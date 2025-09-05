Todas as categorias

Stock Car Cascavel II

Stock Car: di Mauro lidera treino atrasado por chuva em Cascavel

Classificação para a rodada paranaense está programada para este sábado, às 10h10; a corrida sprint acontece horas depois, às 14h30, com a prova principal às 14h05 de domingo, com cobertura completa do Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:

Neste fim de semana, a Stock Car Pro Series realiza a sexta etapa da temporada 2025, em Cascavel. E, após atraso por causa de chuva e neblina na cidade do Paraná, o treino livre 1 finalmente aconteceu, mais de 3 horas depois do agendado, tendo liderança de Gaetano di Mauro.

O piloto da Eurofarma-RC (Mitsubishi Eclipse Cross) cravou 1min06s580 no Autódromo Zilmar Beux e 'desbancou' a concorrência, tendo Arthur Gama, da Full Time Sports (Toyota Corolla Cross), como perseguidor mais próximo -- apenas 0s002 de gap entre os dois.

O top 3 foi completado por Enzo Elias, da Scuderia Bandeiras (Chevrolet Tracker), a 0s286 do líder. Zezinho Muggiati, da Car Racing Sterling (Toyota Corolla Cross), foi o quarto, enquanto Allam Khodair, da Blau Motorsport (Mitsubishi Eclipse Cross) 'fechou' as cinco primeiras posições. Veja a tabela abaixo:

POS Piloto Equipe Tempo Gap
1 Gaetano di Mauro 11 EUROFARMA RC MITSUBISHI 1:06.580  
2 Arthur Gama 9 FULL TIME SPORTS TOYOTA 1:06.582 +0.002
3 Enzo Elias 73 SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET 1:06.866 +0.286
4 Zezinho Muggiati 38 CAR RACING STERLING TOYOTA 1:06.885 +0.305
5 Allam Khodair 18 BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI 1:06.947 +0.367
6 JP de Oliveira 7 FULL TIME SPORTS TOYOTA 1:06.990 +0.410
7 Thiago Camilo 21 IPIRANGA TOYOTA 1:07.033 +0.453
8 Felipe Baptista 121 CAR RACING STERLING TOYOTA 1:07.037 +0.457
9 Vicente Orige 444 SCUDERIA BANDEIRA MITSUBISHI 1:07.085 +0.505
10 Gabriel Casagrande 83 AMATTHEIS CHEVROLET 1:07.103 +0.523
11 Rubens Barrichello 111 FULL TIME CAVALEIRO TOYOTA 1:07.127 +0.547
12 Rafael Suzuki 8 TMG CHEVROLET 1:07.144 +0.564
13 Gianluca Petecof 101 CAR RACING KTF MITSUBISHI 1:07.218 +0.638
14 Rafa Reis 301 CAR RACING STERLING TOYOTA 1:07.598 +1.018
15 Bruno Baptista 44 RCM MOTORSPORT MITSUBISHI 1:07.627 +1.047
16 Cacá Bueno 0 SCUDERIA SCHIARELLI CHEVROLET 1:07.672 +1.092
17 Nelsinho Piquet 33 SCUDERIA BANDEIRAS MITSUBISHI 1:07.678 +1.098
18 Julio Campos 4 CROWN RACING TOYOTA 1:07.771 +1.191
19 Ricardo Maurício 90 VALDA CHEVROLET 1:08.756 +2.176
20 Daniel Serra 29 BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI 1:08.771 +2.191
21 Denis Navarro 5 FULL TIME CAVALEIRO TOYOTA 1:09.815 +3.235
22 Helio Castroneves 6 A.MATTHEIS CHEVROLET 1:11.192 +4.612
23 Cesar Ramos 30 IPIRANGA TOYOTA 1:11.678 +5.098
24 Felipe Massa 19 TMG CHEVROLET 1:11.691 +5.111
25 Guilherme Salas 85 VALDA CHEVROLET

