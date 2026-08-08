Stock Car: Di Mauro lidera treino único de Santa Cruz do Sul
Felipe Fraga e Guilherme Salas completaram o top 3 da sessão inicial da etapa gaúcha
Gaetano di Mauro, Eurofarma RC, Santa Cruz do Sul
Foto de: Magnus Torquato
Gaetano di Mauro, com o Mitsubishi #11 da Eurofarma RC, liderou o treino livre único da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car Pro Series, cravando volta mais rápida de 1min17s693.
Felipe Fraga, também da Eurofarma, e Guilherme Salas, da Valda-Cavaleiro Sports, fecharam o top 3 da sessão inicial da etapa gaúcha, com tempos de 1min17s806 e 1min17s995.
Durante a primeira metade do treino, uma bandeira vermelha causada por problemas no carro de Cacá Bueno interrompeu a sessão por um longo período.
Gabriel Casagrande, Zezinho Muggiati, Alfredinho Ibiapina, Arthur Leist, César Ramos, Felipe Massa e Sérgio Sette Câmara completaram o top 10 do treino livre em Santa Cruz do Sul.
Resultado do treino livre único da Stock Car em Santa Cruz do Sul
|Pos
|#
|Piloto
|equipe
|melhor volta
|velocidade máxima
|Diferença
|1
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|1:17.693
|163,57
|—
|2
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|1:17.806
|163,33
|0.113
|3
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:17.995
|162,93
|0.302
|4
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|1:18.006
|162,91
|0.313
|5
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|1:18.028
|162,87
|0.335
|6
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:18.028
|162,87
|0.335
|7
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|1:18.082
|162,75
|0.389
|8
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|1:18.095
|162,73
|0.402
|9
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|1:18.144
|162,62
|0.451
|10
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|1:18.191
|162,53
|0.498
|11
|6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:18.214
|162,48
|0.521
|12
|8
|RAFAEL SUZUKI
|—
|1:18.332
|162,23
|0.639
|13
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1:18.338
|162,22
|0.645
|14
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|1:18.343
|162,21
|0.650
|15
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|1:18.350
|162,20
|0.657
|16
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|1:18.388
|162,12
|0.695
|17
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|1:18.423
|162,04
|0.730
|18
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|1:18.497
|161,89
|0.804
|19
|27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|1:18.531
|161,82
|0.838
|20
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1:18.604
|161,67
|0.911
|21
|12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|1:18.633
|161,61
|0.940
|22
|444
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|1:18.823
|161,22
|1.130
|23
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:18.837
|161,19
|1.144
|24
|24
|FELIPE BARTZ
|ALBATROZ RACING
|1:19.127
|160,60
|1.434
|25
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:19.192
|160,47
|1.499
|26
|73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|1:19.208
|160,44
|1.515
|27
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:19.261
|160,33
|1.568
|28
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|1:19.392
|160,07
|1.699
|29
|22
|ANDRE MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:19.955
|158,94
|2.262
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