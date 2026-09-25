Stock Car: Elias/Petecof lideram TL2 da etapa endurance em Brasília

A Stock Car Pro Series terminou o primeiro dia de atividades da etapa endurance no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, com o segundo treino livre. A sessão foi realizada no fim da tarde e a dupla formada por Enzo Elias e Gianluca Petecof foi a mais rápida.

A sessão foi marcada pelo número de carros que excederam os limites de pista, especialmente nas curvas um e nove, com mais de 35 voltas tendo sido deletadas durante o treino.

Além disso, os carros #8 (Rafael Suzuki/Nelson Piquet Jr.) e #90 (Ricardo Maurício/Denis Navarro) foram penalizados em 5 minutos no tempo do treino por terem excedido o limite de velocidade no pitlane.

No fim, a dupla formada por Elias e Petecof registrou o melhor tempo, com 1min55s518, seguida por Felipe Fraga/Felipe Nasr e Lucas Foresti/Rafael Martins. Zezinho Muggiati/Dennis Dirani e Felipe Massa/Caio Collet completaram o top cinco.

Treino Livre 2 - Etapa Endurance Brasília

Pos. # Piloto(s) Equipe Melhor volta 1 73 Enzo Elias / Gianluca Petecof AMATTHEIS/TMG 1:55.518 2 1 Felipe Fraga / Felipe Nasr EUROFARMA RC 1:55.535 3 12 Lucas Foresti / Rafael Martins Vogel Motorsport 1:55.586 4 38 Zezinho Muggiati / Dennis Dirani Team RC 1:55.948 5 19 Felipe Massa / Caio Collet Time Lubrax TMG 1:55.964 6 0 Caca Bueno / Sergio Ramalho Scuderia Chiarelli 1:55.985 7 8 Rafael Suzuki / Nelson Piquet Jr Full Time Sports 1:56.080 8 11 Gaetano Di Mauro / Felipe Drugovich Eurofarma RC 1:56.111 9 7 Sergio Sette Camara / Lucas Di Grassi Team RC 1:56.193 10 6 Helio Castroneves / Daniel Malzoni Mercado Livre Racing 1:56.241 11 83 Gabriel Casagrande / Gabriel Robe Vogel Motorsport 1:56.288 12 85 Guilherme Salas / Arthur Gama Valda-Cavaleiro Sports 1:56.373 13 30 Cesar Ramos / Nicolas Costa Mercado Livre Racing 1:56.378 14 80 Alfredinho Ibiapina / Pedro Piquet Full Time Gazoo Racing 1:56.551 15 29 Leonardo Reis / Albert Costa Car Racing 1:56.596 16 121 Felipe Baptista / Vitor Baptista Sterling Racing 1:56.768 17 29 Daniel Serra / Marcos Gomes Blau Motorsport 1:56.921 18 18 Allan Khodair / Diego Nunes Blau Motorsport 1:57.018 19 10 Ricardo Zonta / Antonella Bassani Full Time Gazoo Racing 1:57.025 20 27 Renan Guerra / William Freire AMATTHEIS/TMG 1:57.068 21 81 Arthur Leist / Gabriel Koenigkan Crown Racing 1:57.192 22 2 Ricardo Maurício / Denis Navarro Valda-Cavaleiro Sports 1:57.194 23 21 Thiago Camilo / Caio Chaves Mercado Livre Racing Team 1:57.220 24 444 Vicente Orige / Jefferson Giassi Sterling Racing 1:57.359 25 4 Julio Campos / Antonio Pizzonia Time Lubrax TMG 1:57.433 26 95 Lucas Kohl / Danilo Dirani Crown Racing 1:57.513 27 22 Andre Moraes Jr / Andre Negrao Scuderia Chiarelli 1:57.546 28 301 Rafael Reis / Alberto Catucci Car Racing 1:58.042 29 11 Rubens Barrichello / Felipe Barrichello Full Time Sports 1:59.421 30 24 Felipe Bartz / Enzo Bedani Albatroz Racing 2:01.145

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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