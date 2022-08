Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Gaetano Di Mauro disputa a oitava etapa da Stock Car, no Velocitta. O piloto do Chevrolet Cruze #11 da KTF Sports busca o reencontro com o pódio após etapa difícil em Interlagos.

Di Mauro corre na pista do interior de São Paulo pela segunda vez seguida em um intervalo de 15 dias. O piloto competiu no Endurance Brasil e liderou a corrida até a falha mecânica do Ligier que dividia com Guilherme Bottura.

Di Mauro também traz boas lembranças do Velocitta, local em que triunfou pela Porsche Cup e outras categorias do automobilismo brasileiro.

O objetivo deste fim de semana é pontuar de forma consistente e se possível retomar o caminho das vitórias na Stock Car. Na última etapa, disputada em Interlagos, Gaetano enfrentou diversos problemas de equilíbrio do carro e apesar dos imprevistos conquistou pontos importantes para o campeonato na segunda prova.

No momento o paulista de apenas 25 anos ocupa a quinta colocação no campeonato, com 150 pontos.

A programação da Stock Car Pro Series prevê dois treinos livres e classificação no sábado. No domingo serão disputadas as duas provas, a partir das 13horas, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Estou muito animado em correr novamente no Velocitta, uma pista que já ganhei corrida e que competi recentemente”, disse Gaetano. “Isso me deixa confiante e acho que temos tudo para ter um bom resultado neste fim de semana. A etapa de Interlagos foi difícil e com certeza temos que correr atrás do prejuízo agora. A expectativa é somar bons pontos, retomar o caminho dos pódios e subir na tabela do campeonato.”

