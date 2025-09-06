Stock Car: Di Mauro conquista pole na etapa de Cascavel

Gaetano di Mauro, com o Mitsubishi Cross #11 da Eurofarma RC, garantiu a pole position da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series. Enzo Elias, com o Chevrolet Tracker #73 da Scuderia Bandeira, e Felipe Fraga, com o outro Mitsubishi, mas de número 88, da Eurofarma RC, completaram o top 3 da etapa paranaense.

Q1 Grupo 1

No primeiro grupo do Q1, Ricardo Zonta liderou a tabela da sessão, que contou com uma bandeira vermelha no final após uma batida nas barreiras protetivas de Arthur Leist, na reta da linha de chegada. Pelos minutos perdidos, a direção de prova adicionou mais tempo ao final, mas sem mudar a lidernança de Zonta.

Foram eliminados no Q1 Felipe Massa, Rafael Reis, Arthur Leist, Vicente Orige, Denis Navarro e Hélio Castroneves.

Pos Nº Piloto Equipe Melhor Volta 1 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:01.677 2 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 1:01.752 3 8 Rafael Suzuki TMG Racing 1:01.764 4 29 Daniel Serra Blau Motorsport 1:01.808 5 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel 1:01.872 6 51 Átila Abreu Scuderia Bandeiras 1:01.983 7 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:02.008 8 101 Gianluca Petecof CAR Racing KTF 1:02.041 9 121 Felipe Baptista CAR Racing KTF 1:02.060 10 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:02.092 11 19 Felipe Massa TMG Racing 1:02.174 12 301 Rafael Reis CAR Racing Sterling 1:02.398 13 81 Arthur Leist Crown Racing 1:02.398 14 12 Vicente Orige Scuderia Bandeiras 1:02.540 15 5 Denis Navarro Full Time / Cavaleiro 1:02.833 16 6 Hélio Castroneves A.Mattheis Motorsport 1:02.884

Q1 Grupo 2

Já no segundo grupo, a ação não teve interrupções, com Enzo Elias, da Scuderia Bandeiras, liderando a prova, seguido por Fraga e Arthur Gama.

Eliminados no grupo 2 do Q1 foram Guilherme Salas, Cacá Bueno, Rubens Barrichello, Lucas Kohl e Ricardo Mauricio.

Pos Nº Piloto Equipe Melhor Volta 1 73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 1:01.658 2 88 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:01.720 3 9 Arthur Gama FT Gazoo Racing 1:01.832 4 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras 1:01.928 5 12 Lucas Foresti AMattheis Vogel 1:01.929 6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:02.006 7 4 Julio Campos Crown Racing 1:02.011 8 38 Zezinho Muggiati CAR Racing Sterling 1:02.072 9 7 João Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing 1:02.126 10 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:02.144 11 85 Guilherme Salas Valda Cavaleiro Sports 1:02.344 12 0 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli 1:02.476 13 111 Rubens Barrichello Full Time / Cavaleiro 1:02.507 14 95 Lucas Kohl Scuderia Chiarelli 1:02.615 15 90 Ricardo Mauricio Valda Cavaleiro Sports 1:02.722

Q2

O Q2 também não teve interrupções, com Fraga garantindo a liderança novamente. Além do piloto do carro #88, di Mauro, Elias, Suzuki, Serra, Casagrande, Zonta e Foresti passaram para o Q3.

Pos Nº Piloto Equipe Melhor Volta 1 88 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:01.780 2 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 1:01.795 3 73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 1:01.818 4 8 Rafael Suzuki TMG Racing 1:02.001 5 29 Daniel Serra Blau Motorsport 1:02.006 6 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:02.012 7 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel 1:02.022 8 12 Lucas Foresti AMattheis Vogel 1:02.079 9 7 João Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing 1:02.098 10 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:02.103 11 4 Julio Campos Crown Racing 1:02.115 12 9 Arthur Gama FT Gazoo Racing 1:02.117 13 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras 1:02.151 14 101 Gianluca Petecof CAR Racing KTF 1:02.179 15 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:02.199 16 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:02.200 17 121 Felipe Baptista CAR Racing KTF 1:02.252 18 38 Zezinho Muggiati CAR Racing Sterling 1:02.267 19 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:02.297 20 51 Átila Abreu Scuderia Bandeiras 1:02.313

Q3

Apesar do domínio de Fraga nas duas partes iniciais do classificatório, foi di Mauro que marcou uma boa volta e garantiu a pole position de Cascavel, definindo o grid de largada da etapa paranaense.

Posição Número Piloto Equipe Melhor Volta 1º 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 1:01.563 2º 73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 1:01.721 3º 88 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:01.822 4º 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:02.122 5º 4 Rafael Suzuki TMG Racing 1:02.122 6º 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel 1:02.126 7º 29 Daniel Serra Blau Motorsport 1:02.136 8º 12 Lucas Foresti AMattheis Vogel 1:02.226

Grid de Classificação da Stock Car

Pos Nº Piloto Equipe 1 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 2 73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 3 88 Felipe Fraga Eurofarma RC 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 5 8 Rafael Suzuki TMG Racing 6 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel 7 29 Daniel Serra Blau Motorsport 8 8 Lucas Foresti AMattheis Vogel 9 7 João Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing 10 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 11 4 Julio Campos Crown Racing 12 9 Arthur Gama FT Gazoo Racing 13 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras 14 101 Gianluca Petecof CAR Racing KTF 15 52 Cesar Ramos Ipiranga Racing 16 3 Thiago Camilo Ipiranga Racing 17 121 Felipe Baptista CAR Racing KTF 18 18 Zezinho Muggiati CAR Racing Sterling 19 111 Allam Khodair Blau Motorsport 20 51 Átila Abreu Scuderia Bandeiras 21 19 Felipe Massa TMG Racing 22 55 Guilherme Salas Valda Cavaleiro Sports 23 301 Rafael Reis CAR Racing Sterling 24 51 Arthur Leist Crown Racing 25 0 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli 26 111 Rubens Barrichello Full Time / Cavaleiro 27 12 Vicente Orige Scuderia Bandeiras 28 95 Lucas Kohl Scuderia Chiarelli 29 90 Ricardo Mauricio Valda Cavaleiro Sports 30 6 Denis Navarro Full Time / Cavaleiro 31 6 Hélio Castroneves AMattheis Motorsport

