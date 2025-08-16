Stock Car: Di Mauro segura rivais e vence Sprint em Curvelo
Piloto foi atacado por Salas na última volta, mas se manteve calmo
Gaetano di Mauro
Foto de: Divulgacao
Neste sábado (16), a pista de Curvelo recebeu a corrida Sprint da Stock Car, depois de uma classificação agitada. Com o grid invertido, Gaetano di Mauro assumiu a primeira posição e conseguiu se manter como o vitorioso, apesar de ter sido atacado na última volta.
Gaetano di Maurou largou na pole, por conta do grid invertido, e teve um bom começo de prova, conseguindo se manter em primeiro, logo abrindo uma vantagem de 0s4 para Guilherme Salas, que vinha em segundo e pouco mais de 1min5s à frente dos rivais.
Allam Khodair teve problema de vazamento de óleo no início da corrida, precisando voltar para os boxes, enquanto a equipe trabalhava para consertar.
Rafa Reis acabou escapando da pista cinco minutos depois do início da prova. Ele acabou perdendo a traseira do carro e escorregou até parar na grama, só conseguindo voltar na última posição.
Com as paradas, Nelson Piquet Jr. assumiu a ponta, seguido por Daniel Serra e Arthur Leist, mas Di Mauro vinha escalando o grid, tentando retomar sua posição inicial, como conseguiu poucas voltas depois.
Salas passou diversas voltas tentando atacar Di Mauro, inclusive, no último minuto, a disputa ficou quente, com Thiago Camilo também se aproximando com opção de push, mas a vitória terminou nas mãos de Gaetano.
TOP 10
1. Gaetano di Mauro
2. Guilherme Salas
3. Thiago Camilo
4. Felipe Massa
5. Gabriel Casagrande
6. Felipe Fraga
7. Felipe Baptista
8. Cesar Ramos
9. Atila Abreu
10. Nelson Piquet Jr.
