Mauro é o novo pole da etapa
A etapa de abertura da Stock Car Pro Series tem um novo pole position. Após uma vistoria técnica realizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), foi constatado que o carro #121 de Felipe Baptista apresentava uma irregularidade, com a altura mínima abaixo do permitido pelas normas de homologação. Portanto, o piloto foi desclassificado e perdeu a pole position conquistada na última sexta-feira (6).
Com isso, Gaetano Di Mauro herdará a posição de honra no grid da corrida principal, que será realizada no domingo (8). Vale lembrar que, para a corrida sprint, disputada neste sábado (7), os 12 primeiros colocados do classificatório largam com o grid invertido.
Confira o resultado da classificação da etapa de Curvelo:
1. Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/ Mitsubishi) – 1min21s181
2. Felipe Fraga (Eurofarma RC/ Mitsubishi) – 1min21s312
3. Julio Campos (Time Lubrax TMG/ Chevrolet) - 1min21s384
4. Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport/ Chevrolet) - 1min21s433
5. Daniel Serra (Blau Motorsport/ Mitsubishi) - 1min21s615
6. Sérgio Sette Câmara (RCM/ Mitsubishi) – 1min21s782
7. Léo Reis (Car Racing/ Toyota) – 1min21s878
8. Rafael Suzuki (Scuderia Bandeiras/ Chevrolet) – 1min21s465
9. Rubens Barrichello (Scuderia Bandeiras Sports/ Mitsubishi) – 1min21s567
10. Zezinho Mugiatti (RCM/ Mitsubishi) – 1min21s569
11. Thiago Camilo (Mercado Livre Racing Team/ Toyota) – 1min21s634
12. Enzo Elias (A.Mattheis-TMG/ Toyota) – 1min21s720
13. Arthur Leist (Crown Racing/ Toyota) – 1min21s722
14. Lucas Foresti (Vogel Motorsport/ Chevrolet) – 1min21s736
15. Cesar Ramos (Mercado Livre Racing/ Toyota) – 1min21s748
16. Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports/ Chevrolet) – 1min21s757
17. Felipe Massa (Time Lubrax TMG/ Chevrolet) – 1min21s860
18. Vicente Orige (Sterling Racing/ Mitsubishi) – 1min21s971
19. Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras/ Chevrolet) – sem tempo no Q2
20. Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli/ Chevrolet) - 1min21s515
21. Rafael Reis (Car Racing/ Toyota) – 1min21s760
22. Allam Khodair (Blau Motorsport/ Mitsubishi) – 1min21s607
23. Átila Abreu (Scuderia Bandeiras Sports/ Mitsubishi) – 1min21s923
24. Alfredo Ibiapina (Full Time/ Toyota) - 1min22s051
25. Renan Guerra (A.Mattheis-TMG/ Toyota) – 1min22s109
26. Hélio Castroneves (Mercado Livre Racing/ Toyota) – 1min22s273
27. Ricardo Zonta (Full Time/ Toyota) – 1min22s274
28. André Moraes Jr. (Scuderia Chiarelli/ Chevrolet) 1min22s373
29. Lucas Kohl (Crown Racing/ Toyota) 1min22s391
30. Ricardo Maurício (Valda Cavaleiro Sports/ Chevrolet) – 1min22s423
31. Felipe Barrichello Bartz (RTR Sport Team/ Mitsubishi) 1min23s189
32. Bruna Tomaselli (RTR SG28/ Toyota) 1min52s605
33. Tatiana Calderón (RTR SG28/ Toyota) - Sem tempo
34. Felipe Baptista (Sterling Racing/ Mitsubishi) – Desclassificado
