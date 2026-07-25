Stock Car: Di Mauro domina corrida sprint do Velocitta

Gaetano di Mauro, com o Mitsubishi #11 da Eurofarma RC, venceu a corrida sprint da etapa do Velocitta da Stock Car Pro Series, com Alfredinho Ibiapina e Felipe Fraga completando o pódio da prova de sábado (25) no circuito do interior paulista.

Como foi a sprint?

A largada já começou agitada, com Leo Reis atingindo três carros após rodar pelo toque de Arthur Leist. Ricardo Zonta largou bem, mas abandonos de Ricardo Maurício, Guilherme Salas, Felipe Baptista e Rafael Reis fizeram o regime de safety car ser instaurado pela primeira vez.

Com 22 minutos para o fim, a prova foi reiniciada, com Zonta permanecendo na ponta e seguido de perto por Gaetano di Mauro, que ultrapassou o #10 antes do fim da volta. Alfredinho Ibiapina aproveitou o duelo para assumir a segunda colocação, enquanto Leo Reis rodou e saiu da pista.

Perdendo o impeto por ter passado na parte suja da pista, Zonta perdeu mais uma posição, agora para Felipe Fraga.

Com 17 minutos de pista, alguns pilotos optaram por fazer a parada obrigatória, com Fraga saindo na ponta desse grupo, enquanto Di Mauro e Ibiapina fizeram o pit stop na volta seguinte, com ambos saindo na frente do piloto do Mitsubishi #1.

Com 13 minutos para o fim, Arthur Leist e Lucas Foresti seguiam em um duelo porta com porta intenso, com Foresti levando a melhor.

No pelotão dos pilotos que já pararam, Di Mauro seguia com uma ampla vantagem para Ibiapina, chegando a ficar sete segundos na frente do piloto do Toyota #80. Enquanto isso, André Moraes parou em uma área de escape, com problemas no carro.

Faltando três minutos para o fim, Enzo Elias finalmente parou, com Di Mauro assumindo a liderança da prova com vantagem de mais de oito segudos para Ibiapina e Fraga. Mais atrás, uma disputa com três lado a lado entre Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Lucas Foresti fez o piloto do Toyota #21 assumir a 11ª colocação.

Com tranquilidade, Di Mauro foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, com um duelo intenso entre Ibiapina e Fraga, com o piloto do Toyota #80 permanecendo na segunda colocação.

Resultado parcial da sprint do Velocitta

Pos # Piloto Equipe Voltas Tempo Total 1 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 20 32:54.548 2 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 20 33:05.142 3 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 20 33:05.534 4 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 20 33:08.992 5 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 20 33:11.474 6 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 20 33:12.511 7 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG 20 33:13.342 8 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 20 33:14.340 9 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC 20 33:14.861 10 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 20 33:15.039 11 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 20 33:19.655 12 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 20 33:22.018 13 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 20 33:22.909 14 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 20 33:23.326 15 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 20 33:25.420 16 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 20 33:25.601 17 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 20 33:26.309 18 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 20 33:28.202 19 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 20 33:31.069 20 444 VICENTE ORIGE STERLING RACING 20 33:31.919 21 24 FELIPE BARTZ ALBATROZ RACING 20 33:36.099 22 293 LEONARDO REIS CAR RACING 20 34:18.484 23 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 16 33:45.681

Não completaram a corrida

# Piloto Equipe 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 8 RAFAEL SUZUKI — 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 301 RAFAEL REIS CAR RACING 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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