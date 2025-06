Stock Car: Gaetano di Mauro lidera primeiro treino no Velopark

A Stock Car Pro Series iniciou suas atividades para a terceira etapa da temporada de 2025, no Velopark, no Rio Grande do Sul.

Gaetano di Mauro começou com tudo e liderou a sessão com 54s803. O representante da Eurofarma RC ficou à frente de Guilherme Salas por apenas 0s019. Na sequência, Ricardo Zonta foi o terceiro colocado, seguido por Daniel Serra e Bruno Baptista.

Às 14h50 acontece o segundo treino livre da etapa gaúcha.

Resultado

Pos/Nº Piloto Equipe Tempo/Dif. 1 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 54.803 2 85 GUILHERME SALAS VALDA CAVALEIRO SPORTS 0.019 3 10 RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT 0.139 4 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 0.176 5 44 BRUNO BAPTISTA RCM MOTORSPORT 0.188 6 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF 0.198 7 12 LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL 0.222 8 4 JULIO CAMPOS CROWN RACING 0.244 9 19 FELIPE MASSA TMG RACING 0.262 10 88 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 0.266 11 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 0.290 12 95 LUCAS KOHL SCUDERIA CHIARELLI 0.417 13 38 ZEZINHO MUGGIATI CAR RACING STERLING 0.430 14 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 0.431 15 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 0.459 16 83 GABRIEL CASAGRANDE AMATTHEIS VOGEL 0.544 17 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS 0.591 18 73 ENZO ELIAS SCUDERIA BANDEIRAS 0.622 19 101 GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF 0.626 20 111 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO 0.652 21 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 0.687 22 30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING 0.751 23 8 RAFAEL SUZUKI TMG RACING 0.755 24 9 ARTHUR GAMA FT GAZOO RACING 0.803 25 5 DENIS NAVARRO FULL TIME/CAVALEIRO 0.997 26 21 THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING 1.256 27 7 JOAO PAULO DE OLIVEIRA FT GAZOO RACING 1.276 28 301 RAFAEL REIS CAR RACING STERLING 1.282 29 90 RICARDO MAURICIO VALDA CAVALEIRO SPORTS 1.461 30 444 VICENTE ORIGE SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1.654 31 6 HELIO CASTRONEVES A.MATTHEIS MOTORSPORT 2.685

