Stock Car: Di Mauro conquista pole na etapa de Cascavel
Enzo Elias e Felipe Fraga completaram o top 3 no Paraná
Gaetano di Mauro, com o Mitsubishi Cross #11 da Eurofarma RC, garantiu a pole position da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series. Enzo Elias, com o Chevrolet Tracker #73 da Scuderia Bandeira, e Felipe Fraga, com o outro Mitsubishi, mas de número 88, da Eurofarma RC, completaram o top 3 da etapa paranaense.
Q1 Grupo 1
No primeiro grupo do Q1, Ricardo Zonta liderou a tabela da sessão, que contou com uma bandeira vermelha no final após uma batida nas barreiras protetivas de Arthur Leist, na reta da linha de chegada. Pelos minutos perdidos, a direção de prova adicionou mais tempo ao final, mas sem mudar a lidernança de Zonta.
Foram eliminados no Q1 Felipe Massa, Rafael Reis, Arthur Leist, Vicente Orige, Denis Navarro e Hélio Castroneves.
|Pos
|Nº
|Piloto
|Equipe
|Melhor Volta
|1
|10
|Ricardo Zonta
|RCM Motorsport
|1:01.677
|2
|11
|Gaetano Di Mauro
|Eurofarma RC
|1:01.752
|3
|8
|Rafael Suzuki
|TMG Racing
|1:01.764
|4
|29
|Daniel Serra
|Blau Motorsport
|1:01.808
|5
|83
|Gabriel Casagrande
|AMattheis Vogel
|1:01.872
|6
|51
|Átila Abreu
|Scuderia Bandeiras
|1:01.983
|7
|30
|Cesar Ramos
|Ipiranga Racing
|1:02.008
|8
|101
|Gianluca Petecof
|CAR Racing KTF
|1:02.041
|9
|121
|Felipe Baptista
|CAR Racing KTF
|1:02.060
|10
|21
|Thiago Camilo
|Ipiranga Racing
|1:02.092
|11
|19
|Felipe Massa
|TMG Racing
|1:02.174
|12
|301
|Rafael Reis
|CAR Racing Sterling
|1:02.398
|13
|81
|Arthur Leist
|Crown Racing
|1:02.398
|14
|12
|Vicente Orige
|Scuderia Bandeiras
|1:02.540
|15
|5
|Denis Navarro
|Full Time / Cavaleiro
|1:02.833
|16
|6
|Hélio Castroneves
|A.Mattheis Motorsport
|1:02.884
Q1 Grupo 2
Já no segundo grupo, a ação não teve interrupções, com Enzo Elias, da Scuderia Bandeiras, liderando a prova, seguido por Fraga e Arthur Gama.
Eliminados no grupo 2 do Q1 foram Guilherme Salas, Cacá Bueno, Rubens Barrichello, Lucas Kohl e Ricardo Mauricio.
|Pos
|Nº
|Piloto
|Equipe
|Melhor Volta
|1
|73
|Enzo Elias
|Scuderia Bandeiras
|1:01.658
|2
|88
|Felipe Fraga
|Eurofarma RC
|1:01.720
|3
|9
|Arthur Gama
|FT Gazoo Racing
|1:01.832
|4
|33
|Nelson Piquet Jr
|Scuderia Bandeiras
|1:01.928
|5
|12
|Lucas Foresti
|AMattheis Vogel
|1:01.929
|6
|44
|Bruno Baptista
|RCM Motorsport
|1:02.006
|7
|4
|Julio Campos
|Crown Racing
|1:02.011
|8
|38
|Zezinho Muggiati
|CAR Racing Sterling
|1:02.072
|9
|7
|João Paulo de Oliveira
|FT Gazoo Racing
|1:02.126
|10
|18
|Allam Khodair
|Blau Motorsport
|1:02.144
|11
|85
|Guilherme Salas
|Valda Cavaleiro Sports
|1:02.344
|12
|0
|Cacá Bueno
|Scuderia Chiarelli
|1:02.476
|13
|111
|Rubens Barrichello
|Full Time / Cavaleiro
|1:02.507
|14
|95
|Lucas Kohl
|Scuderia Chiarelli
|1:02.615
|15
|90
|Ricardo Mauricio
|Valda Cavaleiro Sports
|1:02.722
Q2
O Q2 também não teve interrupções, com Fraga garantindo a liderança novamente. Além do piloto do carro #88, di Mauro, Elias, Suzuki, Serra, Casagrande, Zonta e Foresti passaram para o Q3.
