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Relato do treino livre
Stock Car Santa Cruz do Sul

Stock Car: Di Mauro lidera treino único de Santa Cruz do Sul

Felipe Fraga e Guilherme Salas completaram o top 3 da sessão inicial da etapa gaúcha

Redação Motorsport.com
Editado:
Gaetano di Mauro, Eurofarma RC, Santa Cruz do Sul

Gaetano di Mauro, Eurofarma RC, Santa Cruz do Sul

Foto de: Magnus Torquato

Gaetano di Mauro, com o Mitsubishi #11 da Eurofarma RC, liderou o treino livre único da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car Pro Series, cravando volta mais rápida de 1min17s693.

O editor recomenda:

Felipe Fraga, também da Eurofarma, e Guilherme Salas, da Valda-Cavaleiro Sports, fecharam o top 3 da sessão inicial da etapa gaúcha, com tempos de 1min17s806 e 1min17s995.

Durante a primeira metade do treino, uma bandeira vermelha causada por problemas no carro de Cacá Bueno interrompeu a sessão por um longo período.

Gabriel Casagrande, Zezinho Muggiati, Alfredinho Ibiapina, Arthur Leist, César Ramos, Felipe Massa e Sérgio Sette Câmara completaram o top 10 do treino livre em Santa Cruz do Sul.

Resultado do treino livre único da Stock Car em Santa Cruz do Sul

Pos # Piloto equipe melhor volta velocidade máxima Diferença
1 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1:17.693 163,57
2 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:17.806 163,33 0.113
3 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:17.995 162,93 0.302
4 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:18.006 162,91 0.313
5 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC 1:18.028 162,87 0.335
6 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:18.028 162,87 0.335
7 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1:18.082 162,75 0.389
8 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:18.095 162,73 0.402
9 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 1:18.144 162,62 0.451
10 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 1:18.191 162,53 0.498
11 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:18.214 162,48 0.521
12 8 RAFAEL SUZUKI 1:18.332 162,23 0.639
13 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:18.338 162,22 0.645
14 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG 1:18.343 162,21 0.650
15 293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:18.350 162,20 0.657
16 121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 1:18.388 162,12 0.695
17 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:18.423 162,04 0.730
18 301 RAFAEL REIS CAR RACING 1:18.497 161,89 0.804
19 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:18.531 161,82 0.838
20 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:18.604 161,67 0.911
21 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:18.633 161,61 0.940
22 444 VICENTE ORIGE STERLING RACING 1:18.823 161,22 1.130
23 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:18.837 161,19 1.144
24 24 FELIPE BARTZ ALBATROZ RACING 1:19.127 160,60 1.434
25 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:19.192 160,47 1.499
26 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:19.208 160,44 1.515
27 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:19.261 160,33 1.568
28 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:19.392 160,07 1.699
29 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:19.955 158,94 2.262

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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