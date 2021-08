Dudu Barrichello larga em vigésimo quinto lugar em sua segunda participação na Stock Car. O classificatório para a sétima etapa do certame foi equilibrado, 28 dos 32 carros do grid ficaram separados por apenas meio segundo.

O piloto da Toyota Gazzoo Racing, que corre a temporada regular da Fórmula Regional by Alpine (FRECA), realizou dois treinos livres no sábado, ficando em quarto lugar em uma das sessões no anel externo da capital paranaense.

Na classificação Barrichello entrou na pista com o segundo grupo, fez seis voltas e quando vinha melhorando seu tempo teve que recolher o carro para os boxes devido a paralisação do treino após rodada de dois pilotos.

A sessão foi retomada faltando apenas três minutos para o fim, Dudu ainda teve a chance de tentar uma volta rápida mas acabou não melhorando sua marca, ficando a apenas 0.110s de avançar ao Q2.

“Hoje posso dizer que tínhamos um bom carro e boas chances de avançar para o Q2, infelizmente uma bandeira vermelha aconteceu no meio da minha volta. Acabou sendo um dia difícil mas amanhã será bem melhor.”

Neste domingo o piloto do carro #191 da Full Time Sports enfrenta o desafio das duas provas no anel externo de Curitiba, ambas com transmissão ao vivo pela Band e Sportv2, a partir das 11h. Dudu Barrichello é um dos pilotos elegíveis ao Fan Push.

F1: RUSSELL na Mercedes? PÉREZ fica na RBR? E Bottas? O que esperar do MERCADO de PILOTOS para 2022!

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: