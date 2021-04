Stock Car: di Mauro é confirmado pela KTF; veja o grid de 2021

Neste fim de semana, entre os dias 23 e 25 de abril, a Stock Car fará a estreia da temporada 2021 no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia – GO. Após um mês de atraso, devido ao agravamento dos casos da pandemia, o estado de Goiás novamente abraçou a principal categoria do automobilismo mundial e receberá as equipes e pilotos para a primeira competição do ano.

Depois de uma excelente experiência com Gaetano di Mauro no fim da temporada passada, quando a equipe conquistou boas posições de largada e marcou pontos, a KTF batalhou bastante para que pudesse seguir com o talentoso piloto em um dos seus carros.

Após a confirmação de Lucas Foresti, Guilherme Salas e Pedro Cardoso, o quarto carro do time paulista seguia vago, porém, todos os esforços seguiam no sentido de manter o jovem de 23 anos na equipe.

A confirmação, mesmo que tardia, aconteceu ainda em tempo de o piloto embarcar para Goiânia e disputar a etapa inaugural junto aos demais 30 competidores já confirmados para a histórica temporada da categoria que terá transmissão de Band, SporTV e YouTube.

“É uma montanha russa de sentimentos. É como se tivesse faltando alguma coisa na minha vida e agora sinto que estou completo. Não deixei de me preparar um só dia para estar pronto quando a oportunidade surgisse. O momento chegou e até o teste de Covid eu já tinha feito na segunda-feira. Confio muito na KTF, que foi uma verdadeira família que me acolheu no fim do ano passado, e tenho certeza que poderemos incomodar muito”, comentou di Mauro.

Para Enzo Bortoleto, CEO da KTF Sports, confirmar a participação de Gaetano foi uma grande realização. “O Gaetano é um excelente piloto e, acima de tudo, um grande amigo. Trabalhamos muito desde o fim do ano para que ele pudesse estar conosco", afirmou.

"Conseguimos reunir um grupo de empresários que, acima de tudo, acreditaram no potencial do piloto e da nova Stock Car como plataforma de negócios e vamos com todo buscar os melhores resultados no fim de semana”, concluiu o jovem executivo da equipe.

A programação oficial do fim de semana começa com os treino extras na sexta-feira, dois treinos e classificação no sábado e as duas corridas com largada as 15 horas no domingo. Toda a programação de sábado e domingo será transmitida no canal da Stock Car no YouTube.

Restante do grid da Stock Car 2021:

EQUIPE PILOTO Nº CARRO Blau Motorsport Allam Khodair 18 Chevrolet Cruze Diego Nunes 70 Chevrolet Cruze Blau Motorsport 2 Christian Hahn 16 Chevrolet Cruze Cavaleiro Sports Denis Navarro 05 Chevrolet Cruze Marcos Gomes 80 Chevrolet Cruze Crown Racing Cacá Bueno 00 Chevrolet Cruze Beto Monteiro 88 Chevrolet Cruze Eurofarma RC Daniel Serra 29 Chevrolet Cruze Ricardo Maurício 90 Chevrolet Cruze Hot Car Competições Tuca Antoniazi 54 Chevrolet Cruze Felipe Lapenna 110 Chevrolet Cruze KTF Sports Lucas Foresti 12 Chevrolet Cruze Guilherme Salas 85 Chevrolet Cruze KTF Racing Pedro Cardoso 43 Chevrolet Cruze Shell V-Power Galid Osman 28 Chevrolet Cruze Átila Abreu 51 Chevrolet Cruze RSF Racing Gustavo Frigotto 86 Chevrolet Cruze Lubrax Podium Julio Campos 04 Chevrolet Cruze Felipe Massa 91 Chevrolet Cruze A. Mattheis Vogel Gabriel Casagrande 83 Chevrolet Cruze Full Time Bassani Rafael Suzuki 08 Toyota Corolla Tony Kanaan 48 Toyota Corolla Full Time Sports Matías Rossi* 117 Toyota Corolla Rubens Barrichello 111 Toyota Corolla Ipiranga Racing Thiago Camilo 21 Toyota Corolla Cesar Ramos 30 Toyota Corolla

*Em virtude de restrições impostas pela pandemia, o argentino Matías Rossi não poderá correr em Goiânia e será substituído por Max Wilson

