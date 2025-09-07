Todas as categorias

Relato da corrida
Stock Car Cascavel II

Stock Car: di Mauro segura Fraga e vence corrida principal em Cascavel

Próxima etapa do campeonato é no final do mês, em Mogi Guaçu (SP), no Autódromo Velocitta, em 28 de setembro, com cobertura completa do Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:
Di Mauro, Cascavel

Di Mauro, Cascavel

Foto de: Magnus Torquato

Na tarde deste domingo, foi realizada a corrida principal da sexta etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, em Cascavel. E quem venceu foi Gaetano di Mauro, que converteu sua pole position em vitória.

O piloto da Eurofarma-RC (Mitsubishi Eclipse Cross) segurou o ímpeto do companheiro de equipe Felipe Fraga para vencer. Enzo Elias, que largou em segundo, à frente de Felipe, terminou em terceiro, completando o pódio com a Scuderia Bandeiras (Chevrolet Tracker). Fraga sai de Cascavel como líder.

A quarta posição ficou com o atual campeão Gabriel Casagrande, da AMattheis Vogel, também de Chevrolet. Quem completou o top 5 no Paraná foi Thiago Camilo, piloto da Ipiranga Racing (Toyota Corolla Cross).

Pos Piloto Equipe Voltas Tempo Total

Média

(km/h)

 Diff Gap

Melhor

Volta

 Volta pitstop Pits
GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 43 51:55.298 151,95     1:02.313 176,67 6 1
FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 43 51:55.784 151,93 0,486 0,486 1:02.363 176,53 7 1
ENZO ELIAS SCUDERIA BANDEIRAS 43 51:58.823 151,78 3,525 3,039 1:02.517 176,09 16 1
GABRIEL CASAGRANDE AMATTHEIS VOGEL 43 51:59.216 151,76 3,918 0,393 1:02.363 176,53 16 1
THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING 43 51:59.764 151,74 4,466 0,548 1:02.580 175,92 13 1
6 RAFAEL SUZUKI TMG RACING 43 52:01.409 151,66 6,111 1,645 1:02.848 175,17 6 1
BRUNO BAPTISTA RCM MOTORSPORT 43 52:03.336 151,56 8,038 1,927 1:03.037 174,64 21 1
DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 43 52:03.756 151,54 8,458 0,420 1:02.918 174,97 16 1
NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 43 52:04.282 151,52 8,984 0,526 1:02.944 174,90 21 1
10  GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF 43 52:07.496 151,36 12,198 3,214 1:02.595 175,87 15 1
11  ARTHUR LEIST CROWN RACING 43 52:07.654 151,35 12,356 0,158 1:02.784 175,34 7 1
12  LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL 43 52:10.684 151,21 15,386 3,030 1:02.687 175,62 16 1
13  JULIO CAMPOS CROWN RACING 43 52:12.379 151,12 17,081 1,695 1:02.846 175,17 16 1
14  ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS 43 52:13.607 151,07 18,309 1,228 1:03.136 174,37 12 1
15  ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 43 52:14.171 151,04 18,873 0,564 1:02.978 174,80 15 1
16  ZEZINHO MUGGIATI CAR RACING STERLING 43 52:14.689 151,01 19,391 0,518 1:02.823 175,24 15 1
17 ARTHUR GAMA FT GAZOO RACING 43 52:15.459 150,98 20,161 0,770 1:02.932 174,93 15 1
18  VICENTE ORIGE SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 43 52:16.951 150,90 21,653 1,492 1:03.233 174,10 13 1
19  FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF 43 52:17.302 150,89 22,004 0,351 1:02.786 175,34 12 1
20  RICARDO MAURICIO VALDA CAVALEIRO SPORTS 43 52:17.531 150,88 22,233 0,229 1:02.984 174,79 24 1
21  RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT 43 52:18.250 150,84 22,952 0,719 1:02.507 176,12 6 1
22  FELIPE MASSA TMG RACING 43 52:18.536 150,83 23,238 0,286 1:02.993 174,76 14 1
23  JOAO PAULO DE OLIVEIRA FT GAZOO RACING 43 52:19.475 150,78 24,177 0,939 1:03.113 174,43 24 1
24  LUCAS KOHL SCUDERIA CHIARELLI 43 52:20.471 150,74 25,173 0,996 1:03.179 174,25 26 1
25  HELIO CASTRONEVES A.MATTHEIS MOTORSPORT 43 52:24.051 150,56 28,753 3,580 1:02.996 174,75 15 1
26  CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 43 52:28.098 150,37 32,800 4,047 1:03.762 172,66 14 1
27  RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO 43 52:38.120 149,89 42,822 10,022 1:02.640 175,75 25 2
28  GUILHERME SALAS VALDA CAVALEIRO SPORTS 42 51:14.508 150,39 1 Lap 1 Lap 1:02.778 175,36 13 1
Abandonaram (Not classified - 32 laps minimum:      
#30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING              
#301 RAFAEL REIS CAR RACING STERLING              

Veja como foi a corrida principal da Stock Car em Cascavel:

Redação Motorsport.com Stock Car
