Stock Car: Elias administra vantagem e vence sprint no Velocitta

Deu Enzo Elias na corrida sprint da Stock Car no Velocitta. Largando da pole no grid invertido, o piloto da Scuderia Bandeiras conseguiu segurar o ímpeto de Felipe Baptista e levou o triunfo para casa. F. Baptista, que escalou 10 posições, foi o segundo colocado e César Ramos completou o pódio.

A corrida

A largada da sprint no Velocitta trouxe um momento, no mínimo, curioso. Antes mesmo da primeira curva, Thiago Camilo acabou acertando o carro do próprio companheiro de equipe, César Ramos. A primeira volta nem chegou a ser completada e o safety car precisou entrar na pista para retirar o carro de Camilo.

Cerca de três minutos depois, a relargada foi autorizada. Largando de 12º, Felipe Baptista surpreendeu Felipe Massa em um ponto não tão comum para manobra e 'roubou' a 6ª colocação do ex-F1. Com claro problema de rendimento, Rafael Suzuki precisou ir aos boxes quando a prova marcava pouco mais de 20 minutos para o fim.

Enquanto isso lá na frente, Enzo Elias entregava volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Faltando 18 minutos para a bandeirada, Elias puxou a fila para a parada obrigatória. Por conta disso, Ramos assumiu temporariamente a liderança da prova. Depois de duas voltas, por fim, Ramos e Gaetano di Mauro pararam.

Na reta final, apenas Cacá Bueno e Hélio Castroneves ainda não tinham parado. Na ponta da tabela, Elias retomou a liderança seguido por Baptista e Ramos. Restando três minutos para o fim, o carro de Bruno Baptista parou de funcionar, a entrada do safety car pairou no ar, mas o piloto do Team RC conseguiu retornar à pista.

O minuto final foi eletrizante com F. Baptista tentando se aproximar de Elias para uma possível briga pela vitória. O representante da Car Racing chegou a sair da pista rapidamente, mas não conseguiu superar o gap de 1s3.

Resultado

1º - Enzo Elias (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), 21 voltas em 32min52s742

2º - Felipe Baptista (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross), a 1s175

3º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), a 8s068

4º - Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), a 8s659

5º - Arthur Leist (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), a 9s586

6º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Tracker), a 10s057

7º - Felipe Fraga (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), a 10s629

8º - Átila Abreu (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), a 17s423

9º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), a 18s162

10º - Denis Navarro (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), a 18s786

11º - Ricardo Maurício (Valda Cavaleiro Sports/Chevrolet Tracker), a 19s843

12º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), a 20s395

13º - Arthur Gama (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), a 25s379

14º - Gianluca Petecof (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross), a 25s816

15º - Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), a 27s302

16º - Daniel Serra (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), a 28s614

17º - Julio Campos (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), a 29s120

18º - Zezinho Muggiati (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), a 34s649

19º - Rafael Reis (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), a 38s327

20º - Lucas Kohl (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), a 40s215

21º - Vicente Orige (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi Eclipse Cross), a 40s613

22º - Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports/Chevrolet Tracker), a 41s047

23º - Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi Eclipse Cross), a 41s187

24º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), a 44s759

25º - Helio Castroneves (A.Mattheis Motorsport/Chevrolet Tracker), a 44s963

26º - Rubens Barrichello (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), a 45s271

27º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), a 53s912

28º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Tracker), a 59s658

29º - João Paulo de Oliveira (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), a 1min06s265

30º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), a 4 voltas

Não completou

Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), a 21 voltas

