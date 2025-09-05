Stock Car: di Mauro lidera treino atrasado por chuva em Cascavel
Classificação para a rodada paranaense está programada para este sábado, às 10h10; a corrida sprint acontece horas depois, às 14h30, com a prova principal às 14h05 de domingo, com cobertura completa do Motorsport.com
Neste fim de semana, a Stock Car Pro Series realiza a sexta etapa da temporada 2025, em Cascavel. E, após atraso por causa de chuva e neblina na cidade do Paraná, o treino livre 1 finalmente aconteceu, mais de 3 horas depois do agendado, tendo liderança de Gaetano di Mauro.
O piloto da Eurofarma-RC (Mitsubishi Eclipse Cross) cravou 1min06s580 no Autódromo Zilmar Beux e 'desbancou' a concorrência, tendo Arthur Gama, da Full Time Sports (Toyota Corolla Cross), como perseguidor mais próximo -- apenas 0s002 de gap entre os dois.
O top 3 foi completado por Enzo Elias, da Scuderia Bandeiras (Chevrolet Tracker), a 0s286 do líder. Zezinho Muggiati, da Car Racing Sterling (Toyota Corolla Cross), foi o quarto, enquanto Allam Khodair, da Blau Motorsport (Mitsubishi Eclipse Cross) 'fechou' as cinco primeiras posições. Veja a tabela abaixo:
|POS
|Piloto
|Nº
|Equipe
|Tempo
|Gap
|1
|Gaetano di Mauro
|11
|EUROFARMA RC MITSUBISHI
|1:06.580
|2
|Arthur Gama
|9
|FULL TIME SPORTS TOYOTA
|1:06.582
|+0.002
|3
|Enzo Elias
|73
|SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET
|1:06.866
|+0.286
|4
|Zezinho Muggiati
|38
|CAR RACING STERLING TOYOTA
|1:06.885
|+0.305
|5
|Allam Khodair
|18
|BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI
|1:06.947
|+0.367
|6
|JP de Oliveira
|7
|FULL TIME SPORTS TOYOTA
|1:06.990
|+0.410
|7
|Thiago Camilo
|21
|IPIRANGA TOYOTA
|1:07.033
|+0.453
|8
|Felipe Baptista
|121
|CAR RACING STERLING TOYOTA
|1:07.037
|+0.457
|9
|Vicente Orige
|444
|SCUDERIA BANDEIRA MITSUBISHI
|1:07.085
|+0.505
|10
|Gabriel Casagrande
|83
|AMATTHEIS CHEVROLET
|1:07.103
|+0.523
|11
|Rubens Barrichello
|111
|FULL TIME CAVALEIRO TOYOTA
|1:07.127
|+0.547
|12
|Rafael Suzuki
|8
|TMG CHEVROLET
|1:07.144
|+0.564
|13
|Gianluca Petecof
|101
|CAR RACING KTF MITSUBISHI
|1:07.218
|+0.638
|14
|Rafa Reis
|301
|CAR RACING STERLING TOYOTA
|1:07.598
|+1.018
|15
|Bruno Baptista
|44
|RCM MOTORSPORT MITSUBISHI
|1:07.627
|+1.047
|16
|Cacá Bueno
|0
|SCUDERIA SCHIARELLI CHEVROLET
|1:07.672
|+1.092
|17
|Nelsinho Piquet
|33
|SCUDERIA BANDEIRAS MITSUBISHI
|1:07.678
|+1.098
|18
|Julio Campos
|4
|CROWN RACING TOYOTA
|1:07.771
|+1.191
|19
|Ricardo Maurício
|90
|VALDA CHEVROLET
|1:08.756
|+2.176
|20
|Daniel Serra
|29
|BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI
|1:08.771
|+2.191
|21
|Denis Navarro
|5
|FULL TIME CAVALEIRO TOYOTA
|1:09.815
|+3.235
|22
|Helio Castroneves
|6
|A.MATTHEIS CHEVROLET
|1:11.192
|+4.612
|23
|Cesar Ramos
|30
|IPIRANGA TOYOTA
|1:11.678
|+5.098
|24
|Felipe Massa
|19
|TMG CHEVROLET
|1:11.691
|+5.111
|25
|Guilherme Salas
|85
|VALDA CHEVROLET
|–
|–
