Stock Car: Em Curvelo, Alfredinho Ibiapina retorna ao seu palco de estreia na categoria

Uma das revelações desta temporada da Stock Car, com pódios conquistados em Interlagos e Velocitta, Alfredinho Ibiapina retorna ao Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), onde fez sua estreia na categoria. O piloto de apenas 18 anos destaca como tem sido o seu crescimento ao longo das sete etapas disputadas em 2026.

“É importante poder voltar a guiar em uma pista em que nós já concluímos uma etapa completa na Stock Car. Na minha estreia ainda tinha 17 anos, era tudo uma grande novidade para mim e me sinto cada vez melhor dentro do carro e dentro da categoria para buscar estar sempre no pelotão da frente. Nosso primeiro objetivo é tentar classificar entre os 12 primeiros para estarmos bem posicionais para as corridas”, explica Alfredinho.

Um dos pilotos mais experientes do grid e companheiro de equipe de Ibiapina, Ricardo Zonta destaca que as características do circuito mineiro são bem desafiadoras e até semelhantes ao que os competidores encontraram em Santa Cruz do Sul (RS), na etapa passada. O que deve mudar bastante é a questão da temperatura, prevista para estar acima dos 30ºC em Curvelo.

“A nossa equipe evoluiu muito em relação ao trabalho do início da temporada em Curvelo. O ‘pack’ de atualizações da GR vai ajudar bastante na parte aerodinâmica, principalmente por conta das características do circuito. É uma pista parecida com o que foi Santa Cruz do Sul e acredito que os carros têm chances de brigar na frente”, diz Zonta.

As atividades da Stock Car serão iniciadas na sexta-feira (4) com dois treinos livres, às 10h30 e às 13h30. No sábado, o classificatório está marcado para as 8h da manhã e a corrida Sprint para 13h50. A corrida principal em Curvelo acontece no domingo, a partir do meio-dia.

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