Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Stock Car Curvelo

Stock Car: Di Mauro segura rivais e vence Sprint em Curvelo

Piloto foi atacado por Salas na última volta, mas se manteve calmo

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Gaetano di Mauro

Gaetano di Mauro

Foto de: Divulgacao

Neste sábado (16), a pista de Curvelo recebeu a corrida Sprint da Stock Car, depois de uma classificação agitada. Com o grid invertido, Gaetano di Mauro assumiu a primeira posição e conseguiu se manter como o vitorioso, apesar de ter sido atacado na última volta.

Leia também:

Gaetano di Maurou largou na pole, por conta do grid invertido, e teve um bom começo de prova, conseguindo se manter em primeiro, logo abrindo uma vantagem de 0s4 para Guilherme Salas, que vinha em segundo e pouco mais de 1min5s à frente dos rivais.

Allam Khodair teve problema de vazamento de óleo no início da corrida, precisando voltar para os boxes, enquanto a equipe trabalhava para consertar.

Rafa Reis acabou escapando da pista cinco minutos depois do início da prova. Ele acabou perdendo a traseira do carro e escorregou até parar na grama, só conseguindo voltar na última posição.

Com as paradas, Nelson Piquet Jr. assumiu a ponta, seguido por Daniel Serra e Arthur Leist, mas Di Mauro vinha escalando o grid, tentando retomar sua posição inicial, como conseguiu poucas voltas depois.

Salas passou diversas voltas tentando atacar Di Mauro, inclusive, no último minuto, a disputa ficou quente, com Thiago Camilo também se aproximando com opção de push, mas a vitória terminou nas mãos de Gaetano.

TOP 10

1. Gaetano di Mauro

2. Guilherme Salas

3. Thiago Camilo

4. Felipe Massa

5. Gabriel Casagrande

6. Felipe Fraga

7. Felipe Baptista

8. Cesar Ramos

9. Atila Abreu

10. Nelson Piquet Jr.

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Livia Veiga Stock Car
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Ramos é pole em Curvelo; Di Mauro larga na frente na Sprint

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"

F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"
Stock Car: Ramos é pole em Curvelo; Di Mauro larga na frente na Sprint

Stock Car: Ramos é pole em Curvelo; Di Mauro larga na frente na Sprint

Stock Car
Curvelo
Stock Car: Ramos é pole em Curvelo; Di Mauro larga na frente na Sprint
MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro

MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro

MotoE
MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro

Últimas notícias

Quarto em Curvelo, Felipe Massa conquista o melhor resultado do ano na Stock Car

Quarto em Curvelo, Felipe Massa conquista o melhor resultado do ano na Stock Car

STCK Stock Car
Curvelo
Quarto em Curvelo, Felipe Massa conquista o melhor resultado do ano na Stock Car
TCR South America: Tiago Pernía assume pole em Curvelo

TCR South America: Tiago Pernía assume pole em Curvelo

TCRS TCR South America
TCR South America: Tiago Pernía assume pole em Curvelo
Stock Car: Di Mauro segura rivais e vence Sprint em Curvelo

Stock Car: Di Mauro segura rivais e vence Sprint em Curvelo

STCK Stock Car
Curvelo
Stock Car: Di Mauro segura rivais e vence Sprint em Curvelo
F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"

F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros