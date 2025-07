Após testes no decorrer da semana, a Stock Car entrou em ação na pista do Velocitta na manhã desta sexta-feira (18), visando a etapa deste fim de semana. Gaetano di Mauro, que vive bom momento na Eurofarma RC, foi o mais rápido, com 1min28s573.

Na segunda posição, liderando o primeiro grupo que foi à pista, ficou Felipe Massa, com uma marca 0s059 mais lenta que Gaetano. Rafael Suzuki, Bruno Baptista e Átila Abreu completaram o top 5.

O líder do campeonato, Guilherme Salas, foi apenas o 17º colocado.

Nesta sexta-feira ainda haverá o TL2, às 14h30. O quali acontece neste sábado, às 10h15, com a corrida sprint marcada para as 14h10. A corrida principal será no domingo, 12h10.

Resultado

Piloto Equipe Voltas Dif. 1 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 11 1:28.573 2 19 FELIPE MASSA TMG RACING 15 0.059 3 8 RAFAEL SUZUKI TMG RACING 15 0.111 4 44 BRUNO BAPTISTA RCM MOTORSPORT 13 0.115 5 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS 14 0.160 6 88 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 12 0.181 7 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 12 0.208 8 4 JULIO CAMPOS CROWN RACING 12 0.318 9 10 RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT 12 0.409 10 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF 11 0.484 11 38 ZEZINHO MUGGIATI CAR RACING STERLING 13 0.514 12 7 JOAO PAULO DE OLIVEIRA FT GAZOO RACING 14 0.578 13 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 10 0.607 14 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 9 0.783 15 12 LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL 15 0.787 16 9 ARTHUR GAMA FT GAZOO RACING 13 0.811 17 85 GUILHERME SALAS VALDA CAVALEIRO SPORTS 4 0.826 18 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 12 0.832 19 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 11 0.930 20 6 HELIO CASTRONEVES A.MATTHEIS MOTORSPORT 8 1.024 21 21 THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING 14 1.148 22 83 GABRIEL CASAGRANDE AMATTHEIS VOGEL 5 1.248 23 30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING 4 1.392 24 101 GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF 3 1.545 25 111 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO 3 1.570 26 444 VICENTE ORIGE SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 5 1.933 27 301 RAFAEL REIS CAR RACING STERLING 3 2.471 28 5 DENIS NAVARRO FULL TIME/CAVALEIRO 5 2.760 29 90 RICARDO MAURICIO VALDA CAVALEIRO SPORTS 7 3.145 30 95 LUCAS KOHL SCUDERIA CHIARELLI 0 31 73 ENZO ELIAS SCUDERIA BANDEIRAS 0

