Relato de classificação
Stock Car Cascavel II

Stock Car: Di Mauro conquista pole na etapa de Cascavel

Enzo Elias e Felipe Fraga completaram o top 3 no Paraná

Publicado:
Di Mauro, Cascavel

Foto de: Magnus Torquato

Gaetano di Mauro, com o Mitsubishi Cross #11 da Eurofarma RC, garantiu a pole position da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series. Enzo Elias, com o Chevrolet Tracker #73 da Scuderia Bandeira, e Felipe Fraga, com o outro Mitsubishi, mas de número 88, da Eurofarma RC, completaram o top 3 da etapa paranaense.

Q1 Grupo 1

No primeiro grupo do Q1, Ricardo Zonta liderou a tabela da sessão, que contou com uma bandeira vermelha no final após uma batida nas barreiras protetivas de Arthur Leist, na reta da linha de chegada. Pelos minutos perdidos, a direção de prova adicionou mais tempo ao final, mas sem mudar a lidernança de Zonta.

Foram eliminados no Q1 Felipe Massa, Rafael Reis, Arthur Leist, Vicente Orige, Denis Navarro e Hélio Castroneves.

Pos Piloto Equipe Melhor Volta
1 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:01.677
2 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 1:01.752
3 8 Rafael Suzuki TMG Racing 1:01.764
4 29 Daniel Serra Blau Motorsport 1:01.808
5 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel 1:01.872
6 51 Átila Abreu Scuderia Bandeiras 1:01.983
7 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:02.008
8 101 Gianluca Petecof CAR Racing KTF 1:02.041
9 121 Felipe Baptista CAR Racing KTF 1:02.060
10 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:02.092
11 19 Felipe Massa TMG Racing 1:02.174
12 301 Rafael Reis CAR Racing Sterling 1:02.398
13 81 Arthur Leist Crown Racing 1:02.398
14 12 Vicente Orige Scuderia Bandeiras 1:02.540
15 5 Denis Navarro Full Time / Cavaleiro 1:02.833
16 6 Hélio Castroneves A.Mattheis Motorsport 1:02.884

Q1 Grupo 2

Já no segundo grupo, a ação não teve interrupções, com Enzo Elias, da Scuderia Bandeiras, liderando a prova, seguido por Fraga e Arthur Gama.

Eliminados no grupo 2 do Q1 foram Guilherme Salas, Cacá Bueno, Rubens Barrichello, Lucas Kohl e Ricardo Mauricio.

Pos Piloto Equipe Melhor Volta
1 73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 1:01.658
2 88 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:01.720
3 9 Arthur Gama FT Gazoo Racing 1:01.832
4 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras 1:01.928
5 12 Lucas Foresti AMattheis Vogel 1:01.929
6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:02.006
7 4 Julio Campos Crown Racing 1:02.011
8 38 Zezinho Muggiati CAR Racing Sterling 1:02.072
9 7 João Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing 1:02.126
10 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:02.144
11 85 Guilherme Salas Valda Cavaleiro Sports 1:02.344
12 0 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli 1:02.476
13 111 Rubens Barrichello Full Time / Cavaleiro 1:02.507
14 95 Lucas Kohl Scuderia Chiarelli 1:02.615
15 90 Ricardo Mauricio Valda Cavaleiro Sports 1:02.722

Q2

O Q2 também não teve interrupções, com Fraga garantindo a liderança novamente. Além do piloto do carro #88, di Mauro, Elias, Suzuki, Serra, Casagrande, Zonta e Foresti passaram para o Q3. 

Pos Piloto Equipe Melhor Volta
1 88 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:01.780
2 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 1:01.795
3 73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 1:01.818
4 8 Rafael Suzuki TMG Racing 1:02.001
5 29 Daniel Serra Blau Motorsport 1:02.006
6 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:02.012
7 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel 1:02.022
8 12 Lucas Foresti AMattheis Vogel 1:02.079
9 7 João Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing 1:02.098
10 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:02.103
11 4 Julio Campos Crown Racing 1:02.115
12 9 Arthur Gama FT Gazoo Racing 1:02.117
13 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras 1:02.151
14 101 Gianluca Petecof CAR Racing KTF 1:02.179
15 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:02.199
16 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:02.200
17 121 Felipe Baptista CAR Racing KTF 1:02.252
18 38 Zezinho Muggiati CAR Racing Sterling 1:02.267
19 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:02.297
20 51 Átila Abreu Scuderia Bandeiras 1:02.313

Q3

Apesar do domínio de Fraga nas duas partes iniciais do classificatório, foi di Mauro que marcou uma boa volta e garantiu a pole position de Cascavel, definindo o grid de largada da etapa paranaense.

Posição Número Piloto Equipe Melhor Volta
11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 1:01.563
73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 1:01.721
88 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:01.822
10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:02.122
4 Rafael Suzuki TMG Racing 1:02.122
83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel 1:02.126
29 Daniel Serra Blau Motorsport 1:02.136
12 Lucas Foresti AMattheis Vogel 1:02.226

Grid de Classificação da Stock Car

Pos Piloto Equipe
1 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC
2 73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras
3 88 Felipe Fraga Eurofarma RC
4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport
5 8 Rafael Suzuki TMG Racing
6 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel
7 29 Daniel Serra Blau Motorsport
8 8 Lucas Foresti AMattheis Vogel
9 7 João Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing
10 44 Bruno Baptista RCM Motorsport
11 4 Julio Campos Crown Racing
12 9 Arthur Gama FT Gazoo Racing
13 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras
14 101 Gianluca Petecof CAR Racing KTF
15 52 Cesar Ramos Ipiranga Racing
16 3 Thiago Camilo Ipiranga Racing
17 121 Felipe Baptista CAR Racing KTF
18 18 Zezinho Muggiati CAR Racing Sterling
19 111 Allam Khodair Blau Motorsport
20 51 Átila Abreu Scuderia Bandeiras
21 19 Felipe Massa TMG Racing
22 55 Guilherme Salas Valda Cavaleiro Sports
23 301 Rafael Reis CAR Racing Sterling
24 51 Arthur Leist Crown Racing
25 0 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli
26 111 Rubens Barrichello Full Time / Cavaleiro
27 12 Vicente Orige Scuderia Bandeiras
28 95 Lucas Kohl Scuderia Chiarelli
29 90 Ricardo Mauricio Valda Cavaleiro Sports
30 6 Denis Navarro Full Time / Cavaleiro
31 6 Hélio Castroneves AMattheis Motorsport

