Stock Car: di Mauro segura Fraga e vence corrida principal em Cascavel
Próxima etapa do campeonato é no final do mês, em Mogi Guaçu (SP), no Autódromo Velocitta, em 28 de setembro, com cobertura completa do Motorsport.com
Di Mauro, Cascavel
Foto de: Magnus Torquato
Na tarde deste domingo, foi realizada a corrida principal da sexta etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, em Cascavel. E quem venceu foi Gaetano di Mauro, que converteu sua pole position em vitória.
O piloto da Eurofarma-RC (Mitsubishi Eclipse Cross) segurou o ímpeto do companheiro de equipe Felipe Fraga para vencer. Enzo Elias, que largou em segundo, à frente de Felipe, terminou em terceiro, completando o pódio com a Scuderia Bandeiras (Chevrolet Tracker). Fraga sai de Cascavel como líder.
A quarta posição ficou com o atual campeão Gabriel Casagrande, da AMattheis Vogel, também de Chevrolet. Quem completou o top 5 no Paraná foi Thiago Camilo, piloto da Ipiranga Racing (Toyota Corolla Cross).
|Pos
|Piloto
|Equipe
|Voltas
|Tempo Total
|
Média
(km/h)
|Diff
|Gap
|
Melhor
Volta
|Volta pitstop
|Pits
|1
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|43
|51:55.298
|151,95
|1:02.313 176,67
|6
|1
|2
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|43
|51:55.784
|151,93
|0,486
|0,486
|1:02.363 176,53
|7
|1
|3
|ENZO ELIAS
|SCUDERIA BANDEIRAS
|43
|51:58.823
|151,78
|3,525
|3,039
|1:02.517 176,09
|16
|1
|4
|GABRIEL CASAGRANDE
|AMATTHEIS VOGEL
|43
|51:59.216
|151,76
|3,918
|0,393
|1:02.363 176,53
|16
|1
|5
|THIAGO CAMILO
|IPIRANGA RACING
|43
|51:59.764
|151,74
|4,466
|0,548
|1:02.580 175,92
|13
|1
|6
|RAFAEL SUZUKI
|TMG RACING
|43
|52:01.409
|151,66
|6,111
|1,645
|1:02.848 175,17
|6
|1
|7
|BRUNO BAPTISTA
|RCM MOTORSPORT
|43
|52:03.336
|151,56
|8,038
|1,927
|1:03.037 174,64
|21
|1
|8
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|43
|52:03.756
|151,54
|8,458
|0,420
|1:02.918 174,97
|16
|1
|9
|NELSON PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|43
|52:04.282
|151,52
|8,984
|0,526
|1:02.944 174,90
|21
|1
|10
|GIANLUCA PETECOF
|CAR RACING KTF
|43
|52:07.496
|151,36
|12,198
|3,214
|1:02.595 175,87
|15
|1
|11
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|43
|52:07.654
|151,35
|12,356
|0,158
|1:02.784 175,34
|7
|1
|12
|LUCAS FORESTI
|AMATTHEIS VOGEL
|43
|52:10.684
|151,21
|15,386
|3,030
|1:02.687 175,62
|16
|1
|13
|JULIO CAMPOS
|CROWN RACING
|43
|52:12.379
|151,12
|17,081
|1,695
|1:02.846 175,17
|16
|1
|14
|ATILA ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS
|43
|52:13.607
|151,07
|18,309
|1,228
|1:03.136 174,37
|12
|1
|15
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|43
|52:14.171
|151,04
|18,873
|0,564
|1:02.978 174,80
|15
|1
|16
|ZEZINHO MUGGIATI
|CAR RACING STERLING
|43
|52:14.689
|151,01
|19,391
|0,518
|1:02.823 175,24
|15
|1
|17
|ARTHUR GAMA
|FT GAZOO RACING
|43
|52:15.459
|150,98
|20,161
|0,770
|1:02.932 174,93
|15
|1
|18
|VICENTE ORIGE
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|43
|52:16.951
|150,90
|21,653
|1,492
|1:03.233 174,10
|13
|1
|19
|FELIPE BAPTISTA
|CAR RACING KTF
|43
|52:17.302
|150,89
|22,004
|0,351
|1:02.786 175,34
|12
|1
|20
|RICARDO MAURICIO
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|43
|52:17.531
|150,88
|22,233
|0,229
|1:02.984 174,79
|24
|1
|21
|RICARDO ZONTA
|RCM MOTORSPORT
|43
|52:18.250
|150,84
|22,952
|0,719
|1:02.507 176,12
|6
|1
|22
|FELIPE MASSA
|TMG RACING
|43
|52:18.536
|150,83
|23,238
|0,286
|1:02.993 174,76
|14
|1
|23
|JOAO PAULO DE OLIVEIRA
|FT GAZOO RACING
|43
|52:19.475
|150,78
|24,177
|0,939
|1:03.113 174,43
|24
|1
|24
|LUCAS KOHL
|SCUDERIA CHIARELLI
|43
|52:20.471
|150,74
|25,173
|0,996
|1:03.179 174,25
|26
|1
|25
|HELIO CASTRONEVES
|A.MATTHEIS MOTORSPORT
|43
|52:24.051
|150,56
|28,753
|3,580
|1:02.996 174,75
|15
|1
|26
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|43
|52:28.098
|150,37
|32,800
|4,047
|1:03.762 172,66
|14
|1
|27
|RUBENS BARRICHELLO
|FULL TIME/CAVALEIRO
|43
|52:38.120
|149,89
|42,822
|10,022
|1:02.640 175,75
|25
|2
|28
|GUILHERME SALAS
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|42
|51:14.508
|150,39
|1 Lap
|1 Lap
|1:02.778 175,36
|13
|1
|Abandonaram (Not classified - 32 laps minimum:
|#30 CESAR RAMOS
|IPIRANGA RACING
|#301 RAFAEL REIS
|CAR RACING STERLING
Veja como foi a corrida principal da Stock Car em Cascavel:
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
