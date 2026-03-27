Stock Car: Di Mauro faz pole em classificação chuvosa em Cascavel
Precipitação pegou grid de surpresa, mas pilotos optaram por manter os pneus slicks em seus carros
A Stock Car fechou a sexta-feira em Cascavel com a classificação da segunda etapa da temporada 2026. E em uma sessão que teve a chuva como um fator inesperado, Gaetano di Mauro garantiu a pole position, com Nelsinho Piquet em segundo. Já na corrida sprint do sábado, Gui Salas e Arthur Leist largam da primeira fila.
Q1
Com um número recorde de carros na pista, os pilotos foram divididos em 2 grupos, um de 17 e outro de 15, com cada um tendo 10 minutos para marcarem seus tempos. De cada, 10 avançavam para o Q2, com os eliminados tendo suas posições nos grids determinados pelas suas melhores voltas.
No Grupo A, Gaetano di Mauro foi o mais rápido com 01min01s656, 0s326 à frente de Zezinho Mugiatti, com Felipe Fraga em terceiro, Nelsinho Piquet em quarto e Cacá Bueno em quinto.
Já no Grupo B, liderança de Felipe Massa, com 01min01s763, com Átila Abreu em segundo a 0s203, Enzo Elias em terceiro, Léo Reis em quarto e Júlio Campos em quinto.
Q2
A chuva chegou ao autódromo assim que o Q1 foi encerrado. Porém, a direção de prova anunciou para limpar a pista na última curva, dando um intervalo maior para o início do Q2. Com isso, foi determinada condições de pista de chuva, dando aos pilotos a chance de escolher entre os slicks ou os de pista molhada.
Mesmo assim, os pilotos optaram por seguirem de pneus slick, apostando que a chuva não impactaria a condição da pista.
Gaetano manteve a boa forma, liderando com 01min02s045, mostrando que a chuva não mexeu tanto com os tempos de volta. Átila foi o segundo, a 0s181, com Nelsinho Piquet em terceiro.
Q3
Gaetano di Mauro garantiu a pole com um tempo de 01min01s925, 0s455 à frente de Nelsinho Piquet, com Átila Abreu em terceiro. Atual campeão, Felipe Fraga foi o quarto, com Enzo Elias, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande e Júlio Campos fechando o top 8 que disputou o Q3.
A Stock Car retorna ao Autódromo de Cascavel no sábado para a disputa a corrida sprint. Com largada às 10h10, você acompanha ao vivo no canal oficial da categoria no YouTube.
Confira o resultado da classificação da Stock Car em Cascavel:
Top 8: Pilotos que avançaram ao Q3
|POS
|Nº
|DRIVER
|BEST LAP
|DIF
|1
|11
|G. DI MAURO
|1:01.925
|—
|2
|33
|N. PIQUET JR
|1:02.380
|0.455
|3
|51
|A. ABREU
|1:02.467
|0.542
|4
|1
|F. FRAGA
|1:02.581
|0.656
|5
|73
|E. ELIAS
|1:02.636
|0.711
|6
|0
|C. BUENO
|1:02.639
|0.714
|7
|83
|G. CASAGRANDE
|1:02.684
|0.759
|8
|4
|J. CAMPOS
|1:02.734
|0.809
De 9º a 20º: Pilotos eliminados no Q2
|POS
|N°
|DRIVER
|BEST LAP
|DIF
|9
|38
|Z. MUGGIATI
|1:02.541
|0.496
|10
|19
|F. MASSA
|1:02.590
|0.545
|11
|81
|A. LEIST
|1:02.593
|0.548
|12
|85
|G. SALAS
|1:02.830
|0.785
|13
|30
|C. RAMOS
|1:02.844
|0.799
|14
|7
|S. SETTE CAMARA
|1:02.899
|0.854
|15
|111
|R. BARRICHELLO
|1:02.984
|0.939
|16
|21
|T. CAMILO
|1:03.071
|1.026
|17
|80
|A. IBIAPINA
|1:03.076
|1.031
|18
|95
|L. KOHL
|1:03.108
|1.063
|19
|293
|L. REIS
|1:03.133
|1.088
|20
|10
|R. ZONTA
|1:03.185
|1.140
De 21º a 31º: Pilotos eliminados no Q1
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|21
|R. SUZUKI
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1:02.254
|0.001
|22
|L. FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|1:02.414
|0.161
|23
|F. BAPTISTA
|STERLING RACING
|1:02.446
|0.193
|24
|A. MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:02.469
|0.216
|25
|A. KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1:02.494
|0.241
|26
|D. SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1:02.604
|0.351
|27
|R. GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|1:02.610
|0.357
|28
|R. MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPOR
|1:02.657
|0.404
|29
|V. ORIGE
|STERLING RACING
|1:02.680
|0.427
|30
|H. CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:02.902
|0.649
|31
|R. REIS
|CAR RACING
|1:03.020
|0.767
Últimas notícias
Eric Granado é o primeiro pole position da Bagger World Cup
Marçal Muller coloca equipe Farben na terceira posição no TL da Porsche Cup no Velocitta
Stock Car: Di Mauro faz pole em classificação chuvosa em Cascavel
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL2 do GP dos EUA à frente de Ogura; Moreira é 17º
