Stock Car: Di Mauro domina corrida sprint do Velocitta
Alfredinho Ibiapina e Felipe Fraga completaram o pódio na etapa do interior paulista
Gaetano di Mauro, Velocitta
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Gaetano di Mauro, com o Mitsubishi #11 da Eurofarma RC, venceu a corrida sprint da etapa do Velocitta da Stock Car Pro Series, com Alfredinho Ibiapina e Felipe Fraga completando o pódio da prova de sábado (25) no circuito do interior paulista.
Como foi a sprint?
A largada já começou agitada, com Leo Reis atingindo três carros após rodar pelo toque de Arthur Leist. Ricardo Zonta largou bem, mas abandonos de Ricardo Maurício, Guilherme Salas, Felipe Baptista e Rafael Reis fizeram o regime de safety car ser instaurado pela primeira vez.
Com 22 minutos para o fim, a prova foi reiniciada, com Zonta permanecendo na ponta e seguido de perto por Gaetano di Mauro, que ultrapassou o #10 antes do fim da volta. Alfredinho Ibiapina aproveitou o duelo para assumir a segunda colocação, enquanto Leo Reis rodou e saiu da pista.
Perdendo o impeto por ter passado na parte suja da pista, Zonta perdeu mais uma posição, agora para Felipe Fraga.
Com 17 minutos de pista, alguns pilotos optaram por fazer a parada obrigatória, com Fraga saindo na ponta desse grupo, enquanto Di Mauro e Ibiapina fizeram o pit stop na volta seguinte, com ambos saindo na frente do piloto do Mitsubishi #1.
Com 13 minutos para o fim, Arthur Leist e Lucas Foresti seguiam em um duelo porta com porta intenso, com Foresti levando a melhor.
No pelotão dos pilotos que já pararam, Di Mauro seguia com uma ampla vantagem para Ibiapina, chegando a ficar sete segundos na frente do piloto do Toyota #80. Enquanto isso, André Moraes parou em uma área de escape, com problemas no carro.
Faltando três minutos para o fim, Enzo Elias finalmente parou, com Di Mauro assumindo a liderança da prova com vantagem de mais de oito segudos para Ibiapina e Fraga. Mais atrás, uma disputa com três lado a lado entre Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Lucas Foresti fez o piloto do Toyota #21 assumir a 11ª colocação.
Com tranquilidade, Di Mauro foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, com um duelo intenso entre Ibiapina e Fraga, com o piloto do Toyota #80 permanecendo na segunda colocação.
Resultado parcial da sprint do Velocitta
|Pos
|#
|Piloto
|Equipe
|Voltas
|Tempo Total
|1
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|20
|32:54.548
|2
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|20
|33:05.142
|3
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|20
|33:05.534
|4
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|20
|33:08.992
|5
|73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|20
|33:11.474
|6
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|20
|33:12.511
|7
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|20
|33:13.342
|8
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|20
|33:14.340
|9
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|20
|33:14.861
|10
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|20
|33:15.039
|11
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|20
|33:19.655
|12
|12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|20
|33:22.018
|13
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|20
|33:22.909
|14
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|20
|33:23.326
|15
|27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|20
|33:25.420
|16
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|20
|33:25.601
|17
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|20
|33:26.309
|18
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|20
|33:28.202
|19
|6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|20
|33:31.069
|20
|444
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|20
|33:31.919
|21
|24
|FELIPE BARTZ
|ALBATROZ RACING
|20
|33:36.099
|22
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|20
|34:18.484
|23
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|16
|33:45.681
Não completaram a corrida
|#
|Piloto
|Equipe
|22
|ANDRE MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|8
|RAFAEL SUZUKI
|—
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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