|Pos
|Nº
|Piloto
|Equipe
|Melhor Volta
|1
|88
|Felipe Fraga
|Eurofarma RC
|1:01.780
|2
|11
|Gaetano Di Mauro
|Eurofarma RC
|1:01.795
|3
|73
|Enzo Elias
|Scuderia Bandeiras
|1:01.818
|4
|8
|Rafael Suzuki
|TMG Racing
|1:02.001
|5
|29
|Daniel Serra
|Blau Motorsport
|1:02.006
|6
|10
|Ricardo Zonta
|RCM Motorsport
|1:02.012
|7
|83
|Gabriel Casagrande
|AMattheis Vogel
|1:02.022
|8
|12
|Lucas Foresti
|AMattheis Vogel
|1:02.079
|9
|7
|João Paulo de Oliveira
|FT Gazoo Racing
|1:02.098
|10
|44
|Bruno Baptista
|RCM Motorsport
|1:02.103
|11
|4
|Julio Campos
|Crown Racing
|1:02.115
|12
|9
|Arthur Gama
|FT Gazoo Racing
|1:02.117
|13
|33
|Nelson Piquet Jr
|Scuderia Bandeiras
|1:02.151
|14
|101
|Gianluca Petecof
|CAR Racing KTF
|1:02.179
|15
|30
|Cesar Ramos
|Ipiranga Racing
|1:02.199
|16
|21
|Thiago Camilo
|Ipiranga Racing
|1:02.200
|17
|121
|Felipe Baptista
|CAR Racing KTF
|1:02.252
|18
|38
|Zezinho Muggiati
|CAR Racing Sterling
|1:02.267
|19
|18
|Allam Khodair
|Blau Motorsport
|1:02.297
|20
|51
|Átila Abreu
|Scuderia Bandeiras
|1:02.313
Q3
Apesar do domínio de Fraga nas duas partes iniciais do classificatório, foi di Mauro que marcou uma boa volta e garantiu a pole position de Cascavel, definindo o grid de largada da etapa paranaense.
|Posição
|Número
|Piloto
|Equipe
|Melhor Volta
|1º
|11
|Gaetano Di Mauro
|Eurofarma RC
|1:01.563
|2º
|73
|Enzo Elias
|Scuderia Bandeiras
|1:01.721
|3º
|88
|Felipe Fraga
|Eurofarma RC
|1:01.822
|4º
|10
|Ricardo Zonta
|RCM Motorsport
|1:02.122
|5º
|4
|Rafael Suzuki
|TMG Racing
|1:02.122
|6º
|83
|Gabriel Casagrande
|AMattheis Vogel
|1:02.126
|7º
|29
|Daniel Serra
|Blau Motorsport
|1:02.136
|8º
|12
|Lucas Foresti
|AMattheis Vogel
|1:02.226
Grid de Classificação da Stock Car
|Pos
|Nº
|Piloto
|Equipe
|1
|11
|Gaetano Di Mauro
|Eurofarma RC
|2
|73
|Enzo Elias
|Scuderia Bandeiras
|3
|88
|Felipe Fraga
|Eurofarma RC
|4
|10
|Ricardo Zonta
|RCM Motorsport
|5
|8
|Rafael Suzuki
|TMG Racing
|6
|83
|Gabriel Casagrande
|AMattheis Vogel
|7
|29
|Daniel Serra
|Blau Motorsport
|8
|8
|Lucas Foresti
|AMattheis Vogel
|9
|7
|João Paulo de Oliveira
|FT Gazoo Racing
|10
|44
|Bruno Baptista
|RCM Motorsport
|11
|4
|Julio Campos
|Crown Racing
|12
|9
|Arthur Gama
|FT Gazoo Racing
|13
|33
|Nelson Piquet Jr
|Scuderia Bandeiras
|14
|101
|Gianluca Petecof
|CAR Racing KTF
|15
|52
|Cesar Ramos
|Ipiranga Racing
|16
|3
|Thiago Camilo
|Ipiranga Racing
|17
|121
|Felipe Baptista
|CAR Racing KTF
|18
|18
|Zezinho Muggiati
|CAR Racing Sterling
|19
|111
|Allam Khodair
|Blau Motorsport
|20
|51
|Átila Abreu
|Scuderia Bandeiras
|21
|19
|Felipe Massa
|TMG Racing
|22
|55
|Guilherme Salas
|Valda Cavaleiro Sports
|23
|301
|Rafael Reis
|CAR Racing Sterling
|24
|51
|Arthur Leist
|Crown Racing
|25
|0
|Cacá Bueno
|Scuderia Chiarelli
|26
|111
|Rubens Barrichello
|Full Time / Cavaleiro
|27
|12
|Vicente Orige
|Scuderia Bandeiras
|28
|95
|Lucas Kohl
|Scuderia Chiarelli
|29
|90
|Ricardo Mauricio
|Valda Cavaleiro Sports
|30
|6
|Denis Navarro
|Full Time / Cavaleiro
|31
|6
|Hélio Castroneves
|AMattheis Motorsport
