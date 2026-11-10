Stock Car: Em casa, Leist estreia na Corrida do Milhão e mira o topo do pódio no Velopark

O Autódromo FuelTech Velopark, em Nova Santa Rita (RS), será palco neste fim de semana, de 13 a 15 de novembro, de uma das provas mais aguardadas da temporada 2026 da Stock Car Pro Series. Após seis anos de ausência, a Corrida do Milhão retorna ao calendário da categoria, com uma premiação milionária ao vencedor. A etapa marca também a realização da 11ª e penúltima rodada do campeonato.

Para Arthur Leist, piloto da Texaco Racing, a disputa terá um significado especial. Desde que chegou ao grid da principal categoria do automobilismo brasileiro, em 2024, o gaúcho ainda não havia tido a oportunidade de participar da tradicional prova. Agora, fará sua estreia justamente em casa, diante de familiares, amigos e torcedores que acompanham sua trajetória.

Será também a primeira vez que a Corrida do Milhão será realizada em solo gaúcho. Esta será a 13ª edição da prova na história da Stock Car, que ao longo dos anos se consolidou como um dos eventos mais emblemáticos do calendário.

Arthur e a Crown Racing chegam ao Velopark com boas referências. Na última passagem da Stock Car pelo circuito, em 2025, o piloto do Corolla Cross #81 conquistou o terceiro lugar na Sprint e terminou a corrida principal na sexta posição. O pódio teve um significado especial: foi o primeiro de Arthur Leist na categoria, ao lado da Texaco e da equipe Crown.

Atualmente na oitava colocação do campeonato, com 605 pontos, Arthur chega à penúltima etapa da temporada com objetivo de avançar na classificação. Um bom resultado diante da torcida gaúcha pode representar um passo importante nessa direção e fortalecer sua posição na reta final do campeonato.

“Com certeza é uma corrida super especial. Desde pequeno, sempre acompanhei. É uma daquelas provas que a gente sempre quer fazer. Infelizmente, desde que entrei na Stock Pro, não tivemos essa disputa. Vai ser minha primeira vez e estou super animado e ansioso. É uma etapa diferente pela questão do prêmio, que todo mundo quer. Imagino que o clima nos boxes deve girar em torno disso, já que é um prêmio bastante atrativo”, comenta Arthur Leist.

O piloto da Texaco também falou sobre a preparação para a rodada e da motivação extra de competir diante de sua torcida. “A preparação foi intensa, com bastante simulador e reuniões com os engenheiros e com a equipe, além de academia para reforço físico. O fato de ser em casa, em uma pista onde já tivemos bons resultados, nos deixa ainda mais animados para trabalhar e fazer uma boa etapa. Ter minha família, meus amigos e todo mundo que torce por mim por perto é uma motivação à parte. Estou bem animado. Vamos para cima, dar nosso melhor”, conclui.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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