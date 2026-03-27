Relato de classificação
Stock Car Cascavel

Stock Car: Di Mauro faz pole em classificação chuvosa em Cascavel

Precipitação pegou grid de surpresa, mas pilotos optaram por manter os pneus slicks em seus carros

Guilherme Longo
Gaetano di Mauro

A Stock Car fechou a sexta-feira em Cascavel com a classificação da segunda etapa da temporada 2026. E em uma sessão que teve a chuva como um fator inesperado, Gaetano di Mauro garantiu a pole position, com Nelsinho Piquet em segundo. Já na corrida sprint do sábado, Gui Salas e Arthur Leist largam da primeira fila.

Q1

Com um número recorde de carros na pista, os pilotos foram divididos em 2 grupos, um de 17 e outro de 15, com cada um tendo 10 minutos para marcarem seus tempos. De cada, 10 avançavam para o Q2, com os eliminados tendo suas posições nos grids determinados pelas suas melhores voltas.

No Grupo A, Gaetano di Mauro foi o mais rápido com 01min01s656, 0s326 à frente de Zezinho Mugiatti, com Felipe Fraga em terceiro, Nelsinho Piquet em quarto e Cacá Bueno em quinto.

Já no Grupo B, liderança de Felipe Massa, com 01min01s763, com Átila Abreu em segundo a 0s203, Enzo Elias em terceiro, Léo Reis em quarto e Júlio Campos em quinto.

Q2

A chuva chegou ao autódromo assim que o Q1 foi encerrado. Porém, a direção de prova anunciou para limpar a pista na última curva, dando um intervalo maior para o início do Q2. Com isso, foi determinada condições de pista de chuva, dando aos pilotos a chance de escolher entre os slicks ou os de pista molhada.

Mesmo assim, os pilotos optaram por seguirem de pneus slick, apostando que a chuva não impactaria a condição da pista.

Gaetano manteve a boa forma, liderando com 01min02s045, mostrando que a chuva não mexeu tanto com os tempos de volta. Átila foi o segundo, a 0s181, com Nelsinho Piquet em terceiro.

Q3

Gaetano di Mauro garantiu a pole com um tempo de 01min01s925, 0s455 à frente de Nelsinho Piquet, com Átila Abreu em terceiro. Atual campeão, Felipe Fraga foi o quarto, com Enzo Elias, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande e Júlio Campos fechando o top 8 que disputou o Q3.

A Stock Car retorna ao Autódromo de Cascavel no sábado para a disputa a corrida sprint. Com largada às 10h10, você acompanha ao vivo no canal oficial da categoria no YouTube.

Confira o resultado da classificação da Stock Car em Cascavel:

Top 8: Pilotos que avançaram ao Q3

POS DRIVER BEST LAP DIF
1 11 G. DI MAURO 1:01.925
2 33 N. PIQUET JR 1:02.380 0.455
3 51 A. ABREU 1:02.467 0.542
4 1 F. FRAGA 1:02.581 0.656
5 73 E. ELIAS 1:02.636 0.711
6 0 C. BUENO 1:02.639 0.714
7 83 G. CASAGRANDE 1:02.684 0.759
8 4 J. CAMPOS 1:02.734 0.809

De 9º a 20º: Pilotos eliminados no Q2

POS DRIVER BEST LAP DIF
9 38 Z. MUGGIATI 1:02.541 0.496
10 19 F. MASSA 1:02.590 0.545
11 81 A. LEIST 1:02.593 0.548
12 85 G. SALAS 1:02.830 0.785
13 30 C. RAMOS 1:02.844 0.799
14 7 S. SETTE CAMARA 1:02.899 0.854
15 111 R. BARRICHELLO 1:02.984 0.939
16 21 T. CAMILO 1:03.071 1.026
17 80 A. IBIAPINA 1:03.076 1.031
18 95 L. KOHL 1:03.108 1.063
19 293 L. REIS 1:03.133 1.088
20 10 R. ZONTA 1:03.185 1.140

De 21º a 31º: Pilotos eliminados no Q1

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF
21 R. SUZUKI SCUDERIA BANDEIRAS 1:02.254 0.001
22 L. FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:02.414 0.161
23 F. BAPTISTA STERLING RACING 1:02.446 0.193
24 A. MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:02.469 0.216
25 A. KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:02.494 0.241
26 D. SERRA BLAU MOTORSPORT 1:02.604 0.351
27 R. GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:02.610 0.357
28 R. MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPOR 1:02.657 0.404
29 V. ORIGE STERLING RACING 1:02.680 0.427
30 H. CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:02.902 0.649
31 R. REIS CAR RACING 1:03.020 0.767

