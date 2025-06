O sábado foi de corrida sprint da Stock Car no Velopark, na terceira etapa da temporada de 2025. Após liderar os treinos de sexta-feira, Gaetano di Mauro voltou a brilhar no Rio Grande do Sul.

Contando com uma estratégia de paradas perfeita, o piloto da Eurofarma assumiu a liderança após a janela de paradas para não perder mais. César Ramos e Arthur Leist completaram o pódio.

A Corrida

A largada foi ‘limpa’, com Ricardo Maurício mantendo a liderança, seguido por JP Oliveira, Cesar Ramos era o terceiro colocado ao final da primeira volta.

Na terceira volta, Gaetano di Mauro manobrava sobre Ramos para o terceiro posto. Na sequência, o primeiro safety car foi acionado, com o toque de Allam Khodair e Zezinho Muggiati, que pararam na grama.

A relargada ocorreu quando restavam 19 minutos. JP tentou superar Maurício, os dois se tocaram, ambos passaram reto na chicane e JP perdeu um dos pneus. Ricardinho conseguiu se manter à frente. Ao mesmo tempo, a janela de trocas foi aberta.

O líder, Maurício, entrou com 16 minutos para o fim, deixando a ponta para Di Mauro. O piloto da Eurofarma entrou restando 12 minutos.

Com 10 minutos para o final, Felipe Fraga e Daniel Serra bateram, com ambos prejudicados, mesmo assim, o safety car não foi chamado.

Rafael Suzuki e Maurício se tocaram, ninguém saiu da pista, mas o piloto da Cavaleiro levou a pior, com o capô solto.

Após o fechamento da janela de paradas, Di Mauro era o líder, seguido por Ramos e Leist.

Com menos de 5 minutos para o final, o safety car foi chamado novamente por conta do toque entre JP de Oliveira e Bruno Baptista.

A relargada foi dada com menos de dois minutos e Di Mauro foi soberano, terminando a corrida na frente. Ramos e Leist fecharam o pódio.

A corrida principal da etapa do Velopark acontece neste domingo, ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Dif. 1 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 2 30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING 2.020 3 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 2.825 4 4 JULIO CAMPOS CROWN RACING 3.667 5 85 GUILHERME SALAS VALDA CAVALEIRO SPORTS 6.388 6 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 6.775 7 12 LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL 7.294 8 301 RAFAEL REIS CAR RACING STERLING 9.341 9 101 GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF 11.213 10 21 THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING 12.336 11 7 JOAO PAULO DE OLIVEIRA FT GAZOO RACING 14.863 12 73 ENZO ELIAS SCUDERIA BANDEIRAS 15.644 13 95 LUCAS KOHL SCUDERIA CHIARELLI 15.788 14 111 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO 22.227 15 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 27.824 16 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF 29.124 17 6 HELIO CASTRONEVES A.MATTHEIS MOTORSPORT 1 Lap 18 9 ARTHUR GAMA FT GAZOO RACING 1 Lap 19 44 BRUNO BAPTISTA RCM MOTORSPORT 2 Laps 20 10 RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT 4 Laps 21 8 RAFAEL SUZUKI TMG RACING 6 Laps 22 90 RICARDO MAURICIO VALDA CAVALEIRO SPORTS 7 Laps

