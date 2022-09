Carregar reprodutor de áudio

Piloto da equipe Crown Racing na Stock Car, Digo Baptista foi desclassificado do quali para a etapa de Santa Cruz do Sul, disputado na tarde deste sábado, por causar batida com Rubens Barrichello no momento decisivo da classificação, impedindo o competidor da Full Time de brigar pela pole.

Tudo aconteceu nos momentos finais da tomada de tempo gaúcha, quando 'Rubinho' estava na sua última volta rápida e tentava desbancar Ricardo Maurício, da Eurofarma, pela posição de honra no grid de largada.

O ex-Fórmula 1 inclusive tinha a marca mais rápida do primeiro setor de Santa Cruz do Sul, mas tudo iria por água abaixo no segundo trecho da pista: foi onde Barrichello acabou sendo atrapalhado por Digo, que estava lento e obstruiu o caminho do adversário, causando o acidente.

Com isso, Barrichello acabou impossibilitado de completar a volta e ainda teve danos em seu Toyota Corolla, ainda que tenha conquistado a terceira posição do grid, atrás de Átila Abreu, da Shell V-Power.

Outra punição

Terceiro colocado de 2022, imediatamente à frente de Barrichello, o argentino Matías Rossi, que guia o Corolla da Mattheis Vogel, tomou penalização de três posições por exceder o limite de velocidade nos boxes, de modo que cai de quarto para sétimo no grid da primeira corrida neste domingo.

