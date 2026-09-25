Stock Car: Elias/Petecof lideram TL2 da etapa endurance em Brasília
Duplas formadas por Felipe Fraga/Felipe Nasr e Lucas Foresti/Rafael Martins completaram o top três
Enzo Elias/Gianluca Petecof
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A Stock Car Pro Series terminou o primeiro dia de atividades da etapa endurance no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, com o segundo treino livre. A sessão foi realizada no fim da tarde e a dupla formada por Enzo Elias e Gianluca Petecof foi a mais rápida.
A sessão foi marcada pelo número de carros que excederam os limites de pista, especialmente nas curvas um e nove, com mais de 35 voltas tendo sido deletadas durante o treino.
Além disso, os carros #8 (Rafael Suzuki/Nelson Piquet Jr.) e #90 (Ricardo Maurício/Denis Navarro) foram penalizados em 5 minutos no tempo do treino por terem excedido o limite de velocidade no pitlane.
No fim, a dupla formada por Elias e Petecof registrou o melhor tempo, com 1min55s518, seguida por Felipe Fraga/Felipe Nasr e Lucas Foresti/Rafael Martins. Zezinho Muggiati/Dennis Dirani e Felipe Massa/Caio Collet completaram o top cinco.
Treino Livre 2 - Etapa Endurance Brasília
|Pos.
|#
|Piloto(s)
|Equipe
|Melhor volta
|1
|73
|Enzo Elias / Gianluca Petecof
|AMATTHEIS/TMG
|1:55.518
|2
|1
|Felipe Fraga / Felipe Nasr
|EUROFARMA RC
|1:55.535
|3
|12
|Lucas Foresti / Rafael Martins
|Vogel Motorsport
|1:55.586
|4
|38
|Zezinho Muggiati / Dennis Dirani
|Team RC
|1:55.948
|5
|19
|Felipe Massa / Caio Collet
|Time Lubrax TMG
|1:55.964
|6
|0
|Caca Bueno / Sergio Ramalho
|Scuderia Chiarelli
|1:55.985
|7
|8
|Rafael Suzuki / Nelson Piquet Jr
|Full Time Sports
|1:56.080
|8
|11
|Gaetano Di Mauro / Felipe Drugovich
|Eurofarma RC
|1:56.111
|9
|7
|Sergio Sette Camara / Lucas Di Grassi
|Team RC
|1:56.193
|10
|6
|Helio Castroneves / Daniel Malzoni
|Mercado Livre Racing
|1:56.241
|11
|83
|Gabriel Casagrande / Gabriel Robe
|Vogel Motorsport
|1:56.288
|12
|85
|Guilherme Salas / Arthur Gama
|Valda-Cavaleiro Sports
|1:56.373
|13
|30
|Cesar Ramos / Nicolas Costa
|Mercado Livre Racing
|1:56.378
|14
|80
|Alfredinho Ibiapina / Pedro Piquet
|Full Time Gazoo Racing
|1:56.551
|15
|29
|Leonardo Reis / Albert Costa
|Car Racing
|1:56.596
|16
|121
|Felipe Baptista / Vitor Baptista
|Sterling Racing
|1:56.768
|17
|29
|Daniel Serra / Marcos Gomes
|Blau Motorsport
|1:56.921
|18
|18
|Allan Khodair / Diego Nunes
|Blau Motorsport
|1:57.018
|19
|10
|Ricardo Zonta / Antonella Bassani
|Full Time Gazoo Racing
|1:57.025
|20
|27
|Renan Guerra / William Freire
|AMATTHEIS/TMG
|1:57.068
|21
|81
|Arthur Leist / Gabriel Koenigkan
|Crown Racing
|1:57.192
|22
|2
|Ricardo Maurício / Denis Navarro
|Valda-Cavaleiro Sports
|1:57.194
|23
|21
|Thiago Camilo / Caio Chaves
|Mercado Livre Racing Team
|1:57.220
|24
|444
|Vicente Orige / Jefferson Giassi
|Sterling Racing
|1:57.359
|25
|4
|Julio Campos / Antonio Pizzonia
|Time Lubrax TMG
|1:57.433
|26
|95
|Lucas Kohl / Danilo Dirani
|Crown Racing
|1:57.513
|27
|22
|Andre Moraes Jr / Andre Negrao
|Scuderia Chiarelli
|1:57.546
|28
|301
|Rafael Reis / Alberto Catucci
|Car Racing
|1:58.042
|29
|11
|Rubens Barrichello / Felipe Barrichello
|Full Time Sports
|1:59.421
|30
|24
|Felipe Bartz / Enzo Bedani
|Albatroz Racing
|2:01.145
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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