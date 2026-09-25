Stock Car divulga datas das corridas da temporada 2027
Principal categoria do automobilismo nacional divulgou apenas as datas, sem confirmar as praças das provas
A etapa brasiliense será em formato endurance, disputada em duplas
Foto de: Magnus Torquato
A Stock Car Pro Series já tem definidas as datas da temporada 2027. O próximo campeonato será disputado em 12 etapas, com abertura marcada para sete de março e encerramento em 12 de dezembro.
Para programação das equipes, pilotos, patrocinadores e fãs, já é tradição a organização adiantar inicialmente as datas, enquanto finaliza as tratativas com os locais onde acontecerão as corridas.
Para o próximo ano, está prevista a incorporação de um traçado inédito. O cronograma também vai contar com várias pistas de alto nível, algumas com capacidade para receber categorias no nível da Fórmula 1 e MotoGP.
Com dez meses entre a etapa de abertura e a final, em apenas dois meses – abril e agosto – serão disputadas duas etapas. Nos demais meses será realizado apenas um evento. Confira as datas da temporada 2027 da Bradesco Stock Car Pro Series:
Confira o calendário 2027 da Stock Car:
1ª etapa — 7 de março
2ª etapa — 4 de abril
3ª etapa — 25 de abril
4ª etapa — 9 de maio
5ª etapa — 20 de junho
6ª etapa — 18 de julho
7ª etapa — 15 de agosto
8ª etapa — 29 de agosto
9ª etapa — 26 de setembro
10ª etapa — 17 de outubro
11ª etapa — 28 de novembro
12ª etapa — 12 de dezembro
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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