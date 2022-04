Carregar reprodutor de áudio

O Galeão teve um sábado atípico para a maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo. Com seu trio de pilotos firmes entre os destaques da temporada 2022 da Stock Car desde a etapa de abertura, a Shell teve um raro treino classificatório encerrado no Q1.

Ricardo Zonta, Galid Osman e Átila Abreu tiveram problemas na tomada de tempo. Mas os desempenhos apresentados nos treinos livres autorizam os três almejarem bons resultados na pioneira corrida, a primeira da história do Brasil com uma pista montada dentro de um aeroporto.

Depois de figurar no shakedown e nos dois treinos livres entre os três mais velozes, o carro de Zonta apresentou um inesperado problema de freio no quali. Mesmo com uma forte travada de rodas, o ex-F1 conseguiu se aproximar do Q2. Ele ficou a meros 0.006 do 15º tempo e parte de 16º domingo.

“Estava bem confiante, consegui fazer bons treinos, ao longo do dia, sendo primeiro no TL1, segundo no TL2 e terceiro no shakedown. Tentamos aperfeiçoar alguns detalhes de calibragem, mas não mudamos muito o acerto do carro", disse Zonta.

"Mesmo piorando um pouco os tempos dos treinos, teria entrado no Q2. Um erro no balanço do freio me fez travar o freio dianteiro e danificar o pneu. Para amanhã temos um carro rápido para brigar por pontos na primeira prova e avançar ainda mais na segunda", completou.

Para a dupla da Shell V-Power, o desafio será maior. Átila Abreu parte em 19º, com Galid Osman largando em 27º depois de seu carro apagar no meio do treino. Átila afirmou: “Sabia que no treino não era a condição real, nem todos os carros usaram o push quando foi liberado".

"Então não dava para cravar a posição ideal. Mas, tomávamos três décimos dos carros mais rápidos sem push. Melhoramos do treino 1 para o treino 2 e isso foi positivo. Na saída da tomada de tempo, fui trocar vácuo com o Galid, fizemos duas voltas para colocar os pneus em temperatura."

"Nas duas voltas seguintes que seriam as melhores voltas, ele conseguiu fechar a dele com o meu vácuo e quando ele foi me puxar o carro entrou em modo de segurança, o que me deixou de cara para o vento e sem condições de achar um outro vácuo. Isso me prejudicou muito em relação ao tempo, teria passado ao Q2 com meio décimo a mais no meu tempo e o vácuo teria permitido isso. Mesmo assim não teria carro para avançar ao Q3. Amanhã é um novo dia, corridas são corridas."

"Temos previsão de chuva para amanhã, há muito tempo não corremos na chuva e ela pode embaralhar as coisas em uma pista nova de concreto. Para mim, em questão de estratégia, seria muito interessante uma chuva nas corridas de amanhã", completou Abreu.

Como o #28 vinha em jogo de vácuo com o #51, a pane do carro de Galid acabou afetando também a tomada de tempo de Átila, na medida em que o sorocabano ficou sem um competidor para “puxar” seu carro nas longas retas do Galeão justamente na fase final do quali.

Galid Osman falou um pouco sobre a classificação da Stock Car no aeroporto do Rio de Janeiro: “Fiquei em sétimo no segundo treino, o que me deixou confiante para o classificatório. Só consegui dar uma volta no quali, na volta que seria a boa do pneu, meu carro entrou em modo de segurança e não ligou mais. Uma pena não fechar a volta, mas vamos para a corrida de amanhã visando uma boa pontuação". As corridas começam 13h10 e você assiste no Motorsport.com.

Cronograma da etapa 2 – Goiânia

Domingo, 20 de março

13:20 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

13:57 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

:

Q4: Leclerc é pole após batidas de Alonso, Stroll e Latifi; veja debate da classificação

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: