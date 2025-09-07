Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Gaetano cravou a pole position e venceu a prova principal, mas pontuação melhor de Felipe na corrida sprint o deixa na liderança do campeonato neste momento
A sexta etapa da temporada 2025 da Stock Car, disputada neste fim de semana em Cascavel, foi marcada pela dobradinha da Eurofarma-RC na corrida principal, com vitória do pole position Gaetano di Mauro à frente do companheiro Felipe Fraga -- Enzo Elias, da Scuderia Bandeiras, completou o top 3.
Após a disputa da prova deste domingo (o vencedor da sprint no sábado foi Arthur Gama, da Full Time), a dupla da Eurofarma-RC falou sobra a disputa pelo lugar mais alto do pódio no Paraná e também sobre a briga na tabela de classificação, na qual Fraga agora é o líder (tabela mais abaixo), à frente de Gaetano.
Fraga comentou: "Foi um final de semana muito positivo. Acabei tendo um pouco mais de sorte no sábado, quando pontuei mais que o Gaetano [na corrida sprint], então foi perfeito para mim: saio na liderança do campeonato. Muito bom para a equipe também, a segunda dobradinha em 2025".
"Só agradecer aos mecânicos, que fizeram pit stops incríveis, e parabéns ao Gaetano pela vitória. A disputa foi boa: no começo, ele estava mais rápido e no final eu acabei chegando , mas é isso. Foi incrível a disputa, muito bom ter um companheiro como ele: acelera muito e eleva o nível", completou Felipe.
Di Mauro, por sua vez, afirmou: "Muito feliz com o dia de hoje, a gente conseguiu trazer de volta aquela energia boa do que a gente vem conquistando durante toda a temporada, e dobradinha da equipe Eurofarma-RC, maravilhoso".
"A gente está bem no campeonato de equipes, o que é muito importante, e a disputa 'dentro de casa' é muito legal e deixa a gente sempre com um friozinho a mais na barriga, porque os dois sabem qual é a estratégia do outro. Então, é algo que eu nunca vivi antes, mas está sendo muito emocionante", seguiu.
"Bom, estou muito feliz com a corrida de hoje, só agradecer a toda a equipe por todo o trabalho e tudo que a gente vem conquistando. Espero que a gente siga dessa maneira até o final do ano e consiga o título de pilotos e de equipes", finalizou. A Stock retorna no último fim de semana do mês, no Velocitta.
Veja classificação extra-oficial da Stock 2025 após a etapa de Cascavel:
1. Felipe Fraga, 465
2. Gaetano Di Mauro, 452
3. Enzo Elias, 388
4. Guilherme Salas, 369
5. Felipe Baptista, 360
6. Cesar Ramos, 342
7. Nelsinho Piquet, 338
8. Arthur Leist, 322
9. Thiago Camilo, 320
10. Rafael Suzuki, 300
11. Daniel Serra, 280
12. Lucas Foresti, 279
13. Gabriel Casagrande, 271
14. Gianluca Petecof, 267
15. Julio Campos, 252
16. Rubens Barrichello, 249
17. Allam Khodair, 228
18. João Paulo de Oliveira, 202
19. Cacá Bueno, 192
20. Felipe Massa, 191
21. Átila Abreu, 189
22. Ricardo Maurício, 176
23. Zezinho Muggiati, 164
24. Ricardo Zonta, 159
25. Arthur Gama, 154
26. Denis Navarro, 149
27. Bruno Baptista, 149
28. Lucas Kohl, 128
29. Vicente Orige, 113
30. Rafael Reis, 104
31. Hélio Castroneves, 50
Stock Car Pro Series, calendário 2025*
1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)
2ª etapa: 25 de maio, Cascavel (PR)
3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)
4ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)
5ª etapa: 17 de agosto, Curvelo (MG)
6ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR)
7ª etapa: 28 de setembro, Velocitta (SP)
8ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)
9ª etapa: 26 de outubro, Campo Grande (MS)
10ª etapa: 16 de novembro, local a definir
11ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF)
12ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)
*sujeito a alterações
Veja como foi a corrida principal da Stock Car em Cascavel:
