Stock Car divulga datas das corridas da temporada 2027

A Stock Car Pro Series já tem definidas as datas da temporada 2027. O próximo campeonato será disputado em 12 etapas, com abertura marcada para sete de março e encerramento em 12 de dezembro.

Para programação das equipes, pilotos, patrocinadores e fãs, já é tradição a organização adiantar inicialmente as datas, enquanto finaliza as tratativas com os locais onde acontecerão as corridas.



Para o próximo ano, está prevista a incorporação de um traçado inédito. O cronograma também vai contar com várias pistas de alto nível, algumas com capacidade para receber categorias no nível da Fórmula 1 e MotoGP.

Com dez meses entre a etapa de abertura e a final, em apenas dois meses – abril e agosto – serão disputadas duas etapas. Nos demais meses será realizado apenas um evento. Confira as datas da temporada 2027 da Bradesco Stock Car Pro Series:

Confira o calendário 2027 da Stock Car:

1ª etapa — 7 de março

2ª etapa — 4 de abril

3ª etapa — 25 de abril

4ª etapa — 9 de maio

5ª etapa — 20 de junho

6ª etapa — 18 de julho

7ª etapa — 15 de agosto

8ª etapa — 29 de agosto

9ª etapa — 26 de setembro

10ª etapa — 17 de outubro

11ª etapa — 28 de novembro

12ª etapa — 12 de dezembro

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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