A sexta etapa da temporada 2025 da Stock Car, disputada neste fim de semana em Cascavel, foi marcada pela dobradinha da Eurofarma-RC na corrida principal, com vitória do pole position Gaetano di Mauro à frente do companheiro Felipe Fraga -- Enzo Elias, da Scuderia Bandeiras, completou o top 3.

Após a disputa da prova deste domingo (o vencedor da sprint no sábado foi Arthur Gama, da Full Time), a dupla da Eurofarma-RC falou sobra a disputa pelo lugar mais alto do pódio no Paraná e também sobre a briga na tabela de classificação, na qual Fraga agora é o líder (tabela mais abaixo), à frente de Gaetano.

Fraga comentou: "Foi um final de semana muito positivo. Acabei tendo um pouco mais de sorte no sábado, quando pontuei mais que o Gaetano [na corrida sprint], então foi perfeito para mim: saio na liderança do campeonato. Muito bom para a equipe também, a segunda dobradinha em 2025".

"Só agradecer aos mecânicos, que fizeram pit stops incríveis, e parabéns ao Gaetano pela vitória. A disputa foi boa: no começo, ele estava mais rápido e no final eu acabei chegando , mas é isso. Foi incrível a disputa, muito bom ter um companheiro como ele: acelera muito e eleva o nível", completou Felipe.

Di Mauro, por sua vez, afirmou: "Muito feliz com o dia de hoje, a gente conseguiu trazer de volta aquela energia boa do que a gente vem conquistando durante toda a temporada, e dobradinha da equipe Eurofarma-RC, maravilhoso".

"A gente está bem no campeonato de equipes, o que é muito importante, e a disputa 'dentro de casa' é muito legal e deixa a gente sempre com um friozinho a mais na barriga, porque os dois sabem qual é a estratégia do outro. Então, é algo que eu nunca vivi antes, mas está sendo muito emocionante", seguiu.

"Bom, estou muito feliz com a corrida de hoje, só agradecer a toda a equipe por todo o trabalho e tudo que a gente vem conquistando. Espero que a gente siga dessa maneira até o final do ano e consiga o título de pilotos e de equipes", finalizou. A Stock retorna no último fim de semana do mês, no Velocitta.

Veja classificação extra-oficial da Stock 2025 após a etapa de Cascavel:

1. Felipe Fraga, 465

2. Gaetano Di Mauro, 452

3. Enzo Elias, 388

4. Guilherme Salas, 369

5. Felipe Baptista, 360

6. Cesar Ramos, 342

7. Nelsinho Piquet, 338

8. Arthur Leist, 322

9. Thiago Camilo, 320

10. Rafael Suzuki, 300

11. Daniel Serra, 280

12. Lucas Foresti, 279

13. Gabriel Casagrande, 271

14. Gianluca Petecof, 267

15. Julio Campos, 252

16. Rubens Barrichello, 249

17. Allam Khodair, 228

18. João Paulo de Oliveira, 202

19. Cacá Bueno, 192

20. Felipe Massa, 191

21. Átila Abreu, 189

22. Ricardo Maurício, 176

23. Zezinho Muggiati, 164

24. Ricardo Zonta, 159

25. Arthur Gama, 154

26. Denis Navarro, 149

27. Bruno Baptista, 149

28. Lucas Kohl, 128

29. Vicente Orige, 113

30. Rafael Reis, 104

31. Hélio Castroneves, 50

Stock Car Pro Series, calendário 2025*

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 25 de maio, Cascavel (PR)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

5ª etapa: 17 de agosto, Curvelo (MG)

6ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR)

7ª etapa: 28 de setembro, Velocitta (SP)

8ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

9ª etapa: 26 de outubro, Campo Grande (MS)

10ª etapa: 16 de novembro, local a definir

11ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF)

12ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

*sujeito a alterações

Veja como foi a corrida principal da Stock Car em Cascavel:

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